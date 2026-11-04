José Eduardo Derbez habla sobre la relación de Paola Dalay y César Romo: "Tiene que elegir bien porque tiene una hija"

El actor confirmó que conocía el acercamiento entre Paola Dalay y el futbolista César Romo. (CUARTOSCURO/Captura de pantalla)

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Luego de los rumores de infidelidad, el actor José Eduardo Derbez rompió el silencio y confirmó que él ya sabía del vínculo de Paola Dalay con el futbolista César Romo antes incluso de que hicieran pública su separación, por lo que pidió frenar los ataques en redes contra su expareja, aunque aclaró que ella “tiene que elegir bien porque tiene una hija”.

Derbez precisó que la decisión de separarse se tomó con anticipación al anuncio del 1 de noviembre. “Que lo hayamos dicho ahorita no significa que cortamos también en ese momento. Ya se había platicado, ya era una decisión tomada desde hace mucho”, dijo.

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El actor habló en un encuentro con medios de comunicación, donde también descartó una reconciliación “por el momento” con la madre de su hija en un plano romántico, además de detallar más temas relacionados con su hija Tessa.

Derbez dice estar enterado de la relación de Dalay con Romo

José Eduardo Derbez, Paola Dalay, César Romo. (Instagram)

Cuando le preguntaron si tenía conocimiento del acercamiento entre Dalay y el futbolista César Romo, el actor respondió sin rodeos: “Sí, sí estaba enterado. Obviamente ella puede hacer su vida”. Agregó, no obstante, que espera que ella “elija bien con quién va a estar, porque tiene una hija”.

También dejó la puerta abierta a conocer al futbolista. “Si me lo quiere presentar, que me lo presente. A mí me interesa que ella esté feliz. Si ella está feliz, yo estoy feliz y mi hija va a estar feliz”, declaró al mismo espacio.

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Sobre las versiones de que Dalay traicionó la relación, Derbez primero bromeó pero luego fue directo: “Pues sí, ni me di cuenta que trae los cuernos, dice el otro. No, para nada. Esto ya tiene un tiempo”.

Dalay confirmó el vínculo con César Romo el 2 de noviembre en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. “Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo. Aunque no era público, yo seguí con mi vida, como él también lo hizo”, dijo la influencer.

La creadora de contenido precisó que la relación aún no es formal. “No somos novios, no tenemos una relación. Nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien”, agregó en el mismo programa. Negó además que la ruptura con Derbez se debiera a una infidelidad de cualquiera de los dos: “No hubo infidelidades de ninguno de los dos. Los dos estamos muy tranquilos por ese lado”.

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Romo, de 30 años, juega como defensa en Raniza FC, equipo de la Kings League Américas. Su nombre comenzó a circular luego de que se difundiera una fotografía suya junto a Dalay durante el Gran Premio de México de Fórmula 1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el futbolista la abraza por la cintura. Romo reposteó la imagen en sus propias historias de Instagram.

Derbez pide detener el hate contra su expareja en redes sociales

Paola Dalay, expareja de José Eduardo Derbez. (@paodalay_2203)

El actor reconoció haber leído comentarios que lo dejaron sin palabras. “Las redes sociales últimamente se han vuelto muy crueles, muy despiadadas. He visto comentarios que digo: ‘No puede ser’. Y se hacen unas historias que se inventan”, declaró.

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Cuando le mostraron que Dalay había compartido una infografía sobre el doble estándar con el que se juzga a madres y padres en una separación, Derbez defendió a su expareja: “Yo creo que es una excelente madre. Los dos tenemos las mismas responsabilidades”.

Señaló que los comentarios perjudican también a su hija. “No está padre ni para ella, ni para su familia, ni para mí, ni para la niña”, afirmó.

Razón por la que Dalay se mudó

Durante el encuentro con medios, uno de los reporteros apuntó que la vivienda donde vivía la pareja habría sido un regalo de Victoria Ruffo a su hijo, lo que explicaría por qué fue Dalay quien salió del domicilio. Derbez no negó el señalamiento y respondió escuetamente: “Pues sí, ¿no?”.

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José Eduardo Derbez aclara por qué Paola Dalay se fue de su casa. (Redes Sociales)

Aclaró que el acuerdo sobre quién se quedaría en la casa fue una decisión conjunta, sin mayor conflicto. “No pensamos en eso. Fue como de: ‘ah, ahí está’”, dijo.

Tessa, de dos años, permanece por el momento bajo el cuidado del actor porque el cuarto de la niña en el nuevo departamento de Dalay aún no está listo. “Va a estar de repente en su casa, va a estar de repente en la mía. Nos van a ver también salir con ella”, explicó.

Al preguntarle si la separación era definitiva, el actor dejó un margen mínimo de ambigüedad. “Por el momento no. Y este, pero pues uno nunca sabe, ¿no? También en unos siete, ocho años hacemos una película”, bromeó en el encuentro con medios.

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Sobre si está en terapia para atravesar el proceso, fue breve: “No, no, no, ahorita no”. Atribuyó su estabilidad en parte al trabajo. “A lo que yo me dedico es a hacer reír a la gente y pues el show tiene que continuar”.

Respecto a la relación entre Victoria Ruffo y Dalay, el actor confirmó que el vínculo se mantiene cordial: “De parte de mi mamá también hay mucho respeto y mucha educación”.