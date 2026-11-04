México

Fox responde a Sheinbaum: afirma que “su buen gobierno” fue lo que garantizó triunfo electoral de Felipe Calderón en 2006

El expresidente panista acusó al gobierno federal de “atacar el pasado” para desviar la atención de los problemas actuales

PRI: Crónica del Fin - Serie documental
Vicente Fox en la serie documental 'PRI: Crónica del Fin'. (Cortesía)
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El expresidente Vicente Fox respondió a las acusaciones en su contra sobre un presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2006, explicando cómo fue que su gobierno garantizó el triunfo de Felipe Calderón por encima de Andrés Manuel López Obrador.

Esto luego de que ayer, en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ de la presidenta Claudia Sheinbaum, se exhibió un audio en el que supuestamente durante una entrevista confesó que intervino en las elecciones del 2006 para asegurar que Calderón fuera su sucesor en el cargo.

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En su cuenta de X, el exmandatario acusó a la mandataria de usar el pasado como “una respuesta permanente a los problemas actuales” del país e incluso revivió su frase electoral para pedirle atender “el hoy”.

“Fox en la mañanera: Claudia, Claudia, Claudia... ¿Qué pasó? Otra vez atacando el pasado y no enfrentando la relaidad del presente. Lo que cuenta,lo que vale es el hoy, hoy, hoy, el ahora.

“El pasado no puede ser la respuesta permanente a los problemas que tiene actualmente nuestra nación. Asume tu responsabilidad como lo hace un presidente de verdad”, escribió en la red social.

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Afirma que apoyo a Calderón fue “su buen gobierno”

En una segunda publicación, el expresidente panista llamó chismosos a los integrantes y aliados de Morena que lo señalaron de cometer fraude electoral, asegurando que su forma de garantizar el triunfo de Calderón fue “haciendo un buen gobierno”.

“Para los chismosos de Morena, me explico:

Haciendo un buen gobeirno y dando buenos resultados, logramos que Felipe Calderón llegara a la Presidencia.

Con los mismos buenos resultados y un buen gobierno, ganamos una buena cantidad de gubernaturas. ¡Olé, olé, olé, olé!“, puntualizó.

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