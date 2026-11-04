México

Sheinbaum celebra triunfo de mexicoamericanos en California y Texas: “Muestra un sentimiento del pueblo estadounidense”

Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado; la mandataria mexicana citó los vínculos de ambos gobernadores electos con México y con los mexicanos

Claudia Sheinbaum de perfil frente a dos micrófonos en un podio con el escudo de México y un fondo blanco con diseños florales
Durante su conferencia del 4 de noviembre, la mandataria federal dijo que Becerra y Hinojosa recibieron reconocimiento tras obtener las gubernaturas de California y Texas en los comicios del martes. (Presidencia )
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el triunfo de Xavier Becerra en California y de Gina Hinojosa en Texas, dos políticos demócratas de origen mexicano que ganaron las gubernaturas de sus estados en las elecciones intermedias de Estados Unidos. También afirmó que, sin importar el resultado, México buscará la mejor relación con ese país.

Las declaraciones se dieron al responder preguntas de la prensa sobre los comicios del pasado 3 de noviembre.

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¿Quiénes son los mexicano-estadounidenses que ganaron?

La llegada de figuras de ascendencia mexicana a las gubernaturas de los dos estados con mayor población de ese origen redefine el entorno político en que se negocian migración, comercio y seguridad entre ambos países
La llegada de figuras de ascendencia mexicana a las gubernaturas de los dos estados con mayor población de ese origen redefine el entorno político en que se negocian migración, comercio y seguridad entre ambos países

Becerra fue elegido como próximo gobernador de California al vencer al republicano Steve Hilton, y se convirtió en el primer gobernador latino electo del estado. Antes de buscar la gubernatura, fue secretario de Salud y Servicios Humanos de EU y fiscal general de California.

En Texas, Hinojosa fue elegida como la primera gobernadora demócrata del estado en más de 30 años, al derrotar al republicano Greg Abbott. Abbott reconoció su derrota la noche del martes. Medios estadounidenses la describen como la primera gobernadora latina de Texas.

Hinojosa es representante estatal por Austin y había ganado en marzo la nominación demócrata.

“Muestra un sentimiento del pueblo estadounidense”

Los triunfos de Xavier Becerra en California y Gina Hinojosa en Texas abren una nueva lectura sobre el peso creciente de la comunidad de origen mexicano en el sistema político del país vecino

Consultada sobre los comicios, Sheinbaum afirmó que estos muestran “un sentimiento del pueblo estadounidense”. No detalló a qué se refería con esa expresión.

La mandataria resaltó el triunfo del gobernador electo de California y de la gobernadora electa de Texas. Según explicó:

  • Ambos tienen origen mexicano, ya sea porque sus dos padres o uno de ellos nacieron en México.
  • Mantienen un vínculo con su estado y con su propuesta, pero también con las y los mexicanos.

“Nos da mucho gusto que mexicano-estadounidenses que están allá tengan esta participación y este reconocimiento”, declaró.

Un hito para la comunidad latina en Estados Unidos

El candidato demócrata a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Bobby Pulido, llega a un centro de votación en el Centro Académico para Estudiantes de la Universidad de Texas en Rio Grande el día de la elección, el martes 3 de noviembre de 2026, en Edinburg, Texas. (Raquel Natalicchio/Houston Chronicle vía AP)
El candidato demócrata a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Bobby Pulido, llega a un centro de votación en el Centro Académico para Estudiantes de la Universidad de Texas en Rio Grande el día de la elección, el martes 3 de noviembre de 2026, en Edinburg, Texas. (Raquel Natalicchio/Houston Chronicle vía AP)

Las victorias de Becerra y Hinojosa tienen peso político para la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos, una de las más numerosas del país. California y Texas son los dos estados más poblados de la Unión y concentran a buena parte de esa población.

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Los medios que cubrieron la jornada destacaron el carácter histórico de ambos resultados:

  • California elegirá por primera vez a un gobernador latino en la era moderna.
  • Texas tendrá a su primera gobernadora latina y a su primer mandatario demócrata desde 1995.

Hasta ahora, los datos sobre el comportamiento del voto latino en estas elecciones no han sido consolidados. Los análisis de encuestas a pie de urna y los estudios posteriores a la jornada podrían precisar cómo votó este sector en cada estado.

“Hay que esperar”: la postura ante posibles tensiones

La mandataria indicó que su administración mantendrá el objetivo de construir el mejor vínculo bilateral, sin importar el desenlace de los comicios, ante preguntas sobre una eventual tensión con Washington

Un periodista le preguntó si, tras la elección, la presión sobre México podría aumentar y si existe alguna tensión con Estados Unidos.

Sheinbaum respondió que “hay que esperar”. Señaló que, independientemente del resultado, su gobierno busca “siempre la mejor relación con Estados Unidos”.

Explicó que esa relación se basa en tres puntos:

  • Respeto a la soberanía nacional.
  • Integridad territorial.
  • Colaboración sin subordinación.

De acuerdo con la presidenta, ese enfoque ha guiado el trabajo en materia comercial, de seguridad y en el resto de la relación bilateral.

T-MEC: Sheinbaum dice que es “muy temprano” para saber si habrá cambios tras las elecciones

La mandataria señala que la revisión del acuerdo comercial depende de la administración de Donald Trump y que los comicios renuevan el Congreso y cargos estatales, pero no al gobierno federal estadounidense

Al preguntársele si los resultados podrían acelerar o destrabar la revisión del Tratado de Libre Comercio y si México reforzó su posición en la negociación, Sheinbaum respondió que las conversaciones se realizan con el gobierno federal de Estados Unidos, en particular con la Secretaría de Comercio y el área encargada de tratados. Señaló que ese gobierno no estuvo a votación en estos comicios, en los que se renovaron el Congreso y algunos estados. Indicó que lo que ocurra en la relación dependerá del gobierno del presidente Donald Trump y de si la elección cambia su punto de vista. “Es muy temprano para saber si algo va a cambiar dados los resultados de la elección del día de ayer”, afirmó, y agregó que las conversaciones continúan con las secretarías y con el propio mandatario estadounidense.

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