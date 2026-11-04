Gomita graba un video y preocupa a sus seguidores por su estado de salud: “No sé si valga la pena esto”

Araceli Ordaz ha sufrido vómitos, mareos y dolores estomacales en los últimos días (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita en la televisión mexicana, preocupó a sus seguidores tras publicar un video en el que revela los síntomas que han afectado su salud en los últimos días.

De acuerdo con sus palabras, Gomita ha presentado vómitos, dolor estomacal, fiebre y molestias en un ojo. La influencer atribuye parte de estos síntomas al estrés y considera detener sus actividades para recibir atención médica.

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“Chulitas, vengo llegando del trabajo. No he parado de vomitar. Me siento fatal. Fatal del estómago. Ya no sé qué hacer. Ya me tiene... creo que es mucho estrés lo que estoy sufriendo. Me duele el ojo horrible. No sé si valga la pena esto”, expresó.

“Todo lo que me estoy esforzando ya es muchísimo. Ya van dos días que tengo que ir al doctor. Antier me levanté con una fiebre así cañona, como si me hubiera dado un ataque de ansiedad horrible, cosa que hace mucho tiempo no me pasaba”, reveló la comediante mexicana.

Gomita también relató que el malestar le ha impedido descansar. Incluso, señala que, al acostarse, siente deseos de vomitar nuevamente, por lo que afirma dormir sentada la noche anterior. “Le pido a Dios que me dé sanidad en el cuerpo, pero ya estoy agotada”, dijo.

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La influencer agradeció las muestras de apoyo del público (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No les quiero mostrar, pero vuelvo a sentir otra vez demasiado aire en el estómago. Se los juro, amigas, es mucho estrés, mucho”, manifestó Gomita. La comediante señaló que considera tomar un día de descanso y recibir atención médica, aunque también expresó su preocupación por faltar a sus compromisos.

“Recomiéndenme algo. No sé, estoy pensando si me tengo que dar el día sí o sí. Pero de repente no quiero fallar, pero mi salud es importante”, señaló la influencer. “Estoy cansada, quiero pasar mi reporte porque, como les dije, normalmente no publico. Ya como me pongo mal, porque siento que no quiero fastidiar, ni quiero ser otra vez una causa de burlas por mi estado de salud, pero es delicado”, subrayó.

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Gomita compartió su mensaje después de acudir al circo, donde agradeció a las personas que asistieron. La influencer mantuvo su actividad frente al público pese a los malestares que reportó en el video difundido en las redes sociales.

“Gracias a la gente que fue al circo. Los amo con todo mi ser. Voy a intentar dormir un poco, pero es que si me acuesto me duele. Pero ya, me voy a acostar tantito”, finaliza Gomita en la grabación, luego de compartir información sobre su estado de salud.

Los problemas de salud que Gomita ha reportado durante 2026

Araceli Ordaz, conocida como Gomita, fue hospitalizada de emergencia tras enfrentar un serio problema de salud el 5 de febrero. (RS)

En los últimos meses, Araceli Ordaz Campos, Gomita, ha hablado públicamente sobre complicaciones de salud vinculadas con una cirugía de bypass gástrico a la que se sometió hace años.

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En febrero del 2026, la conductora fue hospitalizada de emergencia por una hernia de Petersen y una obstrucción intestinal. De acuerdo con los reportes, la complicación provocó que una parte de su intestino se enredara y bloqueara, por lo que requirió atención médica.

Tras la operación, Gomita compartió parte de la recuperación en sus redes sociales. En octubre explicó que todavía debía cuidar su alimentación porque algunos alimentos le provocaban malestares intestinales.

“El tema del intestino es complicado. Entonces la comida de repente cae bien, de repente cae mal”, declaró durante un encuentro con los medios de comunicación.

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Ese mismo mes, la influencer también generó preocupación por ciertos mensajes publicados en TikTok en los que habló del cansancio físico que enfrenta. En una respuesta a sus seguidores, expresó que en ocasiones teme no recuperarse por completo y que su cuerpo se siente cansado.

La influencer ha pasado momentos adversos durante el 2026. (Instagram: Gomita)

Ahora, en los primeros días de noviembre, Gomita volvió a hablar de su salud luego de reportar vómitos, dolor estomacal, fiebre, molestias en un ojo y episodios de ansiedad. “Creo que es mucho estrés lo que estoy sufriendo. Me duele el ojo horrible. No sé si valga la pena esto”, refirió.

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La influencer atribuyó parte de sus malestares al estrés y a la carga de trabajo, aunque hasta el momento no ha informado sobre un nuevo diagnóstico médico. En su más reciente mensaje en redes sociales, Gomita compartió una frase sobre su proceso personal y espiritual: “Si me ves brillando es Dios”.

¿Quién es Gomita? La trayectoria de Araceli Ordaz Campos en televisión y redes sociales

Araceli Ordaz es referente en las redes sociales tras su carrera en televisión.

Araceli Ordaz Campos, ubicada como Gomita, es una conductora, comediante e influencer mexicana que se dio a conocer en la televisión por su participación en el programa Sabadazo.

La creadora de contenido formó parte del proyecto junto a su hermano Lapizito y construyó un personaje reconocido por el maquillaje de payasita, los sketches de comedia y su presencia en programas de entretenimiento.

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Después de su etapa en televisión, Gomita consolidó una comunidad en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal, sus espectáculos, proyectos de entretenimiento y procesos físicos. También ha mantenido actividad en shows de circo.

En los últimos años, la influencer ha hablado de episodios personales que han generado conversación entre sus seguidores, entre ellos las críticas por su apariencia, conflictos familiares y problemas de salud.

La mexicana continúa su rumbo pese a los momentos difíciles.

Durante 2026, Gomita ha concentrado parte de su carrera en proyectos propios de entretenimiento. A principios de año retomó el podcast La Pape 2, que realiza junto a su hermano Lapizín, luego de una pausa en sus actividades públicas.

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En mayo, la conductora anunció que buscaba concretar uno de sus proyectos personales: tener un circo. Meses después presentó el Circo de Gomita y Lapizín: El recreo tour, espectáculo en el que combina comedia, personajes infantiles, referencias a su trayectoria en televisión y contenidos virales.