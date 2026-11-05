¿Qué es la hidropesía fetal? La condición que causó la muerte de la bebé de Luis Ernesto Franco

El actor Luis Ernesto Franco acompaña a su pareja y a sus hijos en una cama de hospital tras la pérdida de su recién nacida por hidropesía fetal. (Instagram: Luis Ernesto Franco)

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El actor Luis Ernesto Franco y su esposa, la modelo Roza Franco, anunciaron la muerte de su hija Leila a las 23 semanas de gestación, luego de que los médicos le diagnosticaran hidropesía fetal, una condición grave que provoca la acumulación anormal de líquido en distintas partes del cuerpo del bebé y puede comprometer su supervivencia.

La pareja compartió la noticia el miércoles 4 de noviembre a través de Instagram. En su mensaje, Roza reveló que recibió el diagnóstico tres semanas antes del fallecimiento, cuando apenas comenzaba a sentir los movimientos de su hija.

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Tras conocer el pronóstico médico, ambos buscaron una segunda opinión en Texas, Estados Unidos, donde nuevos estudios confirmaron la gravedad de la condición.

¿Qué es la hidropesía fetal y por qué puede provocar la muerte?

De acuerdo con MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la hidropesía fetal, también conocida como hydrops fetalis, se caracteriza por la acumulación excesiva de líquido en al menos dos regiones del cuerpo del feto o recién nacido.

El líquido puede concentrarse debajo de la piel, alrededor de los pulmones, en la cavidad abdominal o en el espacio que rodea al corazón.

En los casos más graves, la hinchazón altera el funcionamiento de órganos vitales, dificulta la circulación sanguínea y puede desencadenar insuficiencia cardíaca o respiratoria.

No se trata de una enfermedad con una causa única, sino de una manifestación de otros problemas médicos.

La hidropesía fetal puede ocasionar la muerte antes o después del nacimiento, especialmente cuando aparece en etapas tempranas del embarazo o está relacionada con alteraciones graves.

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A través de una publicación en Instagram, Roza Franco informó que el deceso ocurrió el sábado 1 de noviembre. (Instagram: Roza Franco)

¿Cuáles son las causas de la hidropesía fetal?

Los especialistas distinguen dos tipos de esta condición:

Hidropesía fetal inmunitaria: ocurre principalmente por incompatibilidad sanguínea Rh entre la madre y el bebé. Los anticuerpos maternos pueden destruir los glóbulos rojos fetales y provocar anemia grave.

Hidropesía fetal no inmunitaria: representa aproximadamente el 90% de los casos. Puede asociarse con malformaciones cardíacas, alteraciones genéticas, infecciones congénitas, anemia severa o problemas pulmonares.

La forma no inmunitaria es la más frecuente debido a que los tratamientos preventivos han reducido considerablemente los casos relacionados con incompatibilidad Rh.

En el caso de Leila, sus padres no han revelado qué tipo de hidropesía fetal padecía ni la enfermedad que pudo haberla originado.

La bebé de Luis Ernesto Franco y Roza Franco murió en EEUU el pasado 1 de noviembre. (Instagram)

¿Cómo se detecta y qué tratamientos existen para la hidropesía fetal?

El diagnóstico suele establecerse mediante ultrasonidos prenatales, que permiten identificar acumulaciones anormales de líquido, hinchazón generalizada y alteraciones en la placenta.

Los médicos pueden solicitar estudios genéticos, pruebas sanguíneas o una amniocentesis para determinar el origen del problema.

El tratamiento depende de la causa y de la etapa del embarazo. Algunas situaciones permiten realizar transfusiones sanguíneas intrauterinas o procedimientos para retirar líquido acumulado.

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Después del nacimiento, determinados casos requieren asistencia respiratoria, medicamentos o intervenciones especializadas.

Sin embargo, no todos los casos pueden tratarse y el pronóstico depende de la gravedad de las complicaciones.

Roza Franco viajó a Texas para tener una segunda opinión sobre su embarazo. (Instagram: Roza Franco)

Luis Ernesto Franco y Roza Franco despiden a su hija Leila

En su publicación, Roza Franco compartió el impacto que representó conocer el diagnóstico cuando tenía 20 semanas de embarazo.

“No es una historia que alguna vez pensé que compartiría; sin embargo, el duelo es una historia que nos toca a cada uno de nosotros”, escribió.

La modelo explicó que, tras buscar una segunda valoración médica, pudo compartir algunas semanas más con su hija antes de su fallecimiento.

También relató que su esposo y su hijo estuvieron presentes en el hospital cuando dio a luz.

Luis Ernesto Franco respondió con un mensaje dedicado a Roza, en el que expresó su admiración y aseguró que enfrentarían juntos la pérdida.

La publicación recibió mensajes de apoyo de figuras como Ludwika Paleta, Adriana Luvier y Dulce María.

“Gracias por compartirlo! Leila siempre será parte de su familia y siempre serán su mamá y su papá. Los abrazo muy fuerte”, escribió la cantante.

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Hasta ahora, la pareja no ha dado a conocer la causa médica específica que desencadenó esta condición durante el embarazo.