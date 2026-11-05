HEAT Latin Music Awards 2026: cómo ver gratis a Gloria Trevi, Olga Tañón y Banda MS y más desde Puerto Vallarta

Gloria Trevi cautiva a la audiencia con su energía y un brillante atuendo durante su presentación en el festival Tecate Emblema. (Merary Nuñez)

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Los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco celebran esta noche su primera edición en Jalisco con una gala en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta que homenajeará a Olga Tañón, Don René Camacho de La Arrolladora Banda El Limón, Piso 21, Banda MS y Los Ángeles Azules. La ceremonia se transmitirá en vivo por LosHeat.tv.

La gala cierra la Semana HEAT, que se desarrolla entre Guadalajara y Puerto Vallarta desde el 31 de octubre. Además de los homenajes, la noche incluye actuaciones musicales, apariciones de figuras digitales y la entrega de los globos HEAT a los ganadores de sus categorías.

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Los cinco reconocimientos fueron concebidos como un tributo a trayectorias que conectaron con audiencias dentro y fuera de América Latina en géneros como la música tropical, la banda sinaloense, la cumbia y el pop latino.

Las trayectorias de Olga Tañón, René Camacho y Piso 21

La cantante puertorriqueña Olga Tañón, conocida como la Mujer de Fuego, recibirá uno de los reconocimientos por su carrera en la música tropical. Según la organización, suma 25 álbumes y 27 temas posicionados entre los primeros 10 lugares de la radio tropical, además de una comunidad digital superior a 17 millones de seguidores.

En 2025, Tañón lanzó PR24SIETE Soy de Aquí, una producción ligada al orgullo puertorriqueño. En 2026 presentó “Reina No Ruega” y anunció la gira “Soy Volcán”, que arrancará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

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El clarinetista sinaloense Don René Camacho será distinguido por su trayectoria como músico y director de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, agrupación que registra 23 canciones en el número uno, de acuerdo con los datos difundidos por la organización del evento.

También será homenajeado Piso 21, grupo surgido en Medellín que acumula más de 16,000 millones de reproducciones globales y mantiene presencia en el pop latino desde hace más de una década. En 2026, la agrupación abrió una nueva etapa con el álbum TRESCENDER y su sello discográfico Tres Sietes. Entre sus canciones más conocidas figuran “Me Llamas”, “Pa’ Olvidarme de Ella” y “Te Vi”.

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Los cantantes Carlos Rivera, Alejandro Fernández, Belinda y Kenia Os integran una composición con imágenes de sus presentaciones musicales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banda MS y Los Ángeles Azules serán homenajeados en Jalisco

Con 23 años de trayectoria, Banda MS representará a Mazatlán en la gala de Puerto Vallarta. El proyecto encabezado por Sergio Lizárraga ha llevado la música de banda a escenarios de México, Estados Unidos y otros países de América Latina con canciones como “El Color de Tus Ojos”, “Háblame de Ti” y “Mi Mayor Anhelo”.

Las voces de Alan Ramírez y Oswaldo Silvas marcaron una etapa en la identidad sonora del grupo. La agrupación continúa con Lizárraga al frente y David Castro como una de sus voces.

Por más de cuatro décadas dedicadas a la cumbia mexicana, Los Ángeles Azules recibirán otro de los homenajes de la noche. Encabezados por los hermanos Mejía Avante y surgidos de Iztapalapa, los músicos han llevado su estilo a escenarios internacionales, incluido el festival Coachella. Canciones como “Cómo te voy a olvidar” y “El listón de tu pelo” se mantienen como clásicos entre varias generaciones.

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Los artistas invitados y la llegada de los premios a Puerto Vallarta

La programación contempla actuaciones y participaciones de Yeri Mua, Paloma Morphy, Andreina Bravo, Yo Soy Arango, Dayanara, Eden Muñoz, Ha*Ash, Luis Alfonso y Juan Magán. Los globos HEAT serán entregados con la presencia de Kim Shantal, Plan de Escape, Lewis Y, Jhon de la Torre, Paola Jara, Arelys Henao, Francy, Guayacán Orquesta, Mala Maña, Little D, Dalex, Pamela López, Marcos Villalobos y Gonzalo Genek, entre otros.

De Banda MS a La Arrolladora Banda El Limón: los artistas que serán homenajeados en los HEAT Latin Music Awards (RS)

La edición en Puerto Vallarta es la primera de estos premios en Jalisco. Los HEAT Latin Music Awards nacieron en 2015 en República Dominicana como una plataforma dedicada a la música en español. Diana Montes, directora ejecutiva del certamen, señaló que las canciones, conciertos y videos de los artistas homenajeados acompañan momentos personales que el público conserva.

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