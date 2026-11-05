De qué murió María Alicia Delgado, actriz y comediante de “Odisea Burbujas”, “Derbez en cuando” y otras queridas producciones

Los mensajes que informaron su deceso no precisaron circunstancias médicas sobre el padecimiento, tratamientos o complicaciones que enfrentó la intérprete en sus últimos años. (FOTO: CUARTOSCURO/EDGAR NEGRETE LIRA)

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Las risas que María Alicia Delgado dejó en la televisión mexicana volvieron a la memoria tras confirmarse su fallecimiento a los 77 años, este 4 de noviembre de 2026.

La actriz, comediante y locutora permanecía activa en pantalla y había construido una carrera entre programas infantiles, sketches, telenovelas y doblaje.

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La causa oficial del fallecimiento de María Alicia Delgado permanece sin confirmación oficial, aunque todo apuntaría a un diágnostico de cáncer sostenido durante los últimos años. (FOTO: CUARTOSCURTO/EDGAR NEGRETE LIRA)

La noticia hizo que sus personajes volvieran a pasar por la memoria de quienes crecieron con ella en pantalla: de la ternura de Odisea Burbujas a los sketches de Derbez en cuando y Cero en conducta. Entre las despedidas y los recuerdos por su carrera, también quedó una pregunta: qué provocó su muerte.

Lo que se sabe sobre la muerte de María Alicia Delgado

La muerte de María Alicia Delgado fue comunicada mediante mensajes de despedida y condolencias para su familia, amistades y seguidores. Esas publicaciones confirmaron el fallecimiento, pero no detallaron las circunstancias médicas ni la causa específica del deceso.

Durante las horas posteriores al anuncio, comenzó a circular la versión de que enfrentaba un diagnóstico de cáncer. La información fue atribuida a la periodista María Luisa Valdés Doria, conocida como “Magüicha”, aunque no se revelaron detalles sobre la enfermedad que padecía.

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La actriz y comediante María Alicia Delgado falleció a los 77 años este 4 de noviembre de 2026. (X/ @OficialBurbujas)

No se conoce el tipo de cáncer, el tiempo que llevaba bajo atención médica ni los tratamientos que pudo haber recibido. Tampoco se informó si la enfermedad derivó en alguna complicación durante sus últimos días.

Las publicaciones que anunciaron el deceso de la actriz se concentraron en el pésame para sus seres queridos y en recordar su trayectoria. Ninguno incluyó una explicación médica sobre el deceso ni datos sobre la despedida que prepararía su familia.

De esta manera, el cáncer forma parte de los reportes que rodean la muerte de María Alicia, pero no existe una confirmación oficial que permita señalarlo como la causa directa de su fallecimiento.

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Entre Odisea Burbujas, Derbez en cuando y Amorcito corazón: así construyó una carrera de décadas en la televisión mexicana

Delgado fue una presencia constante para quienes crecieron con la programación de Televisa desde los años ochenta. Su rostro y voz aparecieron en producciones que iban del entretenimiento infantil a la comedia de personajes.

Nació el 18 de marzo de 1949 en Monterrey, Nuevo León . Su carrera televisiva comenzó en 1984 , cuando participó en El tesoro del saber como Marilú .

Formó parte de Odisea Burbujas , uno de los programas infantiles más recordados de su generación, y más tarde encontró mayor exposición en ¡Anabel! , junto a Anabel Ferreira y Eugenio Derbez .

Su colaboración con Eugenio continuó en Derbez en cuando y XHDRBZ , donde interpretó a “Alz” , una anciana que protagonizaba escenas de humor junto a “Heimer” .

En Cero en conducta dio vida a La Abuela , personaje que reforzó su vínculo con el público de la comedia.

También trabajó en Humor es... los Comediantes , La casa de la risa y ¿Tú crees? .

El doblaje le permitió llevar esa faceta al cine. Prestó su voz a La Abuelita en Un gallo con muchos huevos , Un rescate de huevitos y Huevitos congelados .

Su trayectoria también incluyó telenovelas como Zacatillo, un lugar en tu corazón, Amorcito corazón, La vecina, Enamorándome de Ramón, Ringo y Médicos, línea de vida.

Su interpretación del personaje "Alz" junto a Eugenio Derbez consolidó uno de sus pasos más recordados por la comedia mexicana. (Especial)

Con el paso de los años, la actriz encontró formas distintas de llegar al público: podía aparecer detrás de un personaje cómico, en el elenco de una telenovela o prestar su voz a una abuela animada. Esa capacidad para moverse hizo que su trabajo siguiera presente en la memoria de distintas generaciones.

Su hijo Rafael y la razón por la que el retiro no estaba en sus planes

Lejos de hablar de un retiro, la actriz contó en 2025 que todavía tenía razones personales y familiares para mantenerse frente a las cámaras. Su trabajo continuaba ligado a las necesidades de su hijo Rafael.

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Delgado explicó que Rafael , entonces de 28 años , estaba cerca de concluir sus estudios de Diseño Gráfico .

Rafael nació prematuramente y atravesó complicaciones médicas durante sus primeros meses de vida. La actriz buscaba ayudarle a cubrir gastos universitarios y el costo de sus aparatos auditivos .

Según relató la propia intérprete, una cirugía de corazón y un tratamiento posterior derivaron en la pérdida de audición de su hijo .

La comediante habló con orgullo de la autonomía de su hijo, quien trabajaba de noche y apoyaba a otros estudiantes con discapacidad auditiva dentro de su escuela.

Mientras atendía esa responsabilidad familiar, María Alicia mantuvo presencia en producciones recientes. Su personaje de Dora en ¿Tú crees? y sus apariciones en Monteverde mostraron que seguía vinculada al medio.

Delgado mantuvo su actividad laboral en los últimos años para apoyar a su hijo Rafael con sus estudios y aparatos auditivos. (Café el Dicho, Facebook / Sale el Sol, YouTube)

Así, María Alicia Delgado no hablaba de despedirse: todavía tenía personajes por interpretar y una familia a la que quería seguir sosteniendo desde el trabajo que la acompañó durante más de cuatro décadas.