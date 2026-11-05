Sigue la mezcla entre partidos: exalcalde panista de Hermosillo se suma a Movimiento Ciudadano rumbo a 2027

Alejandro López Caballero cambia las filas del PAN por el proyecto naranja.

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El exalcalde Alejandro López Caballero se incorporó al proyecto de MC tras renunciar al PAN.

El dirigente estatal también confirmó que Ernesto Gándara participa en el movimiento, aunque todavía no hay candidaturas definidas.

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La incorporación de Alejandro López Caballero, exalcalde de Hermosillo y antiguo militante del Partido Acción Nacional (PAN), al proyecto de Movimiento Ciudadano (MC) en Sonora se suma a los movimientos de figuras políticas entre partidos rumbo a las elecciones de 2027.

El dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, confirmó el acercamiento con el exmandatario municipal mediante un video difundido en sus redes sociales este miércoles 4 de noviembre, en el que ambos aparecen acompañados de integrantes de la familia López Caballero.

Movimiento Ciudadano amplía su presencia política en Sonora con perfiles provenientes de otros partidos.

La adhesión ocurre después de que el exalcalde renunciara a su militancia panista a principios de octubre, con lo que abrió la posibilidad de incorporarse a otra fuerza política para continuar su participación en la vida pública de Sonora.

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Álvarez Máynez invita a Alejandro López Caballero a sumarse a MC

Durante el anuncio, Álvarez Máynez explicó que Movimiento Ciudadano realizó estudios cuantitativos y cualitativos en Sonora para conocer las necesidades y expectativas de la población, particularmente en Hermosillo.

A partir de esas valoraciones, el partido identificó el trabajo de la Fundación López Caballero y estableció comunicación con quien encabeza esa organización para invitarlo a participar en el proyecto político.

El dirigente nacional señaló que la propuesta fue analizada por el exalcalde junto con su familia, debido a que sus integrantes también participan en las actividades sociales de la fundación, relacionadas con la promoción del deporte, la salud, la cultura y la atención de necesidades comunitarias.

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Movimiento Ciudadano incorpora perfiles con trayectoria en otras fuerzas políticas.

Por su parte, López Caballero agradeció la invitación y confirmó que aceptaba trabajar junto con Movimiento Ciudadano.

“Para nosotros Hermosillo es una causa que hemos siempre tenido por delante”, expresó durante el encuentro.

Exalcalde panista plantea unir esfuerzos para atender necesidades de Hermosillo

En su intervención, López Caballero señaló que la incorporación representa una nueva etapa para continuar con el trabajo que ha desarrollado durante varios años junto con distintas familias y personas de la capital sonorense.

También manifestó su intención de sumar esfuerzos con MC para impulsar una nueva generación de participación política en la entidad.

Alejandro López Caballero promete trabajar por Hermosillo y unir esfuerzos con Movimiento Ciudadano.

El exalcalde compartió posteriormente un mensaje en sus redes sociales, donde agradeció a Álvarez Máynez por la invitación y destacó que tomó la decisión acompañado de su esposa e hijos.

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“Comienzo esta etapa con mucho entusiasmo y con la misma causa de siempre: Hermosillo”, publicó.

Álvarez Máynez, en tanto, le dio la bienvenida al proyecto y anticipó que tendrá un papel protagónico en la construcción de la propuesta del partido en la capital sonorense.

Sin embargo, durante el anuncio no se presentó ninguna candidatura ni se confirmó que López Caballero buscará nuevamente la presidencia municipal.

MC confirma que Ernesto Gándara también participa en su proyecto

La incorporación del exalcalde panista no fue el único movimiento reportado en Sonora.

Ernesto Gándara también se incorpora al proyecto de Movimiento Ciudadano rumbo a 2027. (Foto: Twitter / MC conminó a votar por @EGandaraC)

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Isaac Barrios, confirmó en una entrevista con InfoSon que Ernesto Gándara Camou también está integrado al proyecto político rumbo a 2027.

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Gándara, quien también encabezó el Ayuntamiento de Hermosillo, se suma así a la participación de figuras con experiencia en administraciones municipales y trayectorias vinculadas a otras fuerzas políticas.

Barrios explicó que las conversaciones con López Caballero se desarrollaron desde tiempo atrás y destacó su experiencia como presidente municipal, así como el trabajo comunitario que posteriormente realizó mediante organizaciones civiles.

El dirigente estatal aclaró que todavía no son los tiempos para definir candidaturas y precisó que Movimiento Ciudadano no exige necesariamente una afiliación formal para participar en su proyecto.

Entre los elementos que destacó sobre ambos exalcaldes se encuentran:

Su experiencia en la administración pública municipal .

Su trayectoria dentro de la política sonorense .

El reconocimiento que tienen en distintos sectores de Hermosillo .

Su participación en actividades y proyectos de carácter social.

Isaac Barrios confirma que Ernesto Gándara participa en el proyecto de Movimiento Ciudadano rumbo a 2027. Foto: FB/Isaac Barrios Ochoa

La incorporación de expriistas y expanistas amplía los perfiles de MC

Los movimientos en Sonora se inscriben en una dinámica de incorporación de figuras provenientes de otros partidos a Movimiento Ciudadano, que también ha sumado a políticos con antecedentes en el PRI y el PAN.

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Entre los perfiles que han llegado al partido naranja se encuentran Claudia Ruiz Massieu, Ivonne Ortega Pacheco, Héctor Astudillo y Mario Calzada Mercado, con trayectorias previas dentro del priismo.

En el caso de los expanistas, también se han registrado incorporaciones como la de Alejandra Gutiérrez en Guanajuato, además de otros movimientos de liderazgos locales en distintas entidades.

Estas adhesiones individuales ocurren mientras MC mantiene su postura de competir sin alianzas electorales formales con otras fuerzas políticas rumbo a 2027.

Por ahora, la participación de Alejandro López Caballero y Ernesto Gándara en el proyecto sonorense confirma la incorporación de dos antiguos presidentes municipales de Hermosillo, aunque sus responsabilidades y posibles aspiraciones electorales todavía no han sido definidas públicamente.

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