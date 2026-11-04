Movimiento Ciudadano exige transparencia en la elección de la próxima presidenta del INE: pide evitar cuotas partidistas

Laura Ballesteros Crédito: X / @Rlegislatura

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La diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, pidió que la renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) se lleve a cabo bajo criterios de transparencia, imparcialidad y autonomía.

Asimismo, planteó devolver al Consejo General sus atribuciones en materia de fiscalización y administración financiera, con el propósito de reforzar la supervisión interna y evitar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.

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Como parte de las propuestas de la bancada naranja, la legisladora insistió en que el Comité Técnico de Evaluación debe contar con una conformación plural e independiente, integrada por especialistas, representantes de universidades y miembros de la sociedad civil, ya que la participación de estos sectores permitiría dar mayor vigilancia ciudadana a la elección de quien encabezará el organismo electoral.

Advirtió que sin estas condiciones existe el riesgo de que la nueva titularidad del INE recaiga nuevamente en una persona cercana a Morena, por lo que consideró indispensable establecer mecanismos que impidan la influencia partidista durante la selección.

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MC pide vigilancia ciudadana en la elección de la presidencia del INE

Ballesteros cuestionó el manejo de los nombramientos administrativos durante la gestión de Guadalupe Taddei y acusó al partido guinda de utilizar las instituciones públicas para canalizar recursos presupuestales mediante funcionarios afines.

Al respecto, sostuvo que estas prácticas no representarían hechos aislados, sino un esquema que, desde su perspectiva, permite aprovechar los cargos directivos para intervenir en el ejercicio del presupuesto.

También señaló que la actual consejera presidenta tuvo atribuciones para designar a directores financieros, secretarios técnicos y otros funcionarios, así como para realizar contrataciones dentro del instituto.

Guadalupe Taddei Crédito: Cuartoscuro

Recordó que Movimiento Ciudadano manifestó su rechazo al procedimiento de insaculación realizado en 2023, debido a que, según la bancada, entre las personas aspirantes había perfiles vinculados con Morena. Por ello, reiteró la necesidad de modificar los mecanismos de selección para garantizar que la próxima designación responda a criterios de independencia y vigilancia institucional.

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PAN propone modificar la convocatoria para la próxima presidencia del organismo electoral

El PAN entregó el pasado 3 de noviembre a la Jucopo ocho propuestas para endurecer la convocatoria de selección de la nueva presidencia del INE, con requisitos de independencia para el Comité Técnico de Evaluación, mayor transparencia en los exámenes y una iniciativa para limitar las facultades de la Presidencia del organismo electoral.

Este planteamiento fue presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, encabezado por el coordinador Elías Lixa, después de que Ricardo Monreal pospuso la emisión de la convocatoria por falta de acuerdos en la Cámara de Diputados.

La publicación del documento, que los diputados contemplaban para los días ocho o nueve, se aplazará a los días 13 o 14. El cambio también retrasa la elección de quien sustituirá a Guadalupe Taddei al frente del Instituto.

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Lixa sostuvo que la Cámara de Diputados debe conducir el procedimiento bajo criterios de publicidad y vigilancia ciudadana. “El caso Taddei implica la responsabilidad de actuar con absoluta legalidad desde la Cámara de Diputados y que tenemos que llevar esta convocatoria bajo los principios de máxima transparencia, de máxima publicidad y de máximo escrutinio público”, afirmó al terminar una reunión de la Junta de Coordinación Política.