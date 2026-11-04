El PAN mantiene un "silencio brutal y sepulcral" frente al caso de César Jáuregui, acusa defensa del exfiscal

El pasado 20 de abril, Maru Campos y César Jáuregui encabezaron una ceremonia luctuosa en memoria de dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes murieron durante el operativo en El Pinal. (Crédito: fiscalía de Chihuahua)

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El Partido Acción Nacional (PAN) nacional guarda un silencio que la defensa de César Jáuregui califica de brutal y sepulcral, pese a los reiterados pedidos de respaldo institucional para el exfiscal de Chihuahua, acusado de traición a la patria. Así lo afirmó Luis Villegas Montes, abogado a cargo de las primeras diligencias del caso y parte del equipo de defensa, en conversación con Infobae.

Villegas, quien además se define como militante panista desde hace casi treinta años y amigo personal de Jáuregui, aseguró que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido no ha respondido a ninguna de las cartas enviadas para solicitar su intervención.

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Pedido de respaldo sin respuesta del CEN

Según el abogado, existen varias cartas dirigidas al CEN, pero la más reciente cobra relevancia porque fue enviada por tres panistas con presencia en la dirigencia nacional: René Sotelo, Juan Blanco y Roberto Lara. Los tres se reunieron con Santiago Taboada, designado por el CEN para hacerse cargo de los asuntos del partido en Chihuahua.

Esa carta pide al partido un apoyo institucional similar al que recibió la gobernadora María Eugenia Campos, cuando enfrentó una acusación equivalente meses atrás. Para la defensa, no existe razón para que el PAN distinga entre ambos casos.

“El PAN nacional ha mantenido un silencio inexplicable, porque es una acusación muy grave, es una acusación injusta, es una acusación absurda. Y sin embargo, el PAN nacional se ha mantenido al margen para apoyar de facto a una gobernadora corrupta, mentirosa y traidora”, dijo el abogado defensor.

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César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, podría pasar hasta siete años en prisión por el ejercicio ilegal del servicio público. (Foto: IG/Libertad para César Jáuregui)

Villegas fue enfático al describir la falta de reacción del partido. “Ha habido un silencio brutal y sepulcral”, afirmó el abogado, quien agregó que el discurso que predomina actualmente dentro del panismo favorece a la gobernadora pese a que, según su lectura, fue ella quien “puso a Jáuregui y ella es la traidora”.

Fractura interna en el panismo chihuahuense

El abogado describió un clima de descontento dentro de las filas del PAN en Chihuahua. Según su testimonio, buena parte de la militancia que aparenta respaldar a la gobernadora Campos y al secretario general de Gobierno lo hace por temor a perder su empleo, no por convicción.

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Villegas afirmó que ha habido despidos y presiones constantes sobre funcionarios y militantes para que participen en actos de respaldo a la gobernadora. Mencionó además que Campos ha utilizado instalaciones del Palacio de Gobierno con fines de proselitismo, lo que calificó como una anomalía.

“La gobernadora no duda en utilizar las instalaciones del Palacio de Gobierno para hacer campaña proselitista a favor suyo. Todas estas anomalías hacen que mucha gente vaya y asista y se doblegue, pero en el fondo están enojados”, dijo Villegas Montes.

“Yo vislumbro una ruptura en el PAN de Chihuahua”, agregó.

Jorge Romero y Ricardo Anaya, las voces señaladas

Dentro de la estructura nacional del partido, la defensa identificó dos figuras de las que espera una posición más activa. La primera es Ricardo Anaya, a quien Villegas describió como el único dirigente panista que se ha pronunciado de manera consistente a favor de Jáuregui.

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Captura de pantalla (X: @JorgeRoHe)

“El único que ha declarado de una manera consecuente y coherente y consistente es Ricardo Anaya. Le tengo que reconocer que en este asunto él es el único que ha tenido una opinión objetiva en el sentido de que es una barbaridad lo que está ocurriendo con Jáuregui”, afirmó Villegas.

La segunda es Jorge Romero, presidente del partido, señalado directamente por el abogado como la persona que debería “alzar la voz y dejarse de hipocresías y de silencios cómplices”. Villegas vinculó ese llamado a que las relaciones internacionales del partido tienen incidencia directa en las gestiones pendientes del caso.

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Documento reservado y recursos internacionales

El eje central de la estrategia jurídica es la solicitud para que la Presidencia de la Repúblicadesclasifique un documento de comunicación con el Gobierno de Estados Unidos relacionado con los hechos ocurridos en El Pinal, municipio de Morelos. Según Villegas, ese documento fue reservado bajo el argumento de seguridad nacional.

La defensa no exige que el documento se haga público, sino que se ponga a disposición del juez, del Ministerio Público y de los abogados defensores, porque consideran que podría contener información que exculpe a Jáuregui.

En paralelo, el equipo jurídico anunció que recurrirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas que permitan la excarcelación de Jáuregui, bajo el argumento de que la prisión preventiva oficiosa aplicada en su caso resulta inconvencional al violar el principio de presunción de inocencia.

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(Crédito: PAN)

Un tercer frente consiste en los recursos de apelación ya presentados contra la determinación que vinculó a proceso al exfiscal. Villegas precisó que no existe, por parte del equipo de defensa, ninguna acción planeada contra el PAN como partido de no respaldar a Jáuregui, más allá de dejar constancia pública de lo que describió como su silencio y cobardía frente al caso.