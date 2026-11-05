María Alicia Delgado pospuso su atención contra el cáncer para ayudar a su hijo con discapacidad a graduarse

María Alicia Delgado pospuso su atención contra el cáncer

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La actriz y comediante María Alicia Delgado pudo haber recibido atención médica oportuna contra el cáncer que le detectaron hace aproximadamente dos años, pero decidió no atenderse, reveló el actor Carlos Bonavides, quien mantuvo una estrecha amistad con ella y la acompañó durante los últimos meses de su vida.

En declaraciones a la prensa, Benavides contó que una doctora, quien también era amiga de ambos, le informó a María Alicia sobre la enfermedad y le recomendó iniciar atención médica cuando todavía existía la posibilidad de tratarla oportunamente. Sin embargo, la actriz se mostró renuente y no quiso atender las indicaciones médicas.

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“El problema es que la doctora, que también es amiga de nosotros y de ella, hace dos años le dijo que se tenía que atender porque le descubrieron el cáncer y era a tiempo, estaba a tiempo, pero ella fue muy renuente en cuanto a su enfermedad y no quería atenderse”, relató.

Aunque el actor no detalló el tipo de cáncer que padecía ni el tratamiento que se le propuso, dejó claro que el diagnóstico se conocía desde tiempo atrás y que existió una recomendación médica para atenderlo.

Carlos Bonavides acompañó a María Alicia durante sus últimos meses

Carlos Bonavides pasó de protagónicos a alquilarse para promocionar pequeños comercios en redes sociales. (@carlosbonavidesoficial, Instagram)

El actor explicó que su relación con María Alicia se fortaleció durante los seis años que compartieron escenario en la puesta teatral La señora Presidenta, en la que también participó el fallecido Gonzalo Vega.

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A partir de esa experiencia nació una amistad que trascendió el ámbito profesional y se extendió a sus respectivas familias. Benavides recordó que la actriz se convirtió prácticamente en una integrante más de su círculo familiar, por lo que su fallecimiento representa una pérdida especialmente dolorosa.

De acuerdo con su testimonio, durante los últimos tres meses de vida de María Alicia, él, su esposa y personas cercanas estuvieron pendientes de sus necesidades, tanto en el domicilio de la comediante como en su propia casa y durante su estancia hospitalaria.

“Nosotros estuvimos vigilantes durante todo el tiempo que estuvo en el hospital y en la casa. Sus últimos tiempos prácticamente vivió con nosotros”, relató.

Bonavides también explicó que su esposa permaneció acompañándola durante el periodo de hospitalización, mientras que los familiares de la actriz, a quienes dijo no haber conocido pese a los años de amistad, llegaron durante los últimos días.

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En su momento, la actriz contó que su hijo Rafael perdió la audición durante su infancia y que seguía trabajando para cubrir los gastos universitarios y los aparatos auditivos de su hijo.

Una amistad que nació en el teatro

Carlos Benavides recordó a María Alicia

Carlos Bonavides recordó a María Alicia como una mujer de carácter intenso, con un sentido del humor negro y sarcástico, pero también con una profunda cultura y una manera particular de disfrutar la vida.

Destacó que su compañera tenía una forma muy especial de relacionarse con las personas y que siempre encontraba motivos para disfrutar cada instante.

También recordó que la actriz lo alentó en una etapa importante de su trayectoria profesional, antes de que participara en el proyecto El premio mayor.

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“Algo te va a llegar muy bueno”, le decía María Alicia, una frase que el actor conserva como uno de los recuerdos más significativos de su amistad.

Incluso señaló que la comediante llegó a desarrollar un vínculo muy cercano con su hijo, quien la quería como si fuera su abuela, debido a que también compartieron experiencias profesionales.

Piden reconocer su legado en la comedia mexicana

Durante sus declaraciones, Benavides lamentó la partida de quien consideraba una hermana y recordó que varios integrantes del elenco de La señora Presidenta ya fallecieron.

Por ello, consideró que México debe reconocer la trayectoria de María Alicia, no solamente por sus capacidades como actriz y comediante, sino también por su calidad humana.

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“La comedia está de luto. La comedia fina, la comedia bien pensada, la comedia súper bien actuada, sin exageraciones”, expresó al recordar el trabajo de su amiga.

Finalmente, destacó que María Alicia era una mujer que amaba la vida y que encontraba satisfacción en disfrutar cada momento y agradecer por lo que tenía. Aunque reconoció que no era particularmente religiosa y mantenía una postura escéptica frente a la religión, consideró que su bondad hablaba por ella.