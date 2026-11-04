Porto vs Napoli EN VIVO: dónde, a qué hora, y cómo el partido de Santiago Gimenez en Champions League

El Porto de Santiago Gimenez será local esta tarde ante el Napoli, en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Champions League.

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El Porto de Santiago Gimenez será local esta tarde ante el Napoli, en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Champions League.

Los Dragones intentarán conseguir sus primeras unidades en el certamen, mientras que el equipo italiano buscará prolongar su recuperación después de lograr su primer triunfo en la fecha anterior.

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Soccer Football - Primeira Liga - Casa Pia v FC Porto - Estadio Municipal de Rio Maior, Rio Maior, Portugal - September 12, 2026 FC Porto's Santiago Gimenez celebrates scoring their fourth goal with Borja Sainz REUTERS/Rodrigo Antunes

¿Cómo llegan?

Porto y Napoli llegan al próximo compromiso de la Champions League con recorridos distintos, aunque ambos sumaron tres derrotas en sus primeras presentaciones. El conjunto portugués ocupa el puesto 35 y todavía no consiguió puntos, mientras que el equipo italiano logró su primer triunfo en la última jornada.

El Porto perdió 1 a 0 como local ante el PSV, en un partido en el que el rival lo superó durante buena parte del desarrollo. Guus Til anotó el único gol del encuentro y selló la tercera caída de los Dragones en el torneo.

Antes de ese resultado, el equipo portugués había caído 2 a 0 frente al Napoli el 8 de septiembre y perdió 3 a 2 ante el Real Betis el 14 de octubre. La derrota contra el PSV, disputada el 20 de octubre, extendió su racha sin unidades.

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Soccer Football - Primeira Liga - FC Porto v Estoril - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - October 31, 2026 FC Porto's Gabri Veiga celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Rita Franca

Soccer Football - Primeira Liga - FC Porto v Estoril - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - October 31, 2026 FC Porto's Gabri Veiga celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Rita Franca

El Napoli, en cambio, cortó su serie adversa con un triunfo 4 a 3 sobre el F.K. Bodø/Glimt en el Estadio Diego Armando Maradona. Matteo Politano, Scott Mc Tominay y Odin Bjørtuft fueron los autores de las anotaciones que le dieron la victoria al conjunto italiano.

El equipo napolitano había iniciado su participación con una derrota 1 a 0 contra Arsenal, el 9 de septiembre. Luego perdió 3 a 1 como visitante frente al Villareal el 13 de octubre.

La victoria ante el conjunto noruego, conseguida el 20 de octubre, cambió el panorama inmediato del Napoli. El cuadro italiano llegará con el impulso de haber sumado por primera vez en la competición, mientras que el Porto buscará dejar atrás un comienzo sin puntos.

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Soccer Football - Serie A - Juventus v Napoli - Allianz Stadium, Turin, Italy - November 1, 2026 Napoli's Scott McTominay looks dejected as he applauds fans after the match REUTERS/Claudia Greco

Soccer Football - Serie A - Juventus v Napoli - Allianz Stadium, Turin, Italy - November 1, 2026 Napoli's Alex Meret and Amir Rrahmani look dejected after the match REUTERS/Claudia Greco

Partidos de Porto en Champions

Porto 0-2 Napoli | 8 de septiembre de 2026

Real Betis 3-2 Porto | 14 de octubre de 2026

Porto 0-1 PSV | 20 de octubre de 2026

Partidos de Napoli en Champions

Napoli 0-1 Arsenal | 9 de septiembre de 2026.

Villareal 3-1 Napoli | 13 de octubre de 2026.

Napoli 4-3 Bodø/Glimt | 20 de octubre de 2026.

Posibles alineaciones

Tomando en cuenta sus últimos partidos, el Porto podría salir con Diogo Costa en la portería; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior y Sanusi en defensa; Froholdt, Rosario y Gabriel Veiga en el mediocampo; y Pepê, Samu y Pietuszewski en ataque.

El Napoli alienaría a Meret bajo los tres palos; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín y Spinazzola en la zaga; Anguissa, De Bruyne y McTominay en la mitad de la cancha; mientras que Politano, Højlund y Lang formarán el frente ofensivo.

Soccer Football - UEFA Champions League - FC Porto v PSV Eindhoven - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - October 20, 2026 FC Porto's Souza in action REUTERS/Rita Franca

¿Cómo, dónde y a qué hora ver en vivo el Porto vs Napoli desde México?

El partido entre Porto de Santiago Gimenez y Napoli está programado para este miércoles 4 de octubre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio do Dragão- Portugal. La transmisión del partido en México estará disponible por Fox y en streaming por Fox One.

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Día: miércoles 4 de noviembre de 2026.

Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Estadio do Dragão- Portugal.

Instancia: jornada 4 de la Champions League.

Transmisión: Fox y Fox One.