México

Reporteros Sin Fronteras incluye al CJNG en la lista de “depredadores de la libertad de prensa” por ataques contra periodistas

La organización criminal comparte listado con políticos como Donald Trump y Daniel Ortega

Composición fotográfica de un policía frente a dos vehículos dañados y quemados junto al retrato de un hombre con bigote
Reporteros Sin Fronteras documentó ocho ataques contra periodistas durante el operativo donde murió 'El Mencho', líder del CJNG. (EFE / AP)
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La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) decidió incluir en la lista de los 33 depredadores de la libertad de prensa 2026 al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras documentar al menos ocho ataques contra periodistas en México.

Llama la atención que la organización criminal comparte el listado con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Rusia, Vladimir Putin; el de Nicaragua, Daniel Ortega; el Ejército de Israel y el Partido Comunista Chino, entre otros.

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RSF clasifica a los depredadores de la libertad de prensa en diferentes categorías

Cabe señalar que RSF clasifica a los depredadores de la prensa en diferentes categorías:

  • En la política, por “amordazar” a la prensa en sus países.
  • Los depredadores que “asesinan, encarcelan y agreden a periodistas”, en este rubro se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación.
  • Depredadores que “acosan judicialmente a los periodistas”.
  • También están los depredadores que “asfixian y arruinan a los medios”.
  • El último rubro es el de los depredadores que “denigran a la prensa y generan desconfianza hacia los periodistas”.
18 periodistas han sido asesinados en México en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras. Crédito: Cuartoscuro
18 periodistas han sido asesinados en México en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras. Crédito: Cuartoscuro

Reporteros Sin Fronteras incluye al CJNG en lista de “depredadores de la libertad de prensa”

El “cártel de las cuatro letras” fue considerado para lista de depredadores de la libertad de prensa por la documentación de los ataques a periodistas durante la cubertura de la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, el pasado 22 de febrero, tras el operativo llevado a cabo por el Ejército mexicano en Jalisco.

De acuerdo con la organización internacional, “los periodistas que cubrían los narcobloqueos y enfrentamientos del cártel con las fuerzas estatales fueron atacados por miembros del crimen organizado”.

Versiones distintas sobre enfrentamientos, evidencia y desarrollo del operativo marcan el caso Tapalpa tras la muerte de “El Mencho”. (Anayeli Tapia/Infobae)
Versiones distintas sobre enfrentamientos, evidencia y desarrollo del operativo marcan el caso Tapalpa tras la muerte de “El Mencho”. (Anayeli Tapia/Infobae)

Contabilizaron ocho ataques contra comunicadores durante operativo

Fueron ocho los incidentes verificados por la organización, que “incluyeron disparos dirigidos contra vehículos de prensa, golpizas, robo de cámaras y teléfonos móviles y amenazas graves”, en hechos ocurridos en Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán.

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Además, RSF rememoró un video difundido en agosto de 2021 por presuntos integrantes del CJNG, la organización criminal declaró en ese momento: “No estoy en contra de la libertad de expresión, sino de quienes me atacan directamente”.

Lamentan normalización de la violencia contra la prensa en México

La clasificación internacional considera como el “arma letal” del cártel “imponer la ley del silencio mediante amenazas, secuestros, tortura y asesinatos, convirtiendo la violencia contra los periodistas en un instrumento de control de la información”.

Por su parte, el director de RSF en América Latina, Artur Romeu, consideró que los ataques documentados “no sólo interrumpieron la cobertura de una crisis de enorme interés público, sino que confirmaron la alarmante normalización de la violencia conta la prensa en México durante más de una década”.

Estos fueron los ataques durante la cubertura

Entre los ocho ataques a periodistas vinculados con el CJNG documentados por la organización, destacan los hechos registrados en Jalisco. El reportero de Televisión Azteca Noticias, Otoniel Martínez, denunció que el vehículo en el que viajaba con su equipo fue alcanzado por disparos durante la cobertura de la caída de ‘El Mencho’, sin que se reportaran personas heridas.

En la misma entidad, Lupita Martínez, del medio digital Vallarta al Momento, fue despojada de su automóvil con arma de fuego mientras cubría la noticia sobre la muerte del líder del CJNG.

Mientras tanto, en Sinaloa, los periodistas Belizario Reyes y Juvencio Villanueva, del periódico Noroeste, fueron agredidos mientras informaban sobre los hechos. A ambos los golpearon y despojaron de sus equipos, según reportó el medio a RSF.

Periodistas de Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán también fueron víctimas de vejaciones

A su vez, en Tamaulipas, el periodista Guadalupe Catorena, del diario El Mañana de Reynosa, fue despojado de su vehículo y su equipo mientras cubrió el desarrollo de los bloqueos.

Reporteros Sin Fronteras también documentó otros tres casos de agresiones contra periodistas en México el pasado mes de febrero. En Reynosa, Tamaulipas, la organización recabó el testimonio de Jesús Humberto González, del medio digital Cambio Press, quien fue retenido brevemente por miembros del crimen organizado en un punto de control.

Durante su retención, los criminales amenazaron al periodista y a su familia, que lo acompañaba en el momento en que se detuvo a grabar los hechos para su medio. González fue liberado después de ser agredido físicamente.

Otro caso ocurrió en Guanajuato, ahí, RSF recabó información de colegas del periodista Ian Martínez, del periódico Correo, quien “fue amenazado por hombres que viajaban en una camioneta y le ordenaron dejar de cubrir los hechos”.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, de acuerdo con el CPJ. (Cuartoscuro)
México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, de acuerdo con el CPJ. (Cuartoscuro)

En Michoacán, la organización recibió el testimonio de un periodista que prefirió mantener el anonimato. El comunicador relató haber recibido una llamada anónima en la que fue amenazado para que no publicara información sobre lo que ocurrió en la zona.

“RSF condena enérgicamente estos actos violentos y reitera que informar no debe convertirse en un riesgo cotidiano”, señaló Artur Romeu, al tiempo que llamó a las autoridades mexicanas a tomar “medidas operativas inmediatas y verificables para proteger a la prensa en el terreno durante episodios de violencia”.

Terrible lo que vive el periodismo en México y lo que ocurrió en la cubertura de la caída de ‘El Mencho’, por ello, Reportero Sin Fronteras, incluyó al Cártel Jalisco Nueva Generación en la “lista de depredadores de la libertad de prensa”.

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