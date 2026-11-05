México estrecha lazos con España mientras defiende la “cooperación sin subordinación” en la Cumbre Iberoamericana

Roberto Velasco durante la Cumbre Iberoamericana. (SRE)

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México busca fortalecer sus relaciones con España y consolidar una agenda de colaboración basada en el diálogo, el respeto a la soberanía y el entendimiento entre naciones. En el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, el canciller mexicano, Roberto Velasco, destacó la importancia de mantener una política exterior abierta y construir acuerdos que permitan afrontar desafíos comunes sin establecer relaciones de subordinación.

Durante su participación en el encuentro internacional, defendió el principio de “cooperación sin subordinación” como una vía para impulsar el entendimiento entre las naciones de la comunidad iberoamericana. Asimismo, subrayó que el país mantiene su compromiso con el Derecho Internacional, la democracia, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.

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La postura del Gobierno mexicano coincidió con el acercamiento diplomático que el funcionario sostuvo con su homólogo español, José Manuel Albares, con quien conversó sobre el momento que atraviesan las relaciones bilaterales, señalando la buena sintonía entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el jefe de Estado, Pedro Sánchez, como una oportunidad para impulsar nuevos acuerdos y mantener la amistad entre ambas naciones.

México defiende la cooperación sin subordinación en la Cumbre Iberoamericana

Ante los representantes de los países participantes en el evento internacional, Velasco sostuvo que el diálogo entre Estados soberanos debe ser uno de los pilares para enfrentar los problemas compartidos y avanzar hacia un futuro común.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que la política exterior mexicana apuesta por el entendimiento entre naciones y el respeto a los principios internacionales. En ese sentido, recordó que la solución pacífica de las controversias está contemplada en la Constitución mexicana y consideró que este principio tiene especial relevancia en el contexto actual.

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En materia de seguridad, planteó que los países deben asumir una responsabilidad compartida, sustentada en la confianza mutua y el respeto a la soberanía y la integridad territorial, también destacó la necesidad de mantener canales de comunicación que permitan alcanzar resultados concretos, sin dejar de lado:

La atención a las causas de la violencia.

El respeto a los Derechos Humanos.

La colaboración entre gobiernos.

La protección de la soberanía y la integridad territorial.

El rey Felipe VI encabeza la XXX Cumbre Iberoamericana, al ser España el país con la secretaría pro tempore del organismo

Velasco destaca la buena relación entre Sheinbaum y Pedro Sánchez

En su agenda diplomática en Madrid, el canciller mexicano se reunió con José Manuel Albares para revisar el estado de los vínculos entre ambos países. Tras el encuentro, Velasco aseguró que México y España atraviesan un excelente momento en sus relaciones y resaltó la cercanía entre sus respectivos mandatarios.

A través de un mensaje en redes sociales, afirmó que la confianza entre la presidenta de México y el mandatario español favorece el desarrollo de una “agenda constructiva y de resultados”. Además, expresó que ambas naciones continuarán fortaleciendo su amistad y los espacios de diálogo.

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Por su parte, Albares puntualizó los avances registrados durante el último año en los intercambios políticos, económicos y culturales entre México y España, así como su intención de mantener el rumbo de colaboración establecido por los dos gobiernos.

México reivindica la comunidad iberoamericana y su futuro compartido

Durante su intervención, Velasco también defendió la relevancia de la comunidad iberoamericana, a la que describió como un espacio que comparte lenguas, memoria e intereses comunes, y que desde hace 35 años mantiene encuentros para transformar ese patrimonio en iniciativas de cooperación.

El canciller recordó que la primera reunión de este mecanismo tuvo lugar en Guadalajara, México, donde se estableció un compromiso de colaboración que, aseguró, fue renovado durante la cumbre de Madrid.

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Finalmente, expuso que el Gobierno mexicano mantiene como prioridades el bienestar de la población, la generación de oportunidades para las juventudes y la búsqueda de soluciones conjuntas a problemas que ningún país puede resolver de manera aislada.

“Cuenten con México para construir juntos el futuro de Iberoamérica”, expresó al concluir su participación.

México reitera en Madrid su rechazo al embargo de EE.UU. contra Cuba

La postura del gobierno mexicano, presentada ante los líderes de la región reunidos en la capital española, subraya la tensión persistente entre la diplomacia latinoamericana y la política exterior de Washington hacia La Habana. REUTERS/Sven Creutzmann/Pool/File Photo

Durante la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, el canciller Roberto Velasco reiteró este jueves la “posición histórica de rechazo al embargo” y otras medidas económicas coercitivas que Estados Unidos aplica contra Cuba. Al representar a México en la cita, que se celebra en Madrid, defendió “el entendimiento entre naciones soberanas” y “la solución pacífica de las controversias”. Antes de concluir, ofreció: “Cuenten con México para construir juntos el futuro de Iberoamérica”.

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