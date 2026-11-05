Zurdok regresa en 2027 con gira y reedición de los discos Antena, Hombre Sintetizador y Maquillaje

Mauricio Terracina, David Izquierdo, Gustavo Hernández (Cátsup) y Chetes vuelven. (Facebook: Zurdok)

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Zurdok confirmó su regreso para 2027 y despejó las dudas que generó el conteo regresivo publicado en su página oficial. La banda regiomontana anunció una gira y la reedición de su discografía, una noticia que representa el reencuentro con uno de los proyectos más influyentes de la Avanzada Regia.

Mauricio Terracina, David Izquierdo, Gustavo Hernández —Cátsup— y Chetes volverán a los escenarios. Aunque el grupo adelantó que ofrecerá conciertos el próximo año, las fechas y las ciudades todavía no han sido reveladas. La información se dará a conocer próximamente.

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La expectativa creció alrededor del anuncio, pues Zurdok es una de esas agrupaciones cuyo legado se mantiene vigente pese a los años de ausencia. Su regreso no solo apunta a una serie de presentaciones en vivo, también a recuperar tres álbumes que marcaron una etapa importante para el rock mexicano.

Mauricio Terracina, David Izquierdo, Gustavo Hernández —Cátsup— y Chetes volverán a los escenarios. (Facebook: Zurdok)

Zurdok reeditará Antena, Hombre Sintetizador y Maquillaje

El anuncio contempla nuevas ediciones de los tres álbumes de estudio que definieron la trayectoria de Zurdok. La noticia llega en un momento especial: en 2027, Antena, su disco debut, cumplirá 30 años.

Publicado en 1997, el álbum abrió camino a una propuesta que se alejó de las fórmulas convencionales del rock mexicano. Dos años después, la banda lanzó Hombre Sintetizador, trabajo que consolidó su identidad sonora con canciones como “Abre los ojos” y “Si me advertí”.

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Su experimentación, guitarras y atmósferas melódicas ampliaron las posibilidades del rock alternativo hecho en México.

En 2001 llegó Maquillaje, una producción de arreglos complejos y tono más introspectivo que terminó de cimentar el lugar del grupo entre los proyectos de culto del rock nacional. La reedición de los tres materiales permitirá recuperar la evolución creativa de la banda, desde su debut hasta su última producción de estudio.

¿Por qué Zurdok es una banda clave de la Avanzada Regia?

Zurdok, conocida inicialmente como Zurdok Movimento, fue parte esencial de la Avanzada Regia, movimiento surgido en Monterrey durante los años noventa que contribuyó a descentralizar la escena musical mexicana, históricamente concentrada en la Ciudad de México.

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Su propuesta combinó rock alternativo, grunge, psicodelia y experimentación, con una marcada sensibilidad melódica. Mientras otras agrupaciones exploraban caminos más comerciales, Zurdok construyó un sonido propio que se distinguió por su creatividad y ambición estética.

Zurdok, originalmente llamado Zurdok Movimento, irrumpió en la escena del rock mexicano a mediados de los años 90. (Facebook)

Aunque su etapa inicial fue breve, el grupo dejó una huella que trascendió su separación y alimentó el interés de varias generaciones de seguidores. Sus canciones y discos mantuvieron a la banda como una referencia dentro del rock nacional.

Zurdok tuvo reapariciones posteriores, pero el anuncio de una gira en 2027 y la reedición de sus tres álbumes abren una nueva etapa para su legado.

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El regreso está confirmado; ahora, los fans esperan conocer las fechas y ciudades que formarán parte del tour.