Buzón tributario del SAT será obligatorio en 2027: por qué es importante y en qué casos puede aplicar un embargo

La medida no es nueva, pero el organismo endureció sus avisos a través de su portal oficial a medida que se acerca el vencimiento del plazo de gracia otorgado a los contribuyentes. (Composición:Selene Miranda/Infobae)

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene vigente la obligación de habilitar el Buzón Tributario y confirmó que, desde el 1 de enero de 2027, aplicará multas de hasta 11 mil 540 pesos a quienes no cumplan con este requisito digital.

La medida no es nueva, pero el organismo endureció sus avisos a través de su portal oficial a medida que se acerca el vencimiento del plazo de gracia otorgado a los contribuyentes.

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Buzón Tributario (SAT/Youtube)

Plazo y multas por no activar el buzón tributario

El SAT estableció una prórroga que aplazó la aplicación de sanciones económicas, pero esa tolerancia vence de forma improrrogable el 31 de diciembre de 2026.

¿Qué pasa si no se activa el Buzón Tributario? A partir del 1 de enero de 2027 el SAT podrá aplicar multas de entre 3 mil 850 y 11 mil 540 pesos a quienes no lo habiliten, no registren sus medios de contacto o mantengan datos desactualizados, conforme a los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación (CFF).

El monto exacto de la sanción depende del tipo de infracción detectada y de las condiciones particulares de cada contribuyente, según precisó el SAT en su minisitio oficial.

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Quiénes deben habilitarlo y quiénes quedan exentos

El trámite es obligatorio para personas físicas con actividad empresarial, profesional o de arrendamiento, para quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) (Imagen:SAT)

No todos los inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) están obligados de la misma manera. El trámite es obligatorio para personas físicas con actividad empresarial, profesional o de arrendamiento, para quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), para quienes operan en plataformas digitales y para quienes emitieron comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) en los últimos doce meses.

El propio SAT detalla excepciones puntuales. Quedan relevados de la obligación:

Personas físicas sin obligaciones fiscales o sin actividad económica registrada.

Personas morales con estatus de suspensión de actividades ante el RFC.

Contribuyentes con RFC cancelado.

Personas físicas con ingresos por sueldos y salarios menores a 400 mil pesos anuales en el ejercicio inmediato anterior.

Esta última excepción solo aplica siempre que el contribuyente no esté comprendido en otro supuesto que le exija habilitar el buzón, como la emisión de facturas o la recepción de CFDI de nómina.

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Cómo activar el buzón tributario paso a paso

La validación debe completarse dentro de las 72 horas posteriores al registro. Si el contribuyente deja pasar ese plazo, la solicitud se cancela y debe repetir el procedimiento desde el inicio. (Selene Miranda/Infobae México)

El procedimiento se realiza en línea, es gratuito y no requiere cita previa. El contribuyente debe ingresar al portal oficial del SAT con su RFC y contraseña, o mediante su e.firma vigente.

Dentro del sistema debe localizar la sección del Buzón Tributario y registrar al menos un correo electrónico, aunque puede cargar hasta cinco, y un número de teléfono celular. Ambos medios deben confirmarse con los códigos de verificación que envía la autoridad.

La validación debe completarse dentro de las 72 horas posteriores al registro. Si el contribuyente deja pasar ese plazo, la solicitud se cancela y debe repetir el procedimiento desde el inicio.

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Una vez confirmados los datos, el buzón queda habilitado de inmediato. El SAT recomienda conservar el acuse de registro como comprobante.

Consecuencias adicionales al incumplimiento

El impacto de no tener el buzón activo no se limita a la multa económica. Si el contribuyente no lo habilita o registra datos inexistentes, la autoridad puede considerar que se opone a recibir notificaciones por ese medio y recurrir a otras vías, como la notificación por estrados.

El SAT también puede aplicar la restricción temporal del Certificado de Sello Digital (CSD), documento indispensable para la expedición de CFDI. Su bloqueo impide emitir facturas y puede paralizar la actividad comercial o los cobros del contribuyente afectado.

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Embargos y validación judicial del buzón

Según la resolución, el artículo 151 Bis del CFF establece con claridad los supuestos en los que procede un embargo y qué bienes pueden afectarse, por lo que el contribuyente puede conocer las razones de la autoridad y los alcances de la medida. (Imagen Ilustrativa Infobae/Cuartoscuro)

El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que notificar embargos a través del Buzón Tributario es compatible con el derecho a la seguridad jurídica. El criterio quedó plasmado en la tesis aislada con registro digital 2032739, publicada el 9 de octubre de 2026 en el Semanario Judicial de la Federación.

Según la resolución, el artículo 151 Bis del CFF establece con claridad los supuestos en los que procede un embargo y qué bienes pueden afectarse, por lo que el contribuyente puede conocer las razones de la autoridad y los alcances de la medida.

Se trata, sin embargo, de una tesis aislada y no de una jurisprudencia obligatoria. Su publicación no implica que el SAT pueda bloquear automáticamente las cuentas de cualquier persona por una irregularidad administrativa.

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El artículo 151 Bis contempla que la autoridad debe emitir previamente una declaratoria de embargo en la que detalle los bienes afectados, y notificarla por buzón tributario, estrados o edictos, según corresponda.

Alcance de los embargos y opciones de defensa

El CFF contempla dos procedimientos distintos que conviene diferenciar: el embargo de bienes mediante el buzón tributario, previsto en el artículo 151 Bis, y la inmovilización de depósitos bancarios, regulada por el artículo 156 Bis.

El primero permite a la autoridad afectar depósitos bancarios, inversiones, acciones, valores, bienes inmuebles y activos intangibles cuando existen créditos fiscales exigibles. El segundo puede aplicarse cuando hay adeudos fiscales no impugnados, cuando una resolución definitiva favoreció al fisco y el contribuyente no pagó, o cuando impugnó el adeudo pero tenía obligación de garantizarlo y no lo hizo.

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De acuerdo con información oficial del SAT, el monto inmovilizado debe corresponder al adeudo fiscal actualizado y sus accesorios, como multas, recargos y gastos de ejecución, por lo que la autoridad no puede retirar de forma arbitraria todo el dinero de una cuenta.

El organismo señala alternativas para los contribuyentes con adeudos: pagar los créditos notificados, presentar medios de defensa dentro de los plazos legales, garantizar el interés fiscal cuando exista esa obligación, revisar con regularidad el buzón tributario y conservar comprobantes de declaraciones, facturas y pagos.

El SAT también indica que, para sustituir la inmovilización de depósitos, el contribuyente puede ofrecer garantías alternativas, como carta de crédito bancaria, prenda, hipoteca, fianza, obligación solidaria de un tercero solvente u otros títulos valor. Para orientación adicional, el organismo pone a disposición el teléfono de MarcaSAT, 55 627 22 728.

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