Allanan casa de periodista en Veracruz que investigaba irregularidades en el gobierno estatal: “Su intención era dejarme un mensaje”

En junio, la periodista Roxana Guzmán fue sustraída de su hogar en Veracruz y semanas después, su cuerpo fue hallado sin vida. REUTERS/Angel Hernandez

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La periodista Quetzalli Vázquez Hernández, del medio QUE noticias, denunció que intentaron ingresar a su domicilio ubicado en Xalapa, Veracruz, sin embargo, aseguró que no le hacía falta ninguna pertenencia ni había nada “inusual”, únicamente el portón de su hogar abierto.

Los hechos, que ocurrieron el pasado 27 de octubre, son para Quetzalli una señal de amenaza por su trabajo periodístico. “Alguien saltó la barda de mi domicilio, abrió el portón y salió, su intención no era robar, sino dejarme en claro que pueden entrar”, señaló la periodista en un testimonio recuperado por la organización Artículo 19.

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La comunicadora relacionó los hechos con su labor periodística, donde ha realizado diversas investigaciones sobre presuntas irregularidades en instituciones del gobierno del estado, encabezado por Rocío Nahle.

El allanamiento ocurrió tras publicar irregularidades en nóminas del gobierno

El trabajo periodístico de Quetzalli Vázquez se enfoca en la política local y estatal, así como en la gestión pública de funcionarios y aspirantes a cargos de elección popular. En los días previos al incidente, desarrollaba una investigación sobre presuntas irregularidades en el sector salud y otras áreas del poder público.

Por ello, Artículo 19 consideró que el ingreso a la vivienda, sin señales de sustracción de bienes, podría constituir un acto de intimidación relacionado con el ejercicio de su labor informativa.

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Allanan casa de periodista en Veracruz (Artículo 19)

Una de las investigaciones que publicó Vázquez en QUE Noticias, que podrían tener relación con las agresiones de las que fue víctima, es una referente a irregularidades en las nóminas en el sector educativo. El artículo se titula “Gobierno de Nahle con irregularidades en SESVER y nómina educativa y DIF”, donde evidencia que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 137 millones 755 mil 328 pesos pendientes de aclaración por el manejo de recursos federales durante el año 2025. De acuerdo a la investigación de la ASF, se detectaron “pagos a trabajadores con plazas incompatibles, empleados dados de baja y personas fallecidas”.

Artículo 19 exige investigar el caso bajo protocolo de libertad de expresión

Ante los hechos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz deberá determinar quién ingresó al domicilio, cómo lo hizo y si existieron actos de vigilancia previos, así lo exigió Artículo 19 a través de su posicionamiento. También tendrá que establecer si el hecho guarda relación con las publicaciones y pesquisas de la reportera.

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Exigió realizar una investigación exhaustiva y con debida diligencia, mediante el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Contra la Libertad de Expresión, asimismo, solicitó que la labor periodística de Vázquez sea considerada como la línea principal de investigación.

También solicitó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas reevaluar el nivel de riesgo de la reportera para activar medidas urgentes que respondan a las condiciones de seguridad de Vázquez y a las circunstancias del ingreso a su vivienda. Al gobierno de Veracruz, Artículo 19 exigió garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico y para las voces que cuestionan al poder público.

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Allanan casa de periodista en Veracruz (Artículo 19)

Veracruz, uno de los estados más peligrosos para la prensa: acumula 34 asesinatos desde el 2000

La organización Artículo 19 ha documentado que Veracruz es la entidad con más periodistas asesinados desde el año 2000, con 34 casos. El registro coloca a la entidad entre los territorios con mayor riesgo para quienes cubren asuntos de gobierno, seguridad y corrupción.

Durante 2025, la organización registró casi tres agresiones al mes contra integrantes de la prensa en Veracruz. La cifra ubicó al estado como el segundo con más casos a nivel nacional, únicamente detrás de la Ciudad de México.

Los registros incluyen distintas formas de violencia que van desde actos de intimidación hasta agresiones físicas. Para las personas periodistas, estos hechos pueden generar autocensura, modificar coberturas y restringir el acceso de la población a información sobre el uso de recursos públicos y las decisiones de las autoridades.

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La entrada a la casa de Vázquez ocurre bajo ese historial, donde recientemente se registró un caso similar para la periodista Roxana Guzmán, donde sujetos armados ingresaron a su casa —también ubicada en Veracruz— en junio, la privaron de la libertad y más de 20 días después, su cuerpo fue hallado sin vida.