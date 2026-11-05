México

UIF mantiene en “secreto” si congeló cuentas bancarias de Guadalupe Taddei tras bloqueo a 40 personas ligadas al INE

El titular de la UIF, Omar Reyes, indicó que la Lista de Personas Bloqueadas es secreta

Omar Reyes Colmenares
Omar Reyes Colmenares, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante la mañanera del pueblo de este 28 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)
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Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), declinó confirmar si la dependencia bloqueó las cuentas bancarias de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), quien renunció al cargo tras ser señalada de corrupción e irregularidades.

Esto, luego de que ayer la Secretaría de Hacienda informó que incluyó a 40 personas, 25 físicas y 15 morales, vinculadas con proveedores electorales, en la Lista de Personas Bloqueadas.

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Al ser cuestionado sobre el tema en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario argumentó que la ley y la existencia de una carpeta de investigación le impiden revelar las identidades. Sin embargo, tampoco descartó la presencia de Taddei en la lista.

“Con respecto a los nombres, la Unidad de Inteligencia Financiera se ve impedido a dar los nombres como tal, derivado del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

“La lista de las personas bloqueadas es secreta y solamente las podemos entregar a las instituciones financieras y no financieras con las cuales se tiene que generar esta inmovilización de recursos. Además, al estar la información en una carpeta de investigación, también nos veremos impedidos legalmente”, explicó en Palacio Nacional.

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UIF aún desconoce cuántas cuentas fueron inmovilizadas

Reyes Colmenares tampoco precisó la cifra exacta de cuentas bloqueadas, al señalar que la medida se dicta contra personas físicas o morales, no contra cuentas identificadas previamente.

El titular de la UIF detalló que la banca mexicana debe revisar la relación de personas incorporadas a la lista y comunicar después cuántas cuentas, productos o recursos tiene cada una.

El informe de las instituciones financieras puede tardar varios días. Hasta entonces, la UIF contará con un registro del número de cuentas alcanzadas por la inmovilización.

Tampoco hay un monto oficial de recursos bloqueados. Reyes Colmenares dijo que esa información podrá difundirse de manera general cuando las entidades bancarias entreguen sus reportes.

UIF identifica operaciones de riesgo en transferencias

Sobre las irregularidades que motivaron la intervención de la UIF en el caso de los proveedores electorales, Reyes Colmenares mencionó que la institución recibe reportes de operaciones inusuales o sospechosas de la banca, de sectores no bancarios y de otros sujetos obligados.

Con esos datos, la UIF revisa sus bases de información, reúne elementos y valora si existen razones para solicitar una inmovilización de recursos.

El titular de la unidad aclaró que no se trata de una sola anomalía, sino de varios indicadores que pueden advertir movimientos asociados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre ellos, citó los depósitos que permanecen poco tiempo en una cuenta y son transferidos de inmediato a otras personas.

También mencionó transferencias hacia personas sin una actividad comercial aparente, estudiantes o adultos sin una relación comercial visible con quien les envía el dinero.

“Para nosotros son indicadores de riesgo”, afirmó Reyes Colmenares.

UIF alude a indagatorias iniciadas años atrás

El titular de la UIF sostuvo que el análisis sobre esta red no surgió recientemente. Explicó que la institución trabaja con información acumulada desde su creación, en 2004.

Reyes Colmenares indicó que los primeros bloqueos relacionados con esta red ocurrieron durante la administración de una persona a quien mencionó como “el maestro Pablo”.

Según explicó, esa gestión también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El funcionario añadió que la UIF comparte información con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a partir de un acuerdo de intercambio suscrito en septiembre.

La coordinación ocurre mientras las autoridades revisan movimientos y contrataciones vinculadas con proveedores electorales.

Hacienda reportó 40 personas en la lista de bloqueo

La intervención de Reyes Colmenares en la Mañanera del Pueblo ocurrió un día después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la incorporación de 25 personas físicas y 15 personas morales a la Lista de Personas Bloqueadas.

Hacienda señaló que todas están vinculadas con proveedores electorales y que los análisis financieros detectaron operaciones con elementos de riesgo que ameritan revisión de las autoridades competentes.

La dependencia precisó que la medida es administrativa, preventiva y precautoria. Por ello, no constituye una determinación definitiva de responsabilidad.

Las personas incorporadas a la lista cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia, de acuerdo con la legislación aplicable.

La UIF también presentó una denuncia ante la FGR a partir de los elementos identificados en sus análisis financieros.

La Fiscalía deberá investigar los hechos y determinar las posibles responsabilidades conforme a derecho.

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