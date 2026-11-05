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Brian Rodríguez se perderá el clásico capitalino: qué le pasó al delantero uruguayo

Las Águilas confirmaron la baja de uno de sus jugadores más importantes en la ofensiva, Almada tendrá que reformular su ataque

Soccer Football - Liga MX - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2026 Club America's Brian Rodriguez reacts REUTERS/Eloisa Sanchez
Brian Rodríguez se perderá el América vs Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)
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Es oficial, el club América no contará con la participación de Brian Rodríguez, el delantero sufrió una lesión que lo alejará de las canchas y no estará disponible para el duelo ante Pumas de la fecha 16.

“PARTE MÉDICO: Club América informa que Brian Rodríguez presenta una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución”.

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