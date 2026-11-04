México

Quién fue Romualdo Pacheco, el gobernador de origen mexicano que lazaba osos y estuvo al frente de California 150 años antes que Xavier Becerra

La eventual llegada de un gobernador hispano electo por voto popular, siglo y medio después del único precedente conocido, pone en evidencia las barreras históricas que han limitado el acceso de esta comunidad a los máximos cargos del estado

El otro caso corresponde a Romualdo Pacheco, quien tomó posesión por sucesión en el siglo XIX y no mediante comicios, tras la dimisión del titular estatal para ocupar una banca senatorial
El otro caso corresponde a Romualdo Pacheco, quien tomó posesión por sucesión en el siglo XIX y no mediante comicios, tras la dimisión del titular estatal para ocupar una banca senatorial
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Romualdo Pacheco, nacido en 1831 cuando California aún pertenecía a México, es hasta ahora el único hispano que ha servido como gobernador de California. Su nombre volvió a circular tras la proyección de la agencia Associated Press y de NBC News de que el demócrata Xavier Becerra ganó la elección estatal del 3 de noviembre de 2026.

Un antecedente que se remonta a 1875

Pintura de un hombre con traje oscuro y barba que sostiene documentos de pie junto a una chimenea, un reloj de mesa y mapas
Un retrato al óleo presenta a Romualdo Pacheco, el primer hispano que ocupó la gobernación de California tras su incorporación a Estados Unidos. (Collection of the U.S. House of Representatives/Daniel Greene)

Según medios que cubrieron la elección, Pacheco llegó al cargo en 1875 por sucesión, después de que el entonces gobernador Newton Booth renunciara para asumir una banca en el Senado. Por eso, el Los Angeles Times describió a Becerra como el primer latino elegido por voto popular para gobernar el estado, de acuerdo con el medio argentino Ámbito.

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El conteo de votos continúa y los porcentajes pueden variar. Las proyecciones de AP y NBC señalan que Becerra superó al republicano Steve Hilton y que sucederá a Gavin Newsom en 2027.

De Santa Barbara a Honolulu: los primeros años

José Antonio Romualdo Pacheco nació el 31 de octubre de 1831 en Santa Barbara, entonces Alta California. Su padre, originario de Guanajuato, llegó a California en 1825 como ayudante del gobernador Echeandía.

El capitán Pacheco murió en el Batalla de Cahuenga Pass cuando su hijo tenía apenas cinco semanas de vida.

Su madre, María Ramona Carrillo, se casó después con el capitán escocés John D. Wilson. Él envió al joven Romualdo a educarse a Honolulu. A los 12 años regresó a California y fue aprendiz de un agente de buques mercantes.

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El hombre que lazó un oso grizzly

Su fama de vaquero y ranchero acompaña su biografía. Según los registros históricos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, su experiencia como ranchero lo convirtió en experto con el lazo y se le reconoce como el único gobernador de California del que se sabe que lazó a un oso grizzly.

El episodio se cita en múltiples fuentes, aunque con poca precisión. Uno de los sitios consultados señala que no hay información sobre qué hizo con el oso después de lazarlo. El diario Daily Alta California publicó, según HistoryNet, un relato de la captura de un grizzly en el que aparece Pacheco.

Una carrera política de más de tres décadas

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Pacheco fue figura recurrente de la política californiana:

  • Senado estatal: a los 27 años fue el integrante más joven de la legislatura.
  • Tesorero estatal: ocupó el cargo de 1863 a 1867.
  • Vicegobernador: en 1871 fue electo en la fórmula con Newton Booth.
  • Gobernador: ejerció del 27 de febrero al 9 de diciembre de 1875, cerca de nueve meses.

Al término de ese periodo, no obtuvo la nominación republicana a la gubernatura y compitió como candidato a vicegobernador en la boleta del Partido Independiente del Pueblo, junto a John Bidwell.

Del Congreso a la diplomacia

Después fue representante federal por California entre 1877 y 1883. Su llegada a la Cámara fue disputada, según un recuento de History.com sobre cómo tuvo que pelear por su escaño en 1877.

En el Congreso presidió el Comité de Reclamaciones de Tierras Privadas, lo que lo convirtió en el primer hispano en encabezar un comité permanente. También trabajó para el Departamento de Estado como diplomático, de acuerdo con registros archivísticos.

Pacheco murió el 23 de enero de 1899 en Oakland, California, a los 67 años.

¿Qué dijo Becerra y qué viene?

Democratic gubernatorial candidate Xavier Becerra speaks during an election night rally during the US midterm elections, in Sacramento, California, US, November 3, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Democratic gubernatorial candidate Xavier Becerra speaks during an election night rally during the US midterm elections, in Sacramento, California, US, November 3, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

De acuerdo con Ámbito, Becerra evitó centrar su discurso de victoria en el carácter histórico del resultado y destacó sus objetivos de gestión. Medios estadounidenses indican que su campaña se centró en reducir costos de energía, avanzar hacia la cobertura universal de salud y oponerse al presidente Donald Trump.

Becerra, de 68 años, fue fiscal general de California, representante federal y secretario de Salud y Servicios Humanos durante el gobierno de Joe Biden.

Dos nombres, un mismo cargo

Entre Pacheco y Becerra median más de siglo y medio. Uno llegó a la gubernatura por sucesión y el otro, según las proyecciones, por elección directa. Ambos comparten un dato: son los únicos dos latinos que han llegado a encabezar el estado más poblado del país.

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