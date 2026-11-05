México

Detienen a tres personas acusadas de violar y golpear a niña de tres años en Chimalhuacán: entre ellas su madre y su padrastro

De ser condenados, podrían enfrentar hasta 109 años de prisión por violación y 21 años adicionales por lesiones

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Fidel "N", Guadalupe "N" y Gabriela "N" y/o Gavriela "N", detenidos por la FGJEM. (FGJEM)
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó tres órdenes de aprehensión en contra de un hombre y dos mujeres identificados como Fidel “N”, Guadalupe “N” y Gabriela “N” y/o Gavriela “N”, por su probable participación en los delitos de violación y lesiones cometidos en agravio de una niña de 3 años de edad en el municipio de Chimalhuacán.

Los tres fueron trasladados e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación legal.

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Las indagatorias del Ministerio Público permitieron establecer que los hechos ocurrieron el 19 de octubre de 2026, cuando la menor se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Buenavista, en Chimalhuacán, en compañía de su madre, Guadalupe “N”, y de su padrastro, Fidel “N”. En ese momento, ambos adultos sostenían una pelea verbal y física dentro de la vivienda.

El padrastro agredió sexualmente a la víctima

Según datos revelados con base en las indagadoras, durante la disputa entre los dos adultos, Guadalupe “N” golpeó a la menor y le ordenó que se callara y obedeciera a Fidel “N”. Fue en ese contexto cuando el padrastro golpeó y agredió sexualmente a la niña, de acuerdo con las indagatorias de la fiscalía mexiquense.

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La agresión cesó en el momento en que una tercera persona ingresó al domicilio y sorprendió la escena. Hasta el momento se desconoce la identidad de esa persona y su relación con la familia, aunque su llegada habría resultado determinante para interrumpir el ataque contra la menor.

La niña ingresó grave al hospital y el médico legista confirmó violencia sexual

Ese mismo día, la víctima fue trasladada e ingresada al Hospital General de Chimalhuacán. En ese lugar, Gabriela “N” declaró al personal médico que la niña se había caído de una litera, en un presunto intento por ocultar el origen real de las lesiones.

Los imputados enfrentan penas de hasta 109 años de cárcel por violación y 21 años por el delito de lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los imputados enfrentan penas de hasta 109 años de cárcel por violación y 21 años por el delito de lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, tras la valoración médica correspondiente, el personal del hospital determinó que el estado de salud de la menor era grave. El médico legista que intervino en el caso concluyó que la niña sufrió violencia sexual y presentaba síndrome del niño maltratado, un diagnóstico que contradijo la versión ofrecida por Gabriela “N” sobre una caída accidental.

El DIF presentó la denuncia formal

Para el 30 de octubre, la niña se reportó como grave de salud, con un pronóstico reservado. Ante ese cuadro clínico, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Chimalhuacán presentó la denuncia formal en representación de la víctima, al considerar que las condiciones de la menor requerían la intervención de la autoridad judicial.

A partir de esa denuncia, el agente del Ministerio Público de la FGJEM inició las averiguaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Durante el proceso de investigación, la autoridad ministerial logró identificar a los tres probables responsables del crimen.

Con los elementos reunidos, el Ministerio Público solicitó a un juez la orden de aprehensión por los delitos de lesiones y violación en contra de Fidel “N”, Guadalupe “N” y Gabriela “N”. El juzgador concedió el mandamiento judicial, que posteriormente fue cumplimentado por elementos de la FGJEM.

Esta es la condena que podrían enfrentar

Tras la detención, los tres implicados fueron llevados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedaron a disposición de una autoridad judicial encargada de definir su situación legal en los próximos días.

La fiscalía mexiquense reveló el caso en un comunicado compartido este miércoles 4 de noviembre, en el que también recordó que los detenidos deben ser considerados inocentes hasta que la autoridad correspondiente determine lo contrario a través de una sentencia condenatoria firme, en apego al principio de presunción de inocencia que rige el sistema de justicia penal.

De acuerdo con el comunicado de la institución, por el delito de violación los acusados podrían alcanzar hasta 109 años de prisión, mientras que por el delito de lesiones la pena prevista asciende hasta 21 años, en caso de que un tribunal determine su responsabilidad penal en los hechos.

La FGJEM puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 7028770 para recibir denuncias relacionadas con este u otros casos.

Una pareja en Temoaya fue detenida por abuso sexual contra su hijo

El caso de Chimalhuacán no es el único de violencia contra menores registrado recientemente en el Estado de México. La FGJEM arrestó a Vanessa “N” y Óscar “N” por violencia familiar y abuso sexual contra uno de sus hijos en Tlatenango Abajo, Temoaya, el 26 de septiembre del presente año. Según las investigaciones, la mujer lo golpeó, le negó alimentos y le provocó quemaduras con una plancha; el hombre lo agredió sexualmente horas después.

Detenidos por violencia y abuso contra sus hijos en Edomex
Foto: Fiscalía de Estado de México

La pareja también está vinculada a la muerte de otro de sus hijos, hallado sin vida el 24 de septiembre en el mismo domicilio. Autoridades establecieron que el niño murió por una hemorragia aguda provocada por un padecimiento que nunca recibió atención médica, y que presentaba signos de violencia sexual. Ambos fueron ingresados al penal de Almoloya de Juárez.

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