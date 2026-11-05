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Pancita Llena, Corazón Contento, este es el programa social para apoyar a más de un millón estudiantes de las primarias públicas

El programa social impulsado por el gobierno de Baja California garantiza desayunos calientes diarios en todas las primarias públicas del estado

El programa social impulsado por el gobierno garantiza desayunos calientes diarios en todas las primarias públicas del estado
El programa social impulsado por el gobierno garantiza desayunos calientes diarios en todas las primarias públicas del estado
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El acceso a una alimentación adecuada durante la jornada escolar es uno de los objetivos del programa Pancita Llena, Corazón Contento, una iniciativa del Gobierno de Baja California que alcanzó una cobertura del 100 por ciento de las primarias públicas de la entidad.

La estrategia, impulsada durante la administración de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, busca garantizar que niñas y niños reciban desayunos calientes todos los días, con el propósito de contribuir a su bienestar y apoyar la economía de los hogares bajacalifornianos.

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De acuerdo con los resultados presentados en el marco del Quinto Informe de Gobierno, el programa ya beneficia a estudiantes de todas las escuelas primarias públicas del estado. Además, durante los cinco años de la actual administración se habilitaron 86 comedores escolares para facilitar la preparación y distribución de los alimentos.

La iniciativa forma parte de una política educativa que contempla no solamente la construcción y rehabilitación de planteles, sino también acciones para mejorar las condiciones en las que las niñas y los niños cursan sus estudios.

Pancita Llena, Corazón Contento: ¿en qué consiste el programa?

Pancita Llena, Corazón Contento es un programa social enfocado en la alimentación escolar de estudiantes de educación primaria en Baja California.

El programa Pancita Llena, Corazón Contento garantiza desayunos calientes diarios en el 100% de las primarias públicas de Baja California, como parte de las acciones del gobierno de Marina del Pilar para apoyar la alimentación de niñas y niños y la economía de sus familias
El programa Pancita Llena, Corazón Contento garantiza desayunos calientes diarios en el 100% de las primarias públicas de Baja California, como parte de las acciones del gobierno de Marina del Pilar para apoyar la alimentación de niñas y niños y la economía de sus familias

Su principal objetivo es proporcionar desayunos calientes diarios a niñas y niños inscritos en escuelas primarias públicas, de manera que puedan contar con alimentos durante su estancia en los centros educativos.

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Uno de los resultados destacados por el gobierno estatal es que la estrategia alcanzó una cobertura del 100 por ciento de las primarias públicas de Baja California. Esto significa que el programa tiene presencia en la totalidad de los planteles de este nivel educativo que forman parte del sistema público estatal.

La habilitación de 86 comedores escolares durante la administración también representa parte de la infraestructura destinada a facilitar el funcionamiento de esta iniciativa.

Además de contribuir a la alimentación de la población infantil, el programa busca representar un respaldo para las familias, al reducir parte de los gastos relacionados con la preparación de alimentos para sus hijos durante la jornada escolar.

Marina del Pilar destaca la alimentación escolar entre los avances educativos de BC

Durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, Marina del Pilar Avila Olmeda destacó los resultados de Pancita Llena, Corazón Contento como parte de las acciones emprendidas para ampliar las oportunidades educativas en Baja California.

La mandataria señaló que la educación es una de las prioridades de su administración, por lo que se han destinado recursos a diferentes rubros, entre ellos alimentación, becas, infraestructura, equipamiento y apoyos económicos para estudiantes.

En Baja California, más de un millón de estudiantes forman parte del sistema educativo, por lo que las estrategias gubernamentales también contemplan mejorar las condiciones de acceso y permanencia en las escuelas.

Bajo esta perspectiva, la administración estatal ha impulsado programas que buscan atender distintas necesidades de la comunidad estudiantil, desde la alimentación durante las clases hasta el traslado a los centros educativos y el acceso a niveles superiores de enseñanza.

El programa Pancita Llena, Corazón Contento garantiza desayunos calientes diarios en el 100% de las primarias públicas de Baja California, como parte de las acciones del gobierno de Marina del Pilar para apoyar la alimentación de niñas y niños y la economía de sus familias
El programa Pancita Llena, Corazón Contento garantiza desayunos calientes diarios en el 100% de las primarias públicas de Baja California, como parte de las acciones del gobierno de Marina del Pilar para apoyar la alimentación de niñas y niños y la economía de sus familias

Otros apoyos educativos en Baja California

Además de Pancita Llena, Corazón Contento, el gobierno de Baja California reportó avances en infraestructura y apoyos económicos para estudiantes.

Mediante el programa Mejorando mi Escuela se han invertido mil 461 millones de pesos en la construcción, rehabilitación y equipamiento de 3 mil 38 planteles educativos, en beneficio de aproximadamente 600 mil estudiantes.

También se destinaron 88.6 millones de pesos a infraestructura y equipamiento especializado para educación especial, con lo que se busca atender las necesidades de más de 3 mil niñas, niños y adolescentes.

En materia de educación superior, la Beca Corazón de Cimarrón permitió que estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California quedaran exentos del pago de inscripción. Durante los periodos 2026-1 y 2026-2 se otorgaron 42 mil 571 apoyos.

A este beneficio se suman las Becas JOBEC, mediante las cuales 6 mil 974 jóvenes de los siete municipios del estado recibieron recursos para continuar con su formación académica.

Por otra parte, el programa COMUNDER cuenta con 44 rutas de transporte escolar para facilitar el traslado de estudiantes a sus planteles, principalmente de quienes viven en comunidades donde deben recorrer mayores distancias.

Baja California reporta disminución del abandono escolar en secundaria

Los resultados educativos presentados por el gobierno estatal también incluyen indicadores relacionados con la permanencia de los estudiantes en las aulas.

De acuerdo con las cifras del Quinto Informe de Gobierno, el abandono escolar en secundaria disminuyó de 2.1 por ciento durante el ciclo 2021-2022 a 1.0 por ciento en el periodo 2024-2025.

Asimismo, mediante la estrategia Construyendo la Paz con el Corazón por Delante se realizaron 5 mil 171 actividades deportivas, artísticas, cívicas, de salud mental y seguridad, en beneficio de 179 mil 710 estudiantes.

Estas acciones buscan contribuir a la construcción de entornos escolares seguros y libres de violencia, además de promover la participación de niñas, niños y jóvenes en actividades que complementen su formación académica.

Con Pancita Llena, Corazón Contento, el gobierno de Baja California incorporó la alimentación escolar entre las acciones de apoyo a la educación pública. La cobertura total de las primarias públicas y la habilitación de comedores escolares son los principales resultados reportados por la administración estatal durante sus primeros cinco años de gestión.

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