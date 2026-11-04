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Real Betis anuncia baja de Álvaro Fidalgo para el partido de la UEFA Champions League contra el Borussia Dortmund

El cuadro verdiblanco se enfrentará a uno de los equipos más importantes de Alemania este miércoles y no podrán contar con la presencia del mediocampista mexicano

Álvaro Fidalgo sigue sin ganarse un lugar en el Betis pese al triunfo 2-1 ante Málaga (EFE)
El cuadro verdiblanco se enfrentará a uno de los equipos más importantes de Alemania este miércoles y no podrán contar con la presencia del mediocampista mexicano. (EFE)
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Borussia Dortmund y Real Betis se verán las caras este miércoles 4 de noviembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Signal Iduna Park en juego correspondiente a la cuarta jornada de la UEFA Champions League.

En el marco de este encuentro, el equipo sevillano anunció que Álvaro Fidalgo no podrá participar debido a un proceso vírico, pese a estar inicialmente incluido dentro de la convocatoria.

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Por qué no jugará Álvaro Fidalgo

Fidalgo no podrá jugar contra el Borussia Dortmund. (REUTERS/Jon Nazca)
Fidalgo no podrá jugar contra el Borussia Dortmund. (REUTERS/Jon Nazca)

El mediocampista había aparecido en la convocatoria de Manuel Pellegrini, pero el club confirmó su ausencia antes de que el plantel emprendiera el viaje desde Sevilla.

Los servicios médicos recomendaron que el jugador permaneciera en España debido a un proceso vírico. Por esa razón, Fidalgo no formará parte de la expedición que enfrentará al conjunto alemán en el Signal Iduna Park.

“Finalmente Fidalgo no viaja a Dortmund para el partido de Champions League debido a un proceso vírico”, informó el Betis a través de sus redes sociales.

La baja modifica los planes de Pellegrini para un encuentro de alta exigencia, donde el técnico chileno viajará con 23 jugadores y tendrá otras dos ausencias: Cucho Hernández y Junior Firpo, quienes no están disponibles por problemas físicos.

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El Betis espera que Fidalgo evolucione favorablemente en los próximos días. Su regreso podría darse para el compromiso de Laliga ante el Elche, programado para el domingo.

El panorama de Álvaro Fidalgo en el Betis tras la Fecha FIFA

Desde la Fecha FIFA, Fidalgo no ha podido ganarse la confianza de Pellegrini. (Instagram/ @alvarofidalgo)
Desde la Fecha FIFA, Fidalgo no ha podido ganarse la confianza de Pellegrini. (Instagram/ @alvarofidalgo)

Álvaro Fidalgo ha tenido una participación limitada con el Betis desde que regresó de la Fecha FIFA de octubre con la selección mexicana. En los seis partidos que el equipo disputa desde entonces, el mediocampista suma apenas 35 minutos entre todas las competencias.

El mexicano únicamente participó en dos encuentros de LaLiga: ante Celta de Vigo y Barcelona. Entre ambos compromisos reúne los minutos que registra en este periodo, sin presencia en los otros cuatro duelos posteriores a la pausa internacional.

La falta de actividad refleja la competencia que existe en el mediocampo verdiblanco. Manuel Pellegrini ha señalado en distintas ocasiones que cuenta con varias alternativas para esa zona del campo, una situación que reduce las oportunidades para el llamado “Maguito”.

Por ahora, Fidalgo parece partir por detrás de otros mediocampistas en la consideración del técnico chileno. Su baja por un proceso vírico ante Borussia Dortmund también llega en un momento en el que busca recuperar espacio dentro de la rotación del Betis.

Cuándo y dónde ver el encuentro entre el Borussia Dortmund y el Real Betis

El encuentro entre el Borussia Dortmund y Real Betis podrá seguirse este miércoles 4 de noviembre (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de TNT Sports y HBO MAX.

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