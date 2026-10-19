México

Sheinbaum celebra que EEUU retire sanciones a vuelos desde AICM y AIFA: “Se resolvió de manera justa”

La mandataria explicó que las negociaciones permitieron atender diferencias sobre carga aérea y horarios, y recuperar conexiones hacia ciudades desde ambos aeropuertos

Claudia Sheinbaum frente a dos micrófonos en un atril de madera con el escudo de México y la bandera nacional al fondo.
La presidenta señaló que Estados Unidos había expresado preocupaciones por un supuesto trato preferencial hacia las aerolíneas mexicanas frente a las estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este lunes el retiro de las sanciones de Estados Unidos que limitaban la apertura de nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Afirmó que la decisión se consiguió después de varios meses de conversaciones con el Departamento de Transporte estadounidense.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las negociaciones se concentraron en dos asuntos: el traslado de las operaciones de carga al AIFA y la distribución de los slots, es decir, los horarios asignados a las aerolíneas para sus operaciones en el aeropuerto capitalino.

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“Y de una manera justa lo resolvimos. Tardamos varios meses, pero ya se quitó esa sanción”, expresó.

De acuerdo con su explicación, el levantamiento de las restricciones permitirá retomar conexiones que estaban previstas entre el AIFA y distintas ciudades de Estados Unidos.

AIFA podrá recuperar alrededor de once vuelos previstos hacia Estados Unidos

Sheinbaum señaló que uno de los principales beneficios del acuerdo será recuperar los vuelos que las aerolíneas tenían programados desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero que no podían realizar debido a las restricciones estadounidenses.

“Por ejemplo, el AIFA ya tenía programados como once vuelos a Estados Unidos”, indicó la presidenta, quien añadió que esas conexiones estaban contempladas hacia diferentes ciudades del país vecino.

También sostuvo que la resolución beneficia a las empresas de ambos países, al permitir mayores posibilidades de conectividad entre México y Estados Unidos desde las dos terminales.

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“Ya pueden tener más vuelos México-Estados Unidos desde el AICM y desde el AIFA”, afirmó al concluir su respuesta sobre el tema.

¿Por qué Estados Unidos había impuesto restricciones al AICM y al AIFA?

Según el relato de Claudia Sheinbaum, una de las diferencias con las autoridades estadounidenses surgió por la decisión de trasladar las operaciones de transporte de carga del aeropuerto capitalino al AIFA, medida impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta aseguró que la posición inicial estadounidense buscaba el regreso de esas operaciones al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Sin embargo, sostuvo que las propias compañías de carga manifestaron su interés en permanecer en el aeropuerto ubicado en el Estado de México.

De acuerdo con la mandataria, las empresas estadounidenses y de otros países consideraron que habían desarrollado una logística más eficiente en el Felipe Ángeles, por lo que no querían regresar al aeropuerto capitalino.

Sheinbaum agregó que se reunió con representantes de esas compañías para escuchar sus planteamientos y atender dificultades relacionadas con las aduanas del AIFA.

“Los escuché, resolvimos algunos temas de aduanas que tenían en el AIFA, pero no quisieron regresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, explicó.

México ajustó la distribución de slots para aerolíneas estadounidenses

El otro punto de la negociación fue la asignación de slots en el AICM. La presidenta señaló que Estados Unidos había expresado preocupaciones por un supuesto trato preferencial hacia las aerolíneas mexicanas frente a las estadounidenses.

Según explicó, las autoridades del país vecino consideraban que esa distribución no garantizaba condiciones de competencia acordes con los acuerdos bilaterales.

Para atender la inconformidad, el gobierno mexicano dialogó con las compañías y abrió algunos horarios que fueron reubicados para aerolíneas estadounidenses. Sheinbaum puntualizó que esos espacios todavía no han sido ocupados.

La presidenta presentó este proceso como un ejemplo de asuntos que pueden resolverse mediante conversaciones entre ambos gobiernos, aunque existan diferencias sobre las medidas adoptadas inicialmente.

“Este es un ejemplo de conversaciones que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, en particular en este caso con el Departamento de Transporte, que se resuelve”, sostuvo.

La revisión de seguridad aérea de la FAA es un proceso distinto

El anuncio sobre las restricciones a vuelos debe distinguirse de la evaluación de seguridad aérea que realiza la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

La información publicada el 16 de octubre por Infobae México señala que la autoridad mexicana recibió 21 observaciones derivadas de una revisión técnico-operativa y administrativa. Entre los asuntos señalados se encuentran la actualización de normas y manuales, así como el fortalecimiento de inspecciones, capacitación y personal.

Ese procedimiento examina la capacidad de supervisión de la autoridad aeronáutica mexicana. Por ello, el retiro de las sanciones anunciado por Sheinbaum, relacionado con carga y distribución de horarios, no debe interpretarse como una resolución de las observaciones de la FAA, cuya atención corresponde a otro proceso.

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