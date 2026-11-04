Profeco confirma nueve quejas por el concierto de Junior H donde se retrasó casi 7 horas en Tijuana

Junior H se corona como el rey del regional con récord en la Plaza de Toros de CDMX. (@leojimenez.xm)

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A pocos días de que se cumpla un año del concierto de Junior H en Tijuana, el retraso que mantuvo a miles de personas a la espera durante la madrugada volvió a tomar fuerza por las acciones de consumidores que buscan una respuesta ante las autoridades.

El show estaba anunciado para las 20:30 horas del 9 de noviembre de 2025, pero el cantante apareció en el escenario después de las 03:00 del 10 de noviembre. La demora provocó que parte del público abandonara el recinto antes de que iniciara la presentación.

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirmó a Infobae que existen nueve quejas radicadas por el evento de Junior H. El dato se conoce mientras una asociación civil prepara una reclamación colectiva con firmas de asistentes que aseguran que no permanecieron en el concierto.

El caso se mantiene abierto a pocos días del aniversario del espectáculo que marcó el inicio de la gira del intérprete en Tijuana y que generó reclamos por la falta de información de la producción durante la espera.

Junior H rompe récord en la Plaza de Toros México y recibe lluvia de reconocimientos en su gira Sad Boyz Tour. (@leojimenez.xm)

Prodeco AC reunió firmas de 35 asistentes que no vieron el concierto

Sergio Moctezuma, presidente de Prodeco AC, Protección de los Derechos del Consumidor, informó durante un encuentro con la prensa que 35 consumidores firmaron para que la organización los represente legalmente ante la Profeco.

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“Son treinta y cinco consumidores los que nos firmaron que nosotros estaremos representándoles legalmente ante la Procuraduría Federal del Consumidor”, señaló Moctezuma al explicar el alcance de la reclamación colectiva.

El dirigente detalló que la asociación aplicó filtros a las personas interesadas antes de incluirlas en el procedimiento. Uno de ellos consistió en determinar si los asistentes permanecieron en el recinto y vieron la presentación de Junior H.

Moctezuma sostuvo que quienes decidieron quedarse hasta la madrugada y disfrutaron del espectáculo no entrarían en el supuesto que Prodeco AC busca representar. “Tienes que ser honesto con nosotros y que tú no hayas disfrutado del concierto”, afirmó.

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El presidente de la asociación añadió que la permanencia en el lugar, pese a la demora, cambia la evaluación del caso desde su perspectiva. “Si disfrutaste del concierto, apechugaste y permaneciste a las tres treinta de la mañana, disfrutaste de un servicio”, dijo.

Junior H sold out en el Hollywood Bowl. (Instagram)

De acuerdo con su explicación, la reclamación está dirigida a quienes abandonaron el evento antes de que Junior H saliera al escenario. “No te ubicas como un consumidor que haya sido víctima de una práctica abusiva o desleal de la empresa organizadora del concierto”, agregó.

Moctezuma indicó que otro requisito es no haber presentado antes una reclamación por los mismos hechos. La organización pidió a los consumidores confirmar que no iniciaron otro procedimiento individual relacionado con el concierto.

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“Yo no la he presentado porque dice la ley que una vez presentada una reclamación, ya no se podrá volver a presentar otra por los mismos hechos”, expresó el presidente de Prodeco AC durante el encuentro con la prensa.

Profeco confirmó nueve quejas radicadas por el concierto de Junior H

La Profeco informó a Infobae que hay “un total de 9 quejas radicadas por el evento de Junior”. La dependencia no precisó en ese mensaje el estado procesal de cada una de ellas ni las solicitudes planteadas por los consumidores.

Las nueve quejas confirmadas por la autoridad son un procedimiento distinto de la reclamación colectiva que impulsa Prodeco AC con 35 firmas. La asociación señaló que representará legalmente a quienes cumplan con sus criterios de participación.

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El número de inconformes que firmaron ante Prodeco AC no implica, por sí solo, que todos ellos tengan una queja radicada ante la Profeco. Moctezuma explicó que la agrupación se encuentra en la etapa de representación de los consumidores.

La confirmación de la autoridad revive un episodio que generó molestia entre quienes acudieron al concierto y que, de acuerdo con los reportes de asistentes, se agravó por la falta de actualizaciones claras durante la noche.

El show inició después de las 03:00 tras una espera de casi siete horas

El concierto de Junior H en Tijuana estaba programado para las 20:30 horas del domingo 9 de noviembre de 2025. El artista comenzó su presentación después de las 03:00 de la madrugada del lunes 10 de noviembre.

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La explicación inicial apuntó a condiciones meteorológicas que impidieron el aterrizaje del vuelo del cantante en Tijuana.

El avión fue desviado a Mexicali por la niebla, según la información difundida entonces. La espera sin certeza sobre la realización del espectáculo llevó a varios asistentes a retirarse del recinto antes del inicio.

Junior H performs at the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S., April 13, 2025. REUTERS/Daniel Cole

Quienes permanecieron recibieron a Junior H con aplausos, aunque en redes sociales también circularon mensajes de usuarios que cuestionaron la organización y la falta de alternativas para el público durante la madrugada.

Otra versión detalló que supuestamente el cantante había ofrecido un concierto previo en Los Ángeles y enfrentó dificultades para llegar desde Mexicali a Tijuana por las condiciones de visibilidad.

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El caso vuelve a cobrar atención cuando faltan pocos días para el 9 de noviembre de 2026, fecha en la que se cumplirá un año de la presentación. La Profeco confirmó nueve quejas, mientras Prodeco AC afirmó que buscará representar a 35 consumidores que aseguran que no disfrutaron del show.