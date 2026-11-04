México

Cómo preparar matcha latte o helado en casa y sin que quede amargo

Controlar la temperatura del agua y colar el polvo antes de mezclarlo son los pasos clave para preparar bebida o postre de té verde japonés en casa, con ingredientes simples

Taza con té matcha, vaso con bebida fría y crema batida, cuenco con polvo verde y frasco de miel sobre una mesa de madera.
El matcha se popularizó en cafeterías occidentales durante la década de 2010, como alternativa al café con un perfil de sabor distinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El matcha es un té verde japonés molido en polvo fino, usado tradicionalmente en la ceremonia del té de Japón.

Su sabor natural es herbal e intenso, y cuando se prepara mal —con agua muy caliente o sin colar— puede resultar amargo.

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Preparar un buen matcha latte o un helado de matcha en casa no requiere equipo especial. Basta con conocer dos trucos simples: controlar la temperatura del agua y disolver bien el polvo antes de mezclarlo con otros ingredientes.

Una mano vierte líquido verde de té matcha en un vaso de vidrio con leche y hielo colocado sobre una mesa blanca.
Una cucharadita de matcha en polvo equivale aproximadamente a 2 gramos, la medida estándar para preparar una bebida individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de matcha latte y matcha helado

El matcha latte es una bebida caliente que mezcla té verde en polvo disuelto en agua tibia con leche espumada.

El matcha helado es su versión fría, servida sobre hielo y coronada con una capa de crema dulce, al estilo de las cafeterías.

La técnica clave en ambas preparaciones es la misma: colar el polvo para eliminar grumos y nunca usar agua hirviendo, porque el calor extremo libera los compuestos amargos del té.

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Manos que baten un líquido verde con un tenedor en un cuenco, junto a un frasco con polvo verde y una cuchara sobre una mesa de madera.
El matcha latte y el matcha helado comparten la misma base de preparación: polvo de matcha disuelto antes de integrarse con leche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Matcha latte: 5 minutos en total, sin tiempo de cocción.
  • Matcha helado: 5 minutos en total, sin tiempo de cocción.

Ingredientes

Para el matcha latte (1 porción):

  1. 1 cucharadita de matcha en polvo (2 gramos)
  2. 2 cucharadas de agua caliente, no hirviendo
  3. 3/4 de taza de leche (de vaca o vegetal)
  4. 1 cucharadita de miel, azúcar o endulzante al gusto
Cuenco con té matcha en polvo, frasco con leche, miel, azúcar, colador metálico, batidor y cubos de hielo sobre una mesa de madera.
La leche puede sustituirse por versiones vegetales como almendra, avena o coco, sin afectar la técnica de preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el matcha helado estilo cafetería (1 porción):

  1. 1 cucharadita de matcha en polvo (2 gramos)
  2. 2 cucharadas de agua caliente, no hirviendo
  3. 1 cucharadita de azúcar, miel o jarabe simple
  4. 3/4 de taza de leche fría (de vaca o vegetal)
  5. Hielos al gusto
  6. 2 cucharadas de crema para batir
  7. 1 cucharada de leche (para la crema)
  8. 1 cucharadita de miel o jarabe de vainilla (para la crema)
Vaso con bebida verde y blanca con hielo y crema batida en la parte superior, junto a una cuchara sobre una mesa de madera en una cocina.
La crema para batir utilizada en el matcha helado debe estar fría para lograr una textura más firme al momento de montarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer matcha latte y matcha helado, paso a paso

Matcha latte (caliente):

  1. Pasa la cucharadita de matcha por un colador de metal directo a una taza. Este paso es clave: deshace los grumos que concentran el amargor.
  2. Agrega las 2 cucharadas de agua caliente y el endulzante. Bate fuerte con un tenedor, un batidor pequeño o un espumador durante 15 a 20 segundos, en movimientos de ida y vuelta, hasta que no queden grumos y se forme espuma.
  3. Calienta la leche en el microondas o en una olla pequeña, sin dejar que hierva.
  4. Vierte la leche caliente sobre la mezcla de matcha y revuelve. Sirve de inmediato.
Manos que sostienen un colador metálico sobre una taza de cerámica donde cae polvo verde, junto a una jarra con leche sobre una mesa.
Colar el matcha antes de mezclarlo es el paso que más influye en evitar grumos y sabor amargo en ambas recetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matcha helado:

  1. Pasa la cucharadita de matcha por el colador hacia un tazón pequeño para quitar los grumos.
  2. Agrega el agua caliente y el endulzante. Bate con fuerza hasta lograr una mezcla lisa y ligeramente espumosa.
  3. Llena un vaso alto con hielos y vierte encima la leche fría.
  4. Vierte despacio la mezcla de matcha sobre la leche y el hielo, dejando que los colores se mezclen de forma natural.
  5. Para la crema de arriba, combina en un frasco pequeño la crema, la cucharada de leche y el endulzante. Agita fuerte el frasco cerrado o usa un espumador hasta que espese un poco, sin llegar a la firmeza de una crema chantillí.
  6. Vierte la crema con una cuchara sobre la superficie de la bebida, sin mezclar, para lograr el efecto de capas típico de cafetería.
Matcha latte helado, té verde matcha, bebida fría, leche, bebida japonesa, presentación moderna. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ambas recetas están calculadas para una porción individual, ideal para preparar en el momento y consumir de inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Cada una de las dos recetas rinde para 1 porción individual.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Matcha latte (1 porción):

  • Calorías: 120 kcal aproximadamente
  • Proteína: 4 gramos
  • Grasas: 5 gramos
  • Carbohidratos: 15 gramos
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El matcha también puede servirse sin leche, acompañado de pan o fruta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matcha helado con crema (1 porción):

  • Calorías: 170 kcal aproximadamente
  • Proteína: 4 gramos
  • Grasas: 8 gramos
  • Carbohidratos: 20 gramos

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Ambas bebidas se deben tomar recién hechas, idealmente en los primeros 10 minutos, porque pierden espuma y color con el tiempo.

Taza con matcha caliente, vaso de matcha helado con crema, batidor de bambú, cuenco con té verde en polvo y tarro con miel sobre madera.
La receta puede multiplicarse fácilmente por el número de personas, manteniendo la misma proporción de ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla de matcha sola, sin leche ni crema, se puede guardar en el refrigerador hasta por 24 horas, aunque pierde algo de intensidad en sabor y color.

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