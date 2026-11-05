Euro hoy en México: cotización de apertura del 5 de noviembre

En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,85 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -1,11% respecto al precio de cierre anterior de 21,09 pesos mexicanos, según información de Dow Jones.
En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,33, mientras que su evolución interanual muestra una caída del -0,66%.
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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, registrando una caída durante un día consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en 16,85%, considerablemente superior a la volatilidad de referencia del 6,61%, indicando una fase de inestabilidad en el mercado.
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