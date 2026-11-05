Festival Gastronómico Francés llega a Los Pinos con crepas, vinos, quesos y actividades gratuitas para el público

Los jardines de Los Pinos recibirán un fin de semana de cocina francesa y mexicana con degustaciones, talleres, un mercado de productos importados y un picnic abierto al público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Festival Gastronómico Francés reunirá en Los Pinos propuestas culinarias de México y Francia durante el último fin de semana de noviembre. La programación incluirá platillos preparados al momento, un mercado de especialidades, talleres, charlas, música y actividades de acceso libre.

La cita será el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en el Bosque de Chapultepec. Las jornadas comenzarán a las 10:00 y concluirán a las 18:00 horas.

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Crepas, vinos y quesos formarán parte de la oferta en Los Pinos

El Festival Gastronómico Francés “¡Qué gusto!” permitirá al público probar preparaciones francesas y mexicanas, además de comprar alimentos en un mercado instalado dentro del recinto. La entrada será gratuita y la propuesta incluirá cocina en vivo, degustaciones, talleres y charlas durante dos días.

Las crepas y los croque-monsieur estarán entre los platillos anunciados para el encuentro. Algunas de estas opciones se elaborarán en el momento para los visitantes.

El programa contempla la participación de chefs de Francia y México, así como de cocineras tradicionales mexicanas. La colaboración buscará integrar elementos de la cocina francesa en preparaciones representativas de la gastronomía nacional.

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Las recetas se ofrecerán en formatos pensados para que el público pueda degustarlas directamente. La experiencia combinará la preparación de alimentos con espacios de conversación sobre tradiciones culinarias.

El festival también incorporará actividades dedicadas a la gastronomía mexicana. Entre ellas habrá degustaciones de atole y un taller de cacao metateado.

La entrada será gratuita y la propuesta incluirá cocina en vivo, degustaciones, talleres y charlas durante dos días.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mercado de Sabores ofrecerá productos e ingredientes franceses

Una de las áreas principales será el Mercado de Sabores, donde los asistentes podrán adquirir productos e ingredientes franceses. La oferta incluirá vinos, bebidas artesanales sin alcohol, quesos, panes, mostazas tradicionales, lácteos y botanas.

El espacio permitirá conocer una selección de alimentos vinculados con la cocina de Francia. Los visitantes podrán elegir productos para consumir durante su recorrido o para compartir en los jardines del complejo cultural.

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La propuesta se integrará a las demostraciones gastronómicas y a los talleres. El objetivo será reunir ingredientes, técnicas y platillos de ambos países en una misma programación.

La comida será uno de los ejes del encuentro, aunque las actividades no se limitarán a la venta de alimentos. Las charlas y los talleres completarán la agenda prevista para las dos jornadas.

El formato del festival plantea una convivencia alrededor de la cultura alimentaria. Los asistentes podrán recorrer las distintas propuestas sin pagar por el acceso al recinto.

El picnic en los jardines será una actividad exclusiva del domingo

Los jardines de Los Pinos recibirán un picnic el domingo 29 de noviembre. Esa actividad se realizará únicamente durante el segundo día del festival.

La invitación propone que cada visitante lleve un mantel para reunirse con familiares o amigos al aire libre. Los alimentos para el almuerzo podrán adquirirse en el Mercado de Sabores.

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La actividad estará acompañada por música y otras propuestas incluidas en el programa. El picnic ofrecerá una alternativa para disfrutar los productos disponibles fuera de los espacios de cocina y venta.

La jornada del sábado mantendrá la oferta de degustaciones, talleres, charlas y mercado. El domingo sumará el encuentro en los jardines como parte de la experiencia gastronómica.

La programación busca acercar al público a las tradiciones culinarias de México y Francia. La combinación de platillos, ingredientes y actividades permitirá que los visitantes conozcan distintas expresiones de ambas cocinas.

Los jardines de Los Pinos recibirán un picnic el domingo 29 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro forma parte de los 200 años de relación entre México y Francia

La realización del festival se vincula con el Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre México y Francia. Durante 2026, ambos países celebran dos siglos de vínculos diplomáticos.

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La conmemoración incluye la Gran Fiesta Francomexicana, un programa cultural con casi 200 actividades relacionadas con la ciencia, el arte y la cultura. Las propuestas se desarrollarán en 21 ciudades del país.

En la Ciudad de México, el Festival Gastronómico Francés será una de las actividades previstas dentro de esa agenda. El evento trasladará a Los Pinos una versión adaptada de “¡Qué gusto!”.

La iniciativa original presenta desde 2015 una muestra de cocina mexicana en París. Para esta edición, el intercambio se orientará hacia la presentación de productos y preparaciones francesas en la capital mexicana.

La organización del encuentro estará a cargo de la Embajada de Francia en México, el Instituto Francés en América Latina y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

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Cómo llegar al Festival Gastronómico Francés en Los Pinos

El evento se realizará en Calzada Molino del Rey 252, Bosque de Chapultepec, primera sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

La estación Constituyentes de la Línea 7 del Metro es una de las opciones de transporte público más cercanas al complejo. También se puede llegar mediante la estación Los Pinos/Constituyentes de la Línea 3 del Cablebús.

El acceso será libre durante ambas jornadas. El horario de actividades será de 10:00 a 18:00 horas el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre.

Quienes asistan podrán recorrer el Mercado de Sabores, probar platillos franceses y mexicanos, participar en los talleres anunciados y disfrutar las actividades culturales programadas. El picnic dominical requerirá que cada persona lleve su propio mantel.

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