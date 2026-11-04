Video de José Eduardo Derbez y Paola Dalay hablando sobre infidelidad resurge tras su separación

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación - (Instagram)

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Una conversación sobre infidelidad entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay volvió a circular en redes sociales después de que la pareja confirmara su separación.

El fragmento pertenece a una entrevista publicada el 7 de octubre en Mixologando, el programa de YouTube del actor, donde ambos bromearon sobre las diferencias entre hombres y mujeres al ocultar una relación extramarital.

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La grabación cobró notoriedad tras difundirse fotografías de Dalay junto al futbolista César Romo, con quien posteriormente confirmó que está saliendo.

Aunque ambos han negado que existieran infidelidades durante su relación, las declaraciones recuperadas del programa provocaron nuevas interpretaciones entre sus seguidores.

¿Qué dijeron José Eduardo Derbez y Paola Dalay sobre la infidelidad?

Durante la entrevista, en la que también participó la mixóloga Mafer Reséndiz, José Eduardo planteó que los hombres son menos hábiles para ocultar una infidelidad.

“Por eso está comprobado que las mujeres, cuando ponen el cuerno (...) no las cachan”, comentó el actor.

Paola coincidió con esa percepción y aseguró que los hombres suelen cometer errores que permiten descubrirlos. “Son muy obvios”, respondió.

La conversación continuó cuando Mafer mencionó que algunas personas olvidan eliminar mensajes comprometedores, mientras José Eduardo bromeaba sobre la falta de discreción masculina.

El momento más comentado llegó cuando Reséndiz sugirió que algunas mujeres permiten deliberadamente que sus parejas descubran una infidelidad.

“Siento que cuando cachan a una mujer es porque la mujer sí quiere que se enteren”, expresó. “Yo también siento”, respondió Dalay.

La influencer desarrolló esa idea al hablar de las reacciones ante los conflictos sentimentales.

“Es más, es alevosa, es más vengativa con ese aspecto. Eso sí lo hace más a propósito, como ahí te va, entérate”, señaló.

Ante las bromas, Dalay aclaró que no hablaba de una experiencia personal. “Si no, yo tampoco, eh, aclaro”, comentó, antes de señalar que conocía casos similares entre sus amigas.

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Última colaboración de José Eduardo Derbez y Paola Dalay antes de su separación. (YouTube)

¿Por qué resurgió el video de Mixologando tras la ruptura?

La entrevista fue publicada semanas antes de que la pareja hiciera oficial su separación, el domingo 1 de noviembre.

Durante aquel encuentro, José Eduardo y Paola también hablaron de su convivencia y respondieron con humor a los rumores sobre una crisis sentimental.

Sin embargo, posteriormente reconocieron que llevaban tiempo separados y que habían pospuesto el anuncio porque no estaban preparados para hacerlo público.

La ruptura coincidió con la circulación de una fotografía de Dalay junto a César Romo durante el Gran Premio de México de Fórmula 1.

El periodista Gabriel Cuevas difundió las imágenes y planteó la posibilidad de una infidelidad, versión que no ha sido acreditada.

En YouTube, usuarios retomaron la entrevista para analizar las respuestas de ambos. “Vine a ver la entrevista después de anunciar su separación y la verdad los 2 son red flags”, escribió una espectadora.

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Otros interpretaron los comentarios de Dalay como posibles indirectas hacia su entonces pareja.

César Ramos y Paola Dalay asisten con gorras deportivas a una jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Instagram)

Paola Dalay confirma acercamiento con César Romo y niega infidelidad

El 2 de noviembre, Dalay confirmó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que está conociendo sentimentalmente al futbolista de la Kings League Américas.

“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo”, afirmó.

También precisó que todavía no mantienen un noviazgo formal. “No hubo infidelidades de ninguno de los dos. Los dos estamos muy tranquilos por ese lado”, sostuvo.

Por su parte, Derbez aseguró que conocía el acercamiento de su expareja con Romo y reiteró que la separación ocurrió antes de hacerse pública.

“Que lo hayamos dicho ahorita no significa que cortamos también en ese momento. Ya se había platicado, ya era una decisión tomada desde hace mucho”, explicó.

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El actor dio “me gusta” a un comentario de una experta en espectáculos que calificó de “inmadura” la decisión de Dalay. (Instagram)

Indirectas en redes sociales

La conversación sobre infidelidad en Mixologando adquirió un nuevo significado para los espectadores tras la ruptura. La actividad de José Eduardo Derbez y Paola Dalay en Instagram fue interpretada por algunos seguidores como una serie de indirectas.

El actor dio “me gusta” a un comentario de una experta en espectáculos que calificó de “inmadura” la decisión de Dalay. Por su parte, la influencer compartió una imagen en sus historias, donde cuestionó que José Eduardo Derbez sea considerado un excelente padre, mientras ella recibe críticas por haber hecho pública una nueva relación.