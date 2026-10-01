Delfina Gómez llega a la mitad de su gobierno con reclamos por inseguridad, salud y baches en Edomex

Durante informe de gobierno, Delfina Gómez anunció programa de bacheo con municipios

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La seguridad y la salud se mantienen entre los principales pendientes de la administración de Delfina Gómez Álvarez, coincidieron legisladores de oposición en el Congreso del Estado de México, luego de que la gobernadora entregara su tercer informe de gobierno, con el que marca la mitad de su mandato.

Mientras el gobierno estatal destacó los avances alcanzados durante los primeros tres años, diputados del PRD, PAN y PRI señalaron que persisten problemas que, desde su perspectiva, requieren una mayor atención durante la segunda mitad de la administración, particularmente en materia de seguridad, servicios médicos, infraestructura urbana y educación.

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Como parte de las acciones para los siguientes años, Delfina Gómez anunció que en noviembre de 2026 comenzará un programa de mantenimiento de calles y vialidades, que será desarrollado en coordinación con los ayuntamientos y contempla trabajos de bacheo y repavimentación integral.

PRD señala rezagos en salud, seguridad y servicios públicos

El diputado local del PRD, Omar Ortega Álvarez señaló que hay pendientes en temas de salud en el Edomex (Foto: Twitter / @omarortegaa_mx)

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Omar Ortega Álvarez, cuestionó los resultados presentados por el gobierno estatal y sostuvo que todavía existen diversas necesidades que no han sido resueltas.

“Se tienen muchas deudas pendientes en salud, educación y seguridad”, afirmó el legislador, quien también cuestionó la situación económica de las familias y las condiciones de infraestructura urbana.

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Ortega Álvarez señaló que, mientras han aumentado los programas sociales, persisten dificultades económicas para la población y problemas cotidianos como la falta de iluminación y el deterioro de las calles.

“En realidad hay más programas sociales, pero menos dinero en el bolsillo, sigue sin haber iluminación en las calles y baches en todos lados. Este gobierno ha quedado a deber”, sostuvo.

Sus señalamientos se sumaron a las críticas de otros grupos parlamentarios, que plantearon la necesidad de fortalecer las políticas públicas durante la segunda mitad del mandato.

PAN reconoce operativos, pero advierte percepción de inseguridad

Para el PAN, hay alta percepción en inseguridad en el Edomex (Captura/Osvaldo Muller Periodista)

Por parte del PAN, el líder de la bancada, Pablo Fernández de Cevallos, reconoció los resultados de algunos operativos de seguridad implementados por el gobierno estatal.

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Entre ellos mencionó el Operativo Enjambre, estrategia que calificó como una decisión “valiente y con resultados”.

Sin embargo, el diputado señaló que todavía existe una percepción elevada de inseguridad entre la población mexiquense. De acuerdo con su planteamiento, nueve de cada 10 habitantes del Estado de México se sienten inseguros.

Ante este escenario, Fernández de Cevallos afirmó que la bancada panista mantiene disposición para participar en la discusión de reformas que permitan modificar o fortalecer la estrategia de seguridad.

El legislador sostuvo que el Congreso local debe contribuir a generar condiciones para mejorar los resultados en esta materia, uno de los asuntos que permanece entre las principales preocupaciones de los habitantes del estado.

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PRI pide reforzar seguridad y atención médica

En tanto, el diputado Mariano Camacho San Martín, representante de la bancada del PRI, coincidió en que el gobierno estatal debe redoblar esfuerzos en materia de seguridad y garantizar una atención médica de mayor calidad.

El legislador cuestionó que las cifras presentadas durante el informe reflejen un panorama favorable en distintos rubros, mientras que, desde su perspectiva, todavía existen pendientes importantes.

“Las cifras aparentemente son muy alegres, pareciera que vamos avanzando en todos los rubros, pero hay grandes pendientes en seguridad y salud, necesitamos redoblar esfuerzos”, afirmó.

Camacho San Martín también señaló que la administración estatal ha dado prioridad a los programas de apoyo social. Aunque reconoció avances en materia de pobreza, planteó que la atención a las condiciones económicas de la población debe abordarse desde una perspectiva más amplia.

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“La 4T ha quedado a deber, es un gobierno que se ha especializado en la ayuda social”, sostuvo el legislador priista.

Delfina Gómez anuncia programa de bacheo para noviembre

Baches Cuautitlán Izcalli Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Ante los señalamientos sobre las condiciones de las vialidades, la gobernadora Delfina Gómez anunció que a partir de noviembre de 2026 comenzará un programa de mantenimiento de calles y caminos en coordinación con los gobiernos municipales.

El proyecto contempla acciones de bacheo y repavimentación integral, con la participación de los ayuntamientos para atender el deterioro de las vialidades.

La estrategia formará parte de las prioridades de la segunda mitad del gobierno estatal, periodo en el que la administración deberá atender los pendientes señalados por las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso mexiquense.

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Con la entrega del tercer informe, el gobierno de Delfina Gómez entra a la segunda mitad de su administración, en la que seguridad, salud, infraestructura urbana y servicios públicos se perfilan como algunos de los principales temas de seguimiento y debate político en el Estado de México.