México espera resultados de elecciones intermedias de EEUU para renegociar en el T-MEC, prevé especialista de la UNAM

US President Donald Trump delivers remarks ahead of the midterm elections at the Lincoln Memorial Reflecting Pool, after being reopened following months of repairs, on the National Mall in Washington, DC, US, November 2, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

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Estados Unidos celebra hoy, martes 3 de noviembre, sus elecciones de medio mandato, y para México lo relevante no es solo quién gane, sino cuánta fuerza conservará Donald Trump en la renegociación del T-MEC. Así lo planteó Juan Carlos Barrón Pastor, director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM.

¿Qué se elige en las midterms?

Los estadounidenses renuevan gran parte del Poder Legislativo federal:

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435 escaños de la Cámara de Representantes.

35 de los 100 escaños del Senado.

36 gubernaturas, además de otros cargos estatales y territoriales.

El T-MEC, la principal preocupación para México

La presencia de Marcelo Ebrard en Milwaukee condensa las tensiones que definen la política exterior económica del país: negociar aranceles y reglas de origen con Washington mientras tantea nuevos equilibrios con Bruselas

Según Barrón Pastor, a los mexicanos no les tendrían que inquietar las elecciones en sí, sino el poder de negociación que Trump pueda mantener después de ellas, o si este disminuirá.

El especialista señaló que los representantes de México, Estados Unidos y Canadá en la Comisión de Libre Comercio del T-MEC no han mostrado prisa por concluir la revisión del tratado. En su opinión, esto se debe en gran medida a que se contempla un posible cambio en la correlación de fuerzas tras los comicios.

Por ello, afirmó, México debe estar “muy atento” a qué tan fortalecido o debilitado sale el presidente estadounidense una vez contados los votos.

Un presidente con baja popularidad, según el experto

US President Donald Trump speaks as he attends a midterm campaign rally at Salina Regional Airport in Salina, Kansas, US, November 1, 2026. REUTERS/Nathan Howard

Históricamente, las midterms funcionan como un referéndum sobre el presidente en turno. Barrón Pastor sostuvo que Trump llega muy debilitado, de acuerdo con las encuestas, y atribuyó esa situación al encarecimiento de gasolinas, diésel, gas y alimentos.

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El académico afirmó que Trump es el presidente más impopular de la historia moderna de EU y que solo un tercio de la población, aproximadamente, ha manifestado su intención de votar por candidatos de su partido. Precisó que hay que ser cautelosos, porque las casas encuestadoras ya se han equivocado antes.

Una estrategia distinta a la de otros mandatarios

De acuerdo con el especialista, los presidentes estadounidenses solían evitar que estos comicios giraran en torno a ellos y dejaban predominar las agendas locales. Trump, en cambio, los ha referido a sí mismo y ha intervenido incluso en procesos electorales pequeños.

Barrón Pastor añadió que el mandatario ha hablado de un posible fraude en estas elecciones y que, aunque los gobiernos estatales y locales las organizan, todo indica que serán controvertidas.

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Tensiones entre republicanos por los aranceles

El director del CISAN consideró que hay indicios de descontento entre republicanos por:

La forma en que Trump se ha colocado en el centro de la contienda.

La ampliación de la guerra en Irán .

Sus decisiones sobre Ucrania y los socios europeos.

Los aranceles.

Sobre este último punto, explicó que los estados del centro del país, de mayoría republicana, son socios comerciales de México y Canadá bajo el T-MEC y ven con preocupación el aumento de los costos para comercializar productos agrícolas.

Los demócratas, según el análisis

Barrón Pastor opinó que los demócratas no tienen una propuesta electoral ni una figura suficientemente fuertes, y que apuestan a que el desgaste político de Trump les alcance para revertir la derrota de hace dos años.