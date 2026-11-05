México

Harfuch destaca entrega de 92 criminales a EEUU y avances en seguridad durante gobierno de Sheinbaum

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que la estrategia basada en inteligencia e investigación permitió cambiar las condiciones en las que recibió la dependencia

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch Seguridad SSPC
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch destacó la entrega de más de 90 criminales de alto perfil a EU (SSPC/FB)
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó los avances de la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al cumplirse dos años del actual gobierno, y aseguró que México atraviesa una situación distinta a la que encontró la actual administración cuando asumió el control de la dependencia.

Durante un balance de las acciones realizadas en materia de seguridad durante la entrega de reconocimientos a los elementos de su corporación, el funcionario sostuvo que uno de los principales cambios ha sido incorporar la inteligencia y la investigación como herramientas fundamentales para prevenir y combatir los delitos.

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“Hoy a dos años, ya comenzamos el tercer año de esta administración, estamos en una situación muy distinta de cuando recibimos esta secretaría, ¿por qué?, porque la presidenta de México tiene una visión de inteligencia e investigación para prevenir el delito, para combatir el delito”, afirmó.

García Harfuch señaló que esta orientación ha permitido fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de la seguridad pública y avanzar en el combate a las organizaciones criminales.

México entregó a 92 criminales a Estados Unidos

Fotografía de un operativo de extradición: agentes federales custodian a detenidos con uniformes naranja hacia un avión en una pista aérea.
Entre los extraditados están "El Ricky" (Cártel del Noreste), "El Señor de la Silla" (Beltrán Leyva), "Payo Zurita", "Delta1" (CJNG) y "El Cubano" (objetivo del FBI), trasladados a distintas ciudades estadounidenses. Crédito: SSPC

Entre los resultados que destacó se encuentra la entrega de 92 capos y presuntos integrantes de organizaciones criminales a Estados Unidos, mediante tres operativos realizados desde 2025.

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoció el trabajo de los funcionarios y servidores públicos que participaron en la organización de estos procedimientos, incluidos los responsables de los centros penitenciarios.

De acuerdo con el funcionario, estas operaciones representaron un avance importante en la cooperación entre México y Estados Unidos, particularmente porque algunos de los criminales trasladados llevaban décadas sin ser extraditados.

García Harfuch aseguró que varios de ellos habían permanecido hasta 40 años sin enfrentar un procedimiento de extradición, mientras que otros habían pasado tres o cuatro administraciones federales sin que se concretara su entrega a las autoridades estadounidenses.

Atribuyó esta situación a la corrupción que, dijo, prevaleció en gobiernos anteriores y que impidió avanzar en casos relacionados con integrantes de organizaciones delictivas.

“Muchos de ellos que llevaban hasta 40 años sin lograr ser extraditados, u otros tres o cuatro sexenios, sin lograr ser extraditados, solo por una cosa, por corrupción”, sostuvo.

El funcionario colocó estas entregas entre las acciones relevantes de la actual estrategia de seguridad, al considerar que reflejan una mayor coordinación institucional y capacidad para actuar contra objetivos prioritarios.

Reconoce a agentes fallecidos y elementos lesionados

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch Seguridad SSPC
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch (SSPC/FB)

Durante su intervención, García Harfuch también dedicó parte de su mensaje a reconocer a los integrantes de las corporaciones de seguridad que han perdido la vida durante el cumplimiento de su deber.

Además, destacó la entrega y compromiso de los agentes que han sobrevivido a situaciones de alto riesgo y que, pese a las lesiones sufridas, han decidido continuar con sus labores.

Como ejemplo, mencionó a integrantes del grupo UNO, quienes resultaron heridos después de que se desplomara el helicóptero en el que viajaban.

El secretario recordó que algunos de estos elementos sufrieron fracturas y otras lesiones de gravedad; sin embargo, decidieron continuar con su misión, una decisión que utilizó para reconocer la vocación de servicio de quienes participan en las tareas de seguridad.

El reconocimiento incluyó tanto a los agentes que permanecen activos como a quienes han fallecido en operaciones, en un mensaje que puso énfasis en los riesgos que enfrentan diariamente los integrantes de las instituciones encargadas de combatir al crimen.

Con este balance, García Harfuch defendió la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum y reiteró que la inteligencia, la investigación y la coordinación entre dependencias constituyen los ejes para enfrentar a las organizaciones criminales durante el tercer año de la

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