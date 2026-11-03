México

Fox veía como un negocio gobernar México: Claudia Sheinbaum arremete contra expresidente por audio en que acepta fraude electoral en 2006

La presidenta criticó a Vicente Fox por un audio en que dice haber hecho ganar a Calderón en 2006 y por comparar gobernar México con dirigir un negocio

CIUDAD DE MÉXICO, 03NOVIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia matutina dedicada al tema de Salud que se lleva a cabo en Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 03NOVIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia matutina dedicada al tema de Salud que se lleva a cabo en Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó en su conferencia matutina al expresidente Vicente Fox Quesada a partir de un audio en el que declaró: “Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”, en referencia a la elección presidencial de 2006.

La mandataria calificó el fragmento como una “confesión” abierta de la intervención gubernamental en el fraude electoral que sufrió el expresidente Andrés Manuel López Obrador, recordando el desafuero que Fox impulsó en su contra cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal.

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¿Qué dijo Vicente Fox?

El expresidente panista recordó que en aquella contienda electoral dijo públicamente que no entregaría la presidencia “salvo a un presidente electo del Partido Acción Nacional (PAN)”. En esos comicios también participó López Obrador; Fox reafirmó que si AMLO hubiera ganado, “no le hubiera entregado la banda presidencial”.

Fox explicó que no hubiera asistido al acto civil por el coraje y por su postura democrática, así como por su mentalidad de empresario, pues comparó gobernar México con dirigir una corporación:

“El empresario tiene que operar un negocio y hacerlo exitoso; debe tener en su mente en manos de quién va a dejar esa empresa. Eso es una pregunta y una posición muy fundamental de un verdadero empresario: ‘¿a quién le voy a dejar las riendas, el manejo, la gerencia del negocio?’ Y yo me dije a mí mismo: ‘Vicente, tú le vas a dejar el poder a alguien del PAN. Así que empieza a trabajar. Tienes que ganar para que quede el PAN y le puedas entregar las riendas del país’”, explicó el expresidente panista.

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Ante esto, la presidenta Sheinbaum dijo: “La derecha nacional vinculada a la derecha internacional ha decidido acabar con el gobierno del pueblo, nada más que está muy difícil eso. Entonces, como sus voceros ya están muy quemados, traen al joven Vicente Fox”, afirmó la presidenta.

Claudia Sheinbaum acusa a la derecha de “reciclar” perfiles para ganar terreno en México

La presidenta afirmó que la derecha nacional, vinculada con la internacional, busca “acabar con el gobierno del pueblo”. Según dijo, como sus voceros “ya están muy quemados”, recurren a otros, entre ellos Fox, Calderón y Ernesto Zedillo".

Sheinbaum señaló que el audio de Fox “nos da la razón” y destacó que este año se cumplen 20 años de lo que llamó fraude electoral de 2006. De las palabras del expresidente panista destacó “dos cosas terribles”: que participó en esa elección y que gobernar México es como dirigir un negocio. “Para ellos era un negocio”, dijo, y mencionó a los hijos de Marta Sahagún, esposa del exmandatario.

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