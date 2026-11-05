Checo Pérez y el desafío de competir en la tierra que mantiene vivo a Ayrton Senna

El piloto mexicano realizó el Show Run de la CDMX ante 100 mil espectadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El tapatío, Sergio Checo Pérez, marcó un hito en la Fórmula Uno al ser el octavo piloto de la historia en alcanzar los 300 Grandes Premios el último fin de semana en su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, donde compitió para la escudería Cadillac y terminó en el decimosexto lugar.

Ahora toca el turno de aterrizar en São Paulo, Brasil para la carrera en el Circuito de Interlagos. Checo Pérez regresa al país que mantiene vivo el legado de Ayrton Senna da Silva (1960-1994), tricampeón mundial de Fórmula Uno con el equipo McLaren-Honda.

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Pérez Mendoza recuerda al brasileño como un modelo para las nuevas generaciones, por abrir camino en un deporte tan exigente como la Fórmula Uno. “Eso para mí es lo más grande y yo creo que por eso su legado sigue tan presente en todos nosotros”, dijo a Fox Sports México durante su paso por Red Bull Racing.

Asimismo, Checo destacó la figura de Ayrton Senna como un referente dentro y fuera de las pistas de carreras, señalando que el tricampeón carioca dejó un legado que todavía inspira a jóvenes pilotos y aficionados del deporte motor.

“Para mí Ayrton Senna fue muy importante más allá del piloto yo me identifico mucho con él por cómo traía la ilusión a su país, cuando Brasil estaba pasando por un momento muy difícil él siempre estuvo muy orgulloso de su país, siempre buscaba regresar a él, apoyar a las nuevas generaciones e hizo grandes cosas y su familia sigue haciendo grandes cosas con su fundación”, destacó Sergio Pérez.

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La primera carrera que Checo Pérez vio de Ayrton Senna terminó con el accidente en Imola

****inte1TO GO WITH STORIES ON THE 10TH ANNIVERSARY OF THE DEATH OF BRAZILIAN F1 RACING DRIVER AYRTON SENNA : (FILES) - Security surrounds the crashed car of Ayrton Senna at the Imola track 01 May 1994. The triple Formula One champion died after crashing in the seventh lap of the San Marino Grand Prix. AFP PHOTO****

El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, tenía cuatro años cuando miró una carrera de Ayrton Senna en la Fórmula Uno junto a su padre, Antonio Pérez Garibay. En entrevista para el podcast Podpah el Ministro de Defensa recordó el grave accidente que sufrió su ídolo en 1994.

“Para mí, (Ayrton) Senna es mi mayor ídolo en el deporte y recuerdo que la primera carrera que vi con mi papá fue cuando tuvo su accidente y esa fue la primera carrera que tuve, así que me marcó un poco”, rememoró Checo Pérez.

Ayrton Senna da Silva murió el 1 de mayo de 1994 en un accidente durante el Gran Premio de San Marino, disputado en Imola, Italia. El brasileño lideraba la carrera con su Williams-Renault cuando, en la séptima vuelta, su monoplaza salió de la pista a alta velocidad en la curva Tamburello y se impactó contra el muro de concreto.

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Conexión entre Checo Pérez y Ayrton Senna en la Fórmula Uno

El piloto mexicano quedó eliminado de la Q1 en la Ciudad de México. Crédito: Néstor Hernández / Infobae México

Sergio Pérez ha señalado en distintas ocasiones que Ayrton Senna da Silva (1960-1994), es su piloto favorito en la historia de la Fórmula Uno. El volante nacional lo reconoce como un talento extraordinario, con un carácter que marcó a la categoría reina y como un referente para los pilotos latinoamericanos. Incluso, elegiría al paulista como compañero de equipo si pudiera compartir garaje con alguna leyenda.

Uno de los vínculos entre Pérez y Senna es Josef Leberer, el fisioterapeuta austriaco que trabajó con el brasileño durante su etapa en la escudería McLaren. Leberer también formó parte del entorno profesional de Checo en la F1, lo que crea un lazo entre dos generaciones de pilotos.

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El brasileño ganó tres títulos antes de perder la vida en una carrera llevada a cabo en Imola, Italia. AFP PHOTO JEAN-LOUP GAUTREAU****

Pérez ha rendido homenaje a Ayrton Senna en distintas ocasiones. Ha utilizado balaclavas conmemorativas de Forever Senna durante Grandes Premios como los de Imola y Ciudad de México. También tuvo la oportunidad de manejar el McLaren MP4-4, monoplaza con el que da Silva conquistó el campeonato de la Fórmula Uno en 1988.

Ambos pilotos también comparten su paso por la escudería McLaren. Ayrton Senna se consagró tricampeón mundial con el equipo de la Gran Bretaña, mientras que Sergio Checo Pérez compitió con dicho equipo durante la temporada 2013, tras su debut con Sauber en el 2011.

Actividad rumbo al Gran Premio de Brasil 2026

Checo volverá a competir en Interlagos tras un año sabático, (AP Foto/Andre Penner)

La vigésima jornada de la temporada 2026 de la Fórmula Uno se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre. El viernes se realizarán las dos prácticas libres. El sábado la FP3 y la clasificación y el domingo la carrera principal en el Autódromo José Carlos Pace, en São Paulo, Brasil.

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Viernes 6 de noviembre

Práctica 1: 9:30am

Práctica 2: 1:00pm

Sábado 7 de noviembre

Práctica 3: 8:30am

Clasificación: 12:00 pm

Domingo 8 de noviembre

Gran Premio de Brasil: 11:00 am