Brian Rodríguez se perderá el clásico capitalino: qué le pasó al delantero uruguayo

Es oficial, el club América no contará con la participación de Brian Rodríguez, el delantero sufrió una lesión que lo alejará de las canchas y no estará disponible para el duelo ante Pumas de la fecha 16.
“PARTE MÉDICO: Club América informa que Brian Rodríguez presenta una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución”.
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**INFORMACIÓN EN DESARROLLO
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