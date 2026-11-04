Inédito: Kunno se rapa en La Granja VIP para salvar el presupuesto y sus compañeras lo arruinan

El gesto se dio en el marco de la llamada “Dinámica del Sacrificio”, una prueba en la que los participantes del reality debían entregar objetos de valor personal para mejorar los números económicos de la seman (TV Azteca/Captura de Pantalla)

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El creador de contenido Kunno protagonizó uno de los momentos más comentados de La Granja VIP 2026 al raparse por completo en vivo, luego de ofrecer su cabello como parte de una dinámica para recuperar el presupuesto semanal del grupo. Horas más tarde, el influencer reclamó a sus compañeras por anular ese sacrificio.

El gesto se dio en el marco de la llamada “Dinámica del Sacrificio”, una prueba en la que los participantes del reality debían entregar objetos de valor personal para mejorar los números económicos de la semana. Mientras la mayoría de los granjeros se resistió a desprenderse de sus pertenencias, Kunno decidió ofrecer algo distinto: su característica cabellera, parte central de su imagen pública.

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El sacrificio del cabello en la Dinámica del Sacrificio

La producción había pedido a los participantes entregar artículos preciados para aumentar el presupuesto semanal, afectado tras una serie de descuentos previos. La mayoría del grupo se negó a ceder sus objetos personales.

Kunno, en cambio, puso sobre la mesa uno de los elementos más reconocibles de su imagen: su pelo (TV Azteca/Captura de Pantalla)

Kunno, en cambio, puso sobre la mesa uno de los elementos más reconocibles de su imagen: su pelo. El influencer aseguró que esa cabellera formaba parte de los looks elaborados que acostumbra lucir, lo que la convertía en una de sus posesiones más valiosas dentro del reality.

Kunno se rapó en vivo durante La Granja VIP 2026 después de ofrecer su cabello como parte de la Dinámica del Sacrificio, con el objetivo de sumar dinero al presupuesto semanal del grupo. La producción aceptó el trato y la cantidad correspondiente al “huevo dorado” se sumó a los fondos disponibles para todos los granjeros.

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Con ese acuerdo cerrado, Kunno fue por una máquina para comenzar con el procedimiento frente a cámaras.

Mono Osuna completó el rapado frente a sus compañeros

Como el proceso avanzaba con lentitud, su compañero Mono Osuna tomó la iniciativa y se encargó de pasarle la máquina hasta retirar prácticamente todo el cabello de Kunno.

En cuestión de minutos, el influencer pasó de presumir su cabellera habitual a mostrar una apariencia completamente calva frente a sus compañeros y las cámaras del programa. El cambio de imagen se transmitió en vivo y generó reacciones inmediatas entre el público que sigue la competencia.

La decisión no pasó inadvertida dentro de la casa-granja. Kunno había entregado uno de los elementos más reconocibles de su imagen pública con el fin de ayudar al grupo a recuperar parte del dinero perdido durante la semana.

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El reclamo de Kunno a Manelyk y Bebeshita

Poco después del rapado, el presupuesto que Kunno había ayudado a recuperar volvió a verse afectado. Manelyk González y Daniela Alexis “Bebeshita”, quienes esta semana cumplen el rol de peonas, comenzaron a comer productos que no están permitidos en su dieta dentro del reality.

Cuatro concursantes preparan alimentos y conversan alrededor de la mesa de cocina en el escenario del programa La Granja VIP. (Captura de Pantalla/TV Azteca)

Al verlas, Kunno les reclamó de forma directa: “Me rapé en vano”, en referencia directa al sacrificio que había hecho durante la Dinámica del Sacrificio.

El reclamo aludió a las multas que se aplican por consumir alimentos restringidos para los peones, sanciones que se descuentan del dinero disponible para todos los participantes. En la práctica, el dinero que Kunno había sumado con su cabello quedó neutralizado por los descuentos generados por sus compañeras.

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La escena se dio en el marco del programa emitido el 3 de noviembre, en el que también se registraron tensiones entre Julio Camejo y Mono Osuna durante un Duelo de Nominación.

Qué está pasando en La Granja VIP 2026

Ese día, Pablo Montero se convirtió en el octavo eliminado del reality luego de no conseguir los votos suficientes para permanecer en la competencia. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La segunda temporada de La Granja VIP avanza con 11 participantes tras la octava eliminación, registrada el domingo 1 de noviembre. Ese día, Pablo Montero se convirtió en el octavo eliminado del reality luego de no conseguir los votos suficientes para permanecer en la competencia.

Antes de abandonar el programa, Montero utilizó el mecanismo conocido como “Legado”, una dinámica que permite al eliminado colocar directamente a otro granjero en la siguiente nominación sin depender del proceso habitual de votación.

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Entre los participantes que continúan en competencia se encuentran Ivonne Montero, Niurka Marcos, Fernando Lozada y el propio Kunno.

Quién es Kunno y cómo llegó a la fama

Kunno, cuyo nombre completo es Guillermo Kunno Martínez, nació el 8 de mayo de 2000 en Monterrey, Nuevo León. Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de las redes sociales en México, experimentó con distintos looks: cortes de pelo básicos, cabellera negra y, posteriormente, tintes de fantasía como rosa fluorescente, platinado o morado con azul, además de uñas largas y tatuajes.

(Instagram)

El influencer comenzó su actividad en TikTok en 2019. Su primer video fue una caminata que alcanzó las 50 mil interacciones, una cifra que en ese momento consideró viral.

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En 2020 llegó el salto que transformó su carrera: la llamada “Kunno Caminata” o “Kunno Walk”, una forma particular de caminar que millones de usuarios replicaron en TikTok y otras plataformas. El fenómeno lo llevó a acumular más de 23 millones de seguidores en esa red social y a convertirse en una figura habitual de eventos de música, moda y entretenimiento.

Este video muestra al creador de contenido Kunno participando en un torneo de 'Farmear Aura' en la Alameda Central de la Ciudad de México.

A partir de ese momento, Kunno amplió su carrera hacia otras áreas del entretenimiento. Trabajó como modelo, cantante y actor, y su presencia digital le permitió relacionarse con figuras de la industria musical y del espectáculo, entre ellas Ángela Aguilar y Christian Nodal.

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Entre sus participaciones en televisión, formó parte de la tercera temporada de ¿Quién es la máscara?, programa del que fue eliminado tras poco tiempo en competencia. También fue conductor de la ceremonia musical Los 40 Music Awards y, en 2026, participó en la sexta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, donde convivió con personalidades como Laura Zapata, Laura G, Fabio Agostini, Lupita Jones, Caeli y Vanessa Arias.

Su carrera también estuvo marcada por controversias. En 2020 generó críticas al unirse a la plataforma HolaFan! para cobrar saludos a sus seguidores por 60 dólares, servicio que abandonó poco después. Ese mismo año debutó como actor en un episodio de Como dice el dicho, sobre asexualidad, que recibió críticas por su desempeño actoral.

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En 2021 asistió a los premios Grammy como invitado de la cadena E! y participó en la Fashion Week de Nueva York, donde modeló diseños de la diseñadora colombiana Paris Rodriguez. Ese mismo año protagonizó una de sus polémicas más recordadas al subir un video a TikTok que hacía mofa sobre el abuso sexual, lo que generó una ola de críticas e intentos de cancelación en su contra.

Kunno llegó a La Granja VIP en agosto de 2026, cuando se confirmó su incorporación como quinto participante de la segunda temporada tras días de especulación sobre si el nuevo habitante sería él o Niurka Marcos. Dentro del reality, ha mantenido alianza con Manelyk y Bebeshita, mientras sostuvo conflictos con Julio Camejo, Rafa Mercadante y la propia Niurka Marcos.