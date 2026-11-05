Alexis Vega regresaría a la Selección Mexicana tras visita de Rafa Márquez a Toluca

Integrantes del cuerpo técnico de la selección mexicana y directivos del Deportivo Toluca posan con camisetas conmemorativas durante una visita institucional. ((FMF) )

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El técnico Rafael Márquez perfila una convocatoria que podría incluir a Alexis Vega para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. La lista se anuncia este jueves y definirá al equipo que buscará avanzar a las semifinales; la noche de este miércoles 4 de noviembre trascendió que Rafa estaría considerando al delantero de Toluca pese a que expresó su idea de retirarse del Tri.

Rafa Márquez ha sostenido que las puertas de la Selección Mexicana permanecen abiertas y que las convocatorias deben responder al rendimiento de cada futbolista y a las necesidades tácticas del equipo. Razón por la que no tomó importancia a la declaración de Alexis Vega de un posible retiro tras quedar fuera de la primera convocatoria del Káiser.

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Ahora, con el buen momento que está viviendo en los Diablos Rojos, el cuerpo técnico de la Selección Mexicana analizó la posibilidad de darle una oportunidad a Vega. Según RÉCORD, la conversación entre el entrenador y Vega abordaron el futuro del jugador con el representativo nacional.

Rafael Márquez conversa con el futbolista Alexis Vega durante una visita a las instalaciones del club Toluca. ((FMF) )

¿Alexis Vega regresa al Tri?

El encuentro entre Rafa Márquez y Alexis Vega ocurrió este miércoles durante la visita de Márquez a las instalaciones del Deportivo Toluca FC, en Metepec. El delantero también saludó a Andrés Guardado, auxiliar del seleccionador, y el acercamiento alimenta la posibilidad de que el capitán de los Diablos Rojos vuelva a la Selección Mexicana.

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El entrenador ya perfila a los futbolistas que buscarán el pase a las semifinales, con Alexis Vega, Jesús Gallardo y Jesús Orozco Chiquete como las principales novedades de la lista para los compromisos de noviembre.

De acuerdo con información de Claro Sports, los tres jugadores formarán parte de la próxima convocatoria del Tricolor. La decisión permitirá a Márquez recuperar elementos con experiencia internacional para afrontar su primera eliminatoria oficial al frente del combinado mexicano.

Sus nombres se suman a los reportes sobre Rodrigo Huescas, quien ya recibió una preconvocatoria en el Copenhague de Dinamarca, y Armando León, delantero mexicano que milita en el futbol de Croacia. Ambos aparecen entre las opciones consideradas para integrar el grupo que enfrentará la serie contra Jamaica.

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Rafael Márquez saluda al delantero Alexis Vega durante una visita a las instalaciones del club Toluca. ((FMF) )

Las novedades se producen mientras Márquez busca definir la base de su selección después de cuatro partidos amistosos sin conseguir una victoria. Durante sus primeros compromisos como entrenador, el conjunto mexicano registró dos empates y dos derrotas. La eliminatoria frente a Jamaica representará la oportunidad de obtener su primer triunfo bajo el mando del exdefensa y avanzar en una competencia oficial.

Rafa Márquez visita las instalaciones de Toluca

La visita forma parte del recorrido de Márquez por los 18 clubes de la Liga MX para establecer comunicación con los equipos y evaluar a los futbolistas considerados para los próximos compromisos internacionales. De acuerdo con el comunicado de prensa 084/2026, emitido este 4 de noviembre, el técnico se reúne con directivos de Toluca y con Antonio Mohamed, director técnico del club.

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“El director técnico fue recibido por Francisco Suinaga, presidente ejecutivo del Club; Santiago San Román, vicepresidente deportivo; Antonio Naelson ‘Sinha’”, director del primer equipo varonil, y Antonio Mohamed, director técnico del Club Toluca”, se lee en el documento oficial.

A la gira lo acompañan Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales; Duilio Davino, director deportivo, y los integrantes del cuerpo técnico Andrés Guardado, Vidal Paloma y Xavi Calvo.

Rafael Márquez y Antonio Mohamed posan con camisetas personalizadas de la selección de México y del Deportivo Toluca frente a las instalaciones del club. ((FMF) )

¿Alexis Vega se retiró de la Selección Mexicana?

Alexis Vega analizó su posible retiro de la Selección Mexicana tras no ser convocado para la Fecha FIFA de septiembre, mientras tanto Rafael Márquez aseguró que hablará con él si hace falta. El técnico mexicano decidió no llamarlo para darle descanso por las molestias recurrentes en la rodilla.

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Después del encuentro entre Toluca y Cruz Azul, Vega declaró a TUDN: “Estoy viendo si sigo en la Selección o no. Sé que es una decisión complicada pero yo creo que por estos días estaré sacando un comunicado, pero bueno muy feliz”.

Márquez señaló que desconoce la decisión del atacante y respondió: “Acaba de terminar el partido. Así que no tengo ni idea, si hace falta hablaré”. El técnico también destaca la importancia de Vega para el grupo y explica que la falta de convocatoria busca cuidar su rodilla.