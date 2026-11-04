Resultados de la Lotería Nacional, Sorteo Mayor 4034: premio mayor y números ganadores de este martes 3 de noviembre

Lotería Nacional.

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El Sorteo Mayor 4028 de la Lotería Nacional de México, uno de los juegos semanales con mayor popularidad, fue celebrado este martes en punto de las 20:00 horas (hora del centro de México) en vivo desde el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México y entregó un premio principal de 21 millones de pesos, distribuidos en tres series.

El billete de Lotería Nacional de este martes 3 de noviembre está dedicado a las catrinas y los catrines, figuras emblemáticas de la cultura mexicana y de la celebración del Día de Muertos.

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Su origen se remonta al grabador José Guadalupe Posada, quien creó la Calavera Garbancera como una crítica social, mientras que Diego Rivera retomó la figura y contribuyó a popularizarla con la vestimenta elegante que la caracteriza actualmente.

A través de este sorteo, la institución busca rendir homenaje al arte popular mexicano, preservar las tradiciones y recordar el significado de estas representaciones, asociadas con la memoria de quienes ya no están y la celebración de la vida.

Números ganadores y reintegros del Sorteo Mayor 4034 de la Lotería Nacional del martes 03 de noviembre

Comprueba los resultados ganadores de este Sorteo Mayor 4012. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Premio mayor de 21 millones de pesos: 37810

Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 05423

Premio mayor de 900 mil pesos: 37890

Premio mayor de 240 mil pesos: 16070

Premio mayor de 240 mil pesos: 12528

Premio mayor de 240 mil pesos: 46247

Premio mayor de 240 mil pesos: 39626

Premio mayor de 120 mil pesos: 45729

Premio mayor de 120 mil pesos: 06339

Premio mayor de 120 mil pesos: 21232

Premio mayor de 120 mil pesos: 17248

Premio mayor de 120 mil pesos: 04848

Reintegros: 0, 3 y 0.

¿La estructura del Sorteo Mayor?

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

El Sorteo Mayor utiliza 60,000 números (billetes) numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

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Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos). El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

Cachito: $30 MXN.

Serie (20 cachitos): $600 MXN.

Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

¿Cómo puedes cobrar un premio de la Lotería Nacional de México?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

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Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.