“Me toca dar la cara”: Pablo Lemus reconoce molestias por contaminación del agua en Jalisco y destaca avances en limpieza de presas

Pablo Lemus Navarro reconoce la molestia de habitantes por contaminación del agua y asegura que atiende crisis por contaminación del agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que ya inició el saneamiento de la presa Las Pintas y la rotación de agua limpia para atender las denuncias por la mala calidad del suministro en la zona metropolitana de Guadalajara. “Me toca dar la cara y solucionar el problema del agua”, afirmó el funcionario estatal.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el gobernador reconoció la molestia de habitantes que reportaron agua contaminada en el suministro en la entidad y señaló que el problema formó parte de una deuda acumulada durante décadas. El mandatario aseguró que su administración trabaja en acciones para evitar que el líquido contaminado llegara a los hogares.

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Destacó que una de las primeras medidas, como parte de la estrategia entre el gobierno de Jalisco y el gobierno federal, consiste en cerrar la presa de Las Pintas. Asimismo, explicó que se inició un sistema de rotación de agua limpia mientras se realizaron labores de saneamiento en el embalse y avanzaron obras de infraestructura para impedir nuevas descargas.

El gobernador expuso que el plan contempló la construcción de colectores alrededor de la presa. Estas obras buscaron canalizar las aguas residuales e impedir que llegaran al vaso regulador, que formó parte de la red de abastecimiento para sectores de Guadalajara y municipios cercanos.

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“Entiendo tu molestia por la mala calidad del agua. Es una deuda de décadas y te aseguro que juntos vamos a resolverla”, señaló Lemus al referirse a las inconformidades de la población por el servicio, las cuales han desatado movilizaciones que terminaron en represión policial y detenciones ilegales.

Plan hídrico presentado entre el gobierno de Sheinbaum y el de Pablo Lemus

Luego de que habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara y alrededores realizaran una marcha para exigir agua en buenas condiciones para su consumo —tras meses de recibir agua contaminada y en pésimas condiciones—, misma que terminó en una fuerte represión por parte de las fuerzas policiales del estado, en donde se reportaron detenciones ilegales y actos de tortura, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que tomaría medidas para atender la crisis hídrica que enfrenta el estado desde hace décadas.

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Como parte de esas medidas, el pasado 28 de octubre se anunció desde Palacio Nacional el Plan Hídrico presentado entre el gobierno federal y el del estado de Jalisco, el cual consiste en la construcción de dos nuevos acueductos y la saneación de las presas existentes, con el objetivo de eliminar la contaminación en la entidad.

Las obras en Las Pintas anunciadas este sábado 31 de octubre por el gobernador, forman parte de un proyecto más amplio para reforzar el abasto de agua en Jalisco. Lemus anunció la construcción de la nueva planta potabilizadora número uno y un bypass para evitar que el agua limpia se contaminara al pasar por esa zona.

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El bypass permitiría separar el flujo de agua destinada al consumo humano de las zonas afectadas por contaminación. La medida buscó mantener la calidad del líquido durante su traslado hacia la infraestructura de potabilización.

El plan también incluye la construcción del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, en coordinación con el gobierno federal. El proyecto tuvo como objetivo renovar la conducción de agua desde el lago de Chapala hacia la zona metropolitana.

Lemus añadió que se desarrollarían trabajos para aprovechar el sistema de El Zapotillo. La infraestructura tendría el objetivo de ampliar las fuentes de abastecimiento y reducir la presión sobre los cuerpos de agua que sostuvieron el suministro de la región.

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Las acciones anunciadas se enfocaron en tres frentes: evitar descargas contaminantes, sanear el agua que ya llegó a Las Pintas y ampliar la capacidad para llevar líquido potable a viviendas, comercios y servicios públicos.