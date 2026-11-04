México

¿Qué comer para cuidar las defensas en temporada de frío? Vitaminas esenciales y sus fuentes naturales

Las bajas temperaturas y la circulación de virus respiratorios pueden poner a prueba la salud

Una mujer sonriente de mediana edad come un gajo de naranja en una cocina luminosa, con un tazón grande de frutas variadas como naranjas, kiwis y fresas sobre la mesa
Frutas ricas en vitamina C, esenciales para la firmeza y renovación de la piel y la reducción de arrugas, según estudios. (Gemini)
Guardar

La temporada de frío en México se extenderá hasta mayo de 2027, un periodo en el que las bajas temperaturas y la circulación de virus respiratorios pueden poner a prueba la salud.

Aunque ningún alimento evita por sí solo una infección, una dieta variada aporta nutrientes necesarios para el funcionamiento del sistema inmunitario.

PUBLICIDAD

Frutas, verduras, semillas, pescados y algunos productos lácteos forman parte de una alimentación que ayuda al organismo a mantener sus mecanismos de defensa. Estas son las vitaminas esenciales y los alimentos cotidianos donde pueden encontrarse.

¿Qué vitaminas ayudan al sistema inmunitario durante el invierno?

Las vitaminas cumplen distintas funciones en el cuerpo: participan en la actividad de las células inmunitarias, contribuyen al mantenimiento de las barreras que protegen frente a agentes externos y ayudan a proteger las células del daño oxidativo.

Entre las más importantes destacan:

  • Vitamina C: contribuye al funcionamiento de las células inmunitarias y a la reparación de tejidos. Se encuentra en guayaba, naranja, mandarina, fresas, pimiento rojo y brócoli.
  • Vitamina D: participa en la regulación de la respuesta inmunitaria. Sus fuentes alimentarias incluyen salmón, sardina, yema de huevo y leche o bebidas fortificadas.
  • Vitamina A: ayuda a mantener las barreras de la piel y las mucosas, incluidas las de las vías respiratorias. Está presente en zanahoria, camote, espinacas y lácteos.
  • Vitamina E: funciona como antioxidante y protege las células. Puede obtenerse de almendras, semillas de girasol y aceites vegetales.

La alimentación también aporta otros nutrientes relevantes, como zinc, hierro y proteínas, que intervienen en diferentes procesos del sistema inmunitario.

Alimentos ricos en vitamina C (Shutterstock)
Los alimentos ricos en vitamina C contribuyen al funcionamiento de las células inmunitarias y a la reparación de tejidos. (Shutterstock)

Alimentos naturales para fortalecer las defensas en temporada de frío

No es necesario recurrir a ingredientes difíciles de conseguir para cubrir buena parte de las necesidades nutricionales. Los mercados ofrecen alimentos de temporada que pueden incorporarse en comidas sencillas.

PUBLICIDAD

Las frutas cítricas y la guayaba son opciones ricas en vitamina C; las verduras de hoja verde, como acelgas, espinacas y berros, aportan vitaminas y minerales. Las semillas de calabaza, chía, linaza y girasol, así como los frutos secos, complementan la dieta con grasas saludables y micronutrientes.

Para incluir vitamina D, pueden considerarse pescados grasos, huevo y productos fortificados. La exposición solar también participa en su producción en el organismo, aunque la cantidad depende de diversos factores y no sustituye una alimentación adecuada.

Cómo conservar las vitaminas al preparar los alimentos

La forma de preparación puede influir en la cantidad de nutrientes que conserva la comida. Para reducir pérdidas, conviene evitar remojos prolongados y cocinar verduras con poca agua. Preparaciones al vapor o salteados breves pueden ayudar a preservar vitaminas sensibles al calor y al agua.

Las frutas ricas en vitamina C pueden consumirse poco después de cortarlas, mientras que las verduras deben lavarse antes de trocearlas.

Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX
Las bajas temperaturas y la circulación de virus respiratorios pueden poner a prueba la salud Crédito: Cuartoscuro

Una dieta equilibrada suele cubrir las necesidades de muchas personas, aunque estas pueden variar durante la infancia, el embarazo, la vejez o ante determinadas condiciones de salud. Los suplementos no son indispensables para todos y su uso debe responder a necesidades específicas.

En temporada de frío, la variedad en el plato importa más que un solo “superalimento”: frutas, verduras, proteínas, semillas y alimentos ricos en vitaminas contribuyen a mantener una nutrición adecuada durante los meses de bajas temperaturas.

Temas Relacionados

SaludVitamina Cmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Video de José Eduardo Derbez y Paola Dalay hablando sobre infidelidad resurge tras su separación

La pareja anunció su ruptura tras seis años de relación, periodo en el que tuvieron una hija

Video de José Eduardo Derbez y Paola Dalay hablando sobre infidelidad resurge tras su separación

Descubren toma clandestina de Pemex en Ecatepec: almacenaban combustible en una nave industrial

Hallan toma clandestina de combustible, aseguran pipa y 40 contenedores

Descubren toma clandestina de Pemex en Ecatepec: almacenaban combustible en una nave industrial

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Temblor hoy 4 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 4 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy miércoles 4 de noviembre

El precio de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy miércoles 4 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Descubren toma clandestina de Pemex en Ecatepec: almacenaban combustible en una nave industrial

Descubren toma clandestina de Pemex en Ecatepec: almacenaban combustible en una nave industrial

“Olympos”, el negocio de marihuana de Los Salazar promovido por influencers en Sonora

Las 4 razones por las que EEUU preferiría un acuerdo con Caro Quintero a un juicio, según experto

Presuntos familiares de "El Mencho" visitaron su tumba en Zapopan por Día de Muertos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: capturan a “El Chopercito”, objetivo prioritario ligado con al menos 10 homicidios en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Video de José Eduardo Derbez y Paola Dalay hablando sobre infidelidad resurge tras su separación

Video de José Eduardo Derbez y Paola Dalay hablando sobre infidelidad resurge tras su separación

José Eduardo Derbez habla sobre la relación de Paola Dalay y César Romo: "Tiene que elegir bien porque tiene una hija"

"A mí no me cuadran las fechas": Andrea Escalona sobre ruptura de Paola Dalay y José Eduardo Derbez

Inés Gómez Mont y Ventaneando: usuarios recuerdan mensaje que pone en duda su supuesto distanciamiento

FICUNAM 2026: fechas, actividades, sedes y todo sobre el festival de cine en CDMX

DEPORTES

Carlos Albert Llorente: de qué murió el comentarista deportivo a los 83 años

Carlos Albert Llorente: de qué murió el comentarista deportivo a los 83 años

Entre la batalla por un sindicato de futbolistas y su enfrentamiento contra La Volpe: así construyó Carlos Albert un legado como voz crítica

De cinco mil hasta 57 mil pesos: así quedaron los precios para el Gran Premio de México 2027

Muerte de Carlos Albert: José Ramón Fernández, Faitelson, Antonio Moreno, Rosique y más se despiden del periodista deportivo

Juan Brunetta y exjugadores de la Liga MX denunciarían un millonario fraude inmobiliario