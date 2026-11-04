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Liga MX modifica el horario del Tigres frente a Cruz Azul en el Estadio Universitario: así quedó la modificación

El conjunto regio está obligado a sacar los tres puntos en casa, sin embargo, en frente tendrán al actual campeón y uno de los líderes del Apertura 2026

La Máquina celeste está convencida de que puede sacar puntos del Volcán. (REUTERS/Eloisa Sánchez)
La Máquina celeste está convencida de que puede sacar puntos del Volcán. (REUTERS/Eloisa Sánchez)
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Las autoridades de la Liga MX confirmaron de manera oficial un cambio drástico en la programación de uno de los cotejos de mayor peso mediático de la fecha 16: el enfrentamiento entre los Tigres de la UANL y la Máquina Celeste de Cruz Azul en el Estadio Universitario, escenario conocido popularmente como “El Volcán”.

A través de un comunicado difundido en plataformas digitales y canales institucionales, el organismo rector del balompié azteca dio a conocer que el compromiso, programado para el sábado 7 de noviembre, no se celebrará a las 17:00 horas como marcaba el calendario original de la competencia. Este reacomodo modifica sustancialmente la dinámica de transmisiones del fin de semana y reconfigura los duelos directos por la audiencia deportiva.

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Los felinos están muy cerca de cerrar uno de sus peores torneos en los últimos años. (REUTERS/Cristian De Marchena)
Los felinos están muy cerca de cerrar uno de sus peores torneos en los últimos años. (REUTERS/Cristian De Marchena)

¿Cuál es el cambio de horario y por qué se dio?

El movimiento de horario no solo impacta la logística de los aficionados que asistirán a San Nicolás de los Garza, sino que altera por completo el tablero de los derechos de transmisión. Al mover el cotejo de las 17:00 a las 19:00 horas, TV Azteca —encargada de llevar las acciones del cuadro universitario en casa— ya no competirá en audiencia contra el choque entre Atlas y los Tuzos del Pachuca, sino que entrará en una colisión frontal con Televisa.

A esa misma hora de las 19:00, las pantallas se dividirán con otro duelo de alto calibre: el enfrentamiento entre los Rayados de Monterrey y los Diablos Rojos del Toluca, dos escuadras que llegan en plena pelea por los primeros puestos y la siembra definitiva rumbo a la fase final.

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Aunque en los días previos trascendieron versiones que apuntaban a la posibilidad de que el choque entre regios y celestes fuera reprogramado para medirse al tú por tú en horario estelar contra el Clásico Capitalino entre Pumas y América, la liga optó por posicionar el Tigres vs. Cruz Azul y el Monterrey vs. Toluca como una doble antesala de máxima intensidad previa a las 21:00 horas, momento en que capitalinos y azulcremas saltarán a la cancha en la Ciudad de México para disputar el juego más atractivo de la jornada.

Los dos equipos regios jugarán en el mismo horario este fin de semana. (REUTERS/Luis Cortés)
Los dos equipos regios jugarán en el mismo horario este fin de semana. (REUTERS/Luis Cortés)

Cruz Azul busca la cima; Tigres encara un doloroso cierre de ciclo

Sobre el terreno de juego, las realidades de ambos planteles no podrían contrastar más, convirtiendo los 90 minutos en un examen determinante para ambos proyectos deportivos.

Por el lado de Cruz Azul, la escuadra dirigida por Joel Huiqui busca aprovechar su brillante regularidad. La Máquina marcha instalada en el segundo peldaño de la tabla general, igualada en unidades con las Águilas del América y Chivas.

Con la Liguilla asegurada y la posibilidad matemática de adjudicarse el liderato general del certamen en esta recta final, el conjunto cementero saldrá a la grama del Volcán con la consigna obligatoria de sumar de a tres puntos para presionar a su acérrimo rival capitalino antes de que estos disputen su clásico nocturno.

América, Chivas y Cruz Azul comparten el liderato con 29 puntos cada uno (X@LigaBBVAMX)
Cruz Azul quiere terminar como el mejor equpo del Apertura 2026. (X@LigaBBVAMX)

En el banquillo opuesto, los Tigres atraviesan una de sus coyunturas deportivas más complejas en la historia reciente de los torneos cortos. Tras una seguidilla de tropiezos y un rendimiento irregular que no logró enderezarse a tiempo, la escuadra felina se encuentra matemáticamente eliminada de toda posibilidad de acceder a la fiesta grande.

Se trata de un golpe histórico para la institución auriazul, que no quedaba marginada de la Liguilla desde el año 2014, cortando una racha hegemónica de más de una década donde fueron protagonistas recurrentes y habituales contendientes al título.

La llegada de Vucetich no ayudó al conjunto universitario a meterse en la liguilla. (REUTERS/Cristian De Marchena)
La llegada de Vucetich no ayudó al conjunto universitario a meterse en la liguilla. (REUTERS/Cristian De Marchena)

Pese a encontrarse ya sin aspiraciones de clasificación, el vestidor felino encara el compromiso como una cuestión de orgullo deportivo. Superar a uno de los líderes del campeonato frente a su público no solo serviría para atenuar el desencanto de su afición en una temporada atípica, sino también para cerrar con dignidad un semestre para el olvido y buscar arruinarle los planes de fiesta a un rival con el que ha forjado intensos roces en años recientes.

Con el reacomodo oficial a las 19:00 horas, el duelo en San Nicolás de los Garza promete encender los ánimos en una cartelera sabatina cargada de tensión deportiva y cálculos milimétricos en la tabla de posiciones.

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