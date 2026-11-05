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Sasha Sokol afirma que Luis de Llano no cumplió con la disculpa que ordenó el tribunal; advierte que irá por vía penal

La cantante de Timbiriche se posicionó ante el reciente video del productor

Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.
Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.
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Sasha Sokol responde a la disculpa pública que Luis de Llano difundió este 4 de noviembre y sostiene que el video no cumple con los términos que fijó la sentencia civil. La cantante también anuncia que sumará representación penal a casi cinco años de litigio contra el productor.

El productor fue arrestado el 2 de septiembre de 2026 por desacatar dos órdenes judiciales vinculadas con la publicación de la disculpa y de una síntesis de la sentencia.

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Sokol publicó un mensaje en X luego de que comenzó a circular el material. En su posicionamiento, la exintegrante de Timbiriche cuestiona que el productor presentara el video como una disculpa pública dirigida hacia ella.

Sasha Sokol señala que el video no contiene el texto ordenado por el tribunal

“Circula desde hace algunas horas un video de Luis de Llano que pretende presentarse como una disculpa pública hacia mí”, escribe Sasha Sokol en su cuenta de Instagram.

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite
El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

La cantante sostiene que el contenido divulgado no corresponde con la reparación establecida en la resolución judicial.

“Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”, afirma.

La demanda civil por daño moral comenzó el 18 de julio de 2022. El Juzgado Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México condenó a De Llano el 10 de mayo de 2023 y la Séptima Sala Civil confirmó y amplió las medidas el 27 de septiembre de ese mismo año.

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Sokol precisa que el texto aprobado por las autoridades debía reconocer las circunstancias en las que ocurrió el vínculo entre ambos. “La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él”, expone.

La artista añade que la resolución también establece la asimetría existente entre ella y el productor. “Que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó”, señala.

La sentencia civil se mantuvo firme después de que la SCJN negó por unanimidad el amparo promovido por De Llano el 25 de junio de 2025. La Primera Sala determinó que las víctimas de abuso sexual infantil pueden reclamar reparación civil sin que el paso del tiempo cancele ese derecho.

Luis de Llano se retracta de declaraciones que hizo en 2022

En el video difundido este miércoles, Luis de Llano reconoce responsabilidad civil por daño moral y se refiere a las declaraciones que hizo en 2022 sobre la relación con Sokol.

En 2022, Sasha Sokol demandó a Luis de Llano por presunto abuso sexual, a raís de que el productor la revictimizó durante una entrevista.
En 2022, Sasha Sokol demandó a Luis de Llano por presunto abuso sexual, a raís de que el productor la revictimizó durante una entrevista. (sashasokolova, Instagram)

“Mi encarecida solicitud de perdón público se da en un acatamiento voluntario incondicional a las medidas de satisfacción decretadas por la juez del Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México”, expresa el productor en la grabación de cerca de dos minutos.

De Llano admite que sus declaraciones en una entrevista con Yordi Rosado y en un comunicado publicado en redes sociales fueron “desafortunadas e inexactas”. En 2022, el productor había descrito el vínculo con Sokol como una relación “abierta y consentida”.

En la grabación, el productor también manifiesta que respetará “su vida privada, honor, dignidad e integridad”. La sentencia le ordena no volver a mencionar a Sokol en medios de comunicación o redes sociales, salvo para cumplir con los términos de la disculpa.

La resolución también contempla el pago de una indemnización y la asistencia a un curso especializado en prevención del abuso sexual. Sokol informó en marzo de 2026 que el curso era la única de las medidas que De Llano había cumplido dentro del plazo marcado.

Más de un año después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo condenara, el productor Luis de Llano finalmente pidió perdón públicamente a la cantante Sasha Sokol por el daño moral que le causó cuando era menor de edad. (Redes sociales)

La cantante acusa un nuevo incumplimiento de la sentencia

Sokol sostiene que la publicación del video contraviene otra de las obligaciones impuestas al productor. “Además, Luis de Llano tiene prohibido volver a mencionarme públicamente —salvo en los términos exactos de la disculpa ordenada judicialmente—”, escribe.

La cantante considera que el contenido difundido rebasa ese límite. “Al publicar este video, ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia”, afirma en el mensaje acompañado por la frase “Luis de Ya No”.

El plazo para que De Llano publicara la disculpa venció el 9 de enero de 2026. Meses después, el productor declaró que consideraba que los recursos legales lo eximían de cumplir con esa medida.

El 2 de septiembre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ejecutaron dos órdenes judiciales de 15 horas cada una por el incumplimiento de las medidas. De Llano fue llevado al Centro de Sanciones Administrativas San Fernando, en Tlalpan.

sasha sokol -México- 5 octubre
(Captura de pantalla/X)

Sasha Sokol suma abogados para una ruta penal

En su publicación, Sokol da a conocer que ampliará la estrategia legal que mantiene contra De Llano. “Llevo casi cinco años litigando este asunto por la vía civil”, indica.

“A partir de ahora, Zinser y Asociados será también mi equipo de abogados en materia penal”, anuncia la cantante.

La indemnización económica que debe cubrir De Llano será destinada a una organización enfocada en la prevención del abuso infantil, como Sokol había anunciado desde el inicio del proceso civil.

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