Quién es Yusneylis Guzmán, la medallista olímpica cubana que abandonó a su delegación en México

Antes del incidente de la fuga, la atleta hizo historia al convertirse en la primera representante de la lucha libre femenina de su país en subir al podio olímpico. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

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La medalla de plata que Yusneylis Guzmán colgó de su cuello en los Juegos Olímpicos de París 2024 la convirtió en una imagen inédita para la lucha femenina de Cuba.

Hoy, dos años después de aquella noche olímpica, la luchadora conocida como “La Chiqui” volvió a quedar en el centro de atención, esta vez lejos del tapiz y durante un viaje de su equipo.

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Yusneylis Guzmán se habría separado de la delegación cubana de lucha durante una escala en México previa a su viaje de preparación en Brasil. REUTERS/Arlette Bashizi

A falta de una postura pública de la atleta o las autoridades deportivas, la subcampeona olímpica de 50 kilogramos fue reportada como separada de la delegación cubana durante una escala en México, cuando el grupo tenía como destino Brasil.

Su posible salida del equipo ocurre además cuando era una de las principales referencias de su país, después de reunir medallas regionales, un oro panamericano y una presea olímpica.

París 2024 colocó a Yusneylis Guzmán en la historia olímpica de Cuba

Yusneylis Guzmán López nació en La Habana el 8 de agosto de 1996. Su vínculo con los deportes de combate comenzó a los 12 años, influida por su madre, quien practicó judo antes de que ella eligiera la lucha como camino competitivo.

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Con el paso de los años se hizo conocida como “La Chiqui”, un apodo asociado con su estatura y con el que se abrió paso en un deporte donde la potencia, el control del tapiz y la técnica definen cada combate.

Antes de competir en Francia, Guzmán ya había vivido la experiencia olímpica en Tokio 2020 , donde terminó en el puesto 12 de la división de 50 kilogramos .

Su recorrido en París comenzó con triunfos ante la turca Evin Demirhan Yavuz y la lituana Gabija Dilytė , dos victorias que la colocaron en la pelea por las medallas.

La cubana perdió en semifinales ante la india Vinesh Phogat , aunque avanzó a la final tras la descalificación de su rival por no cumplir con el peso reglamentario.

En el combate por el oro enfrentó a la estadounidense Sarah Hildebrandt, quien se impuso por 3-0. “La Chiqui” obtuvo la plata y se convirtió en la primera cubana en subir al podio olímpico de la lucha libre femenina.

Guzmán ganó la medalla de plata en París 2024 y se convirtió en la primera cubana en alcanzar el podio olímpico en lucha libre femenina. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Aquella actuación la llevó a ser reconocida como la mejor atleta femenina de Cuba en 2024. Con esa plata, Yusneylis puso a la lucha libre femenina cubana en el podio olímpico por primera vez. El resultado fue la estación más alta de un camino que ya venía construyendo desde hace años.

La ruta que llevó a “La Chiqui” de Veracruz 2014 a la plata olímpica

El palmarés de Yusneylis permite entender por qué su ausencia representa una baja sensible para la lucha cubana. Durante más de una década se mantuvo entre las atletas con presencia constante en competencias continentales.

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En los Juegos Centroamericanos y del Caribe ganó la plata en Veracruz 2014 , el bronce en Barranquilla 2018 y el oro en San Salvador 2023 .

También tuvo presencia sostenida en los Juegos Panamericanos : conquistó la plata en Lima 2019 y subió a lo más alto del podio en Santiago de Chile 2023 .

El oro panamericano llegó un año antes de su consagración olímpica y confirmó que atravesaba una etapa de madurez deportiva en la categoría de 50 kilogramos .

Su carrera avanzó entre concentraciones, torneos regionales y citas internacionales, hasta convertirse en una de las atletas más reconocibles de la delegación cubana.

La atleta cubana conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 en la categoría de 50 kilogramos. REUTERS/Ivan Alvarado

Por eso, su ausencia durante el viaje a Brasil no pasa desapercibida: la selección cubana habría perdido, al menos por ahora, a la subcampeona olímpica acostumbrada a cargar con el peso de las grandes citas.

La escala en México deja preguntas abiertas sobre su futuro deportivo

Según una fuente cercana a la Federación Cubana de Lucha consultada por AFP, Yusneylis Guzmán se separó del equipo durante el paso por México, antes de que la delegación continuara un viaje que contemplaba una base de entrenamiento para mantener la preparación.

Ni el Inder ni la federación han emitido un comunicado público que detalle qué ocurrió durante la escala o cuál es el estatus de la deportista.

Tampoco hay una declaración directa de Guzmán sobre su permanencia en México , su futuro migratorio o la posibilidad de continuar compitiendo fuera del sistema deportivo cubano.

El episodio se suma a salidas recientes de atletas cubanos durante viajes al extranjero, incluido el caso de nueve integrantes de una delegación de canotaje que permanecieron en Canadá en julio.

El Inder y la Federación Cubana de Lucha evitan pronunciamientos públicos sobre el estatus de la subcampeona olímpica. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

La incertidumbre rodea ahora a una luchadora que abrió una puerta para Cuba en París. La última imagen oficial de Yusneylis Guzmán en una gran cita deportiva sigue siendo la ceremonia olímpica de 2024, mientras su futuro deportivo permanece abierto lejos del tapiz donde construyó su nombre.

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