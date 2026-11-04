FICUNAM 2026: fechas, actividades, sedes y todo sobre el festival de cine en CDMX

La Universidad Nacional Autónoma de México presenta la decimosexta edición de su festival de cine con más de 100 películas, un programa académico y encuentros entre cineastas. (Facebook FIC UNAM)

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El Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) abre su decimosexta edición del 5 al 15 de noviembre de 2026 en Ciudad de México, con una programación de más de 100 películas distribuidas en cuatro secciones competitivas que reúnen propuestas de México, América Latina y otras regiones del mundo.

La edición suma también un programa académico con encuentros públicos entre cineastas y especialistas, además de programas de encargo e incentivos a proyectos que amplían la presencia del festival más allá de las salas de cine.

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FICUNAM nació en 2011 por iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México como un espacio para las expresiones más propositivas del cine contemporáneo. En su decimosexta edición, el festival mantiene esa apuesta por las cinematografías que amplían las posibilidades formales, narrativas y estéticas del medio.

La Selección Oficial en Competencia está organizada en cuatro secciones: Competencia Internacional, Ahora México, Competencia Umbrales de Vanguardia Latinoamericana y Aciertos • Encuentro Internacional de Escuelas de Cine. La programación incluye estrenos mundiales, latinoamericanos, americanos, mexicanos y de Ciudad de México.

FICUNAM cumple 15 años explorando los límites del cine contemporáneo. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La Competencia Internacional reúne nueve títulos de producción nacional e internacional. Entre ellos figura Zoom In, Zoom Out, de la directora china Dong Jie, con 110 minutos de duración y estreno americano en el festival. También se presenta Espacios prometidos, del serbio Ivan Marković, una coproducción entre Serbia, Francia, Camboya y Alemania con estreno latinoamericano.

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Completan la sección Anoche conquisté Tebas, del español Gabriel Azorín; Hanabi, de la brasileña Ana Vaz, coproducción con Francia; La noche, de la británica Beatrice Gibson; y La noche está marchándose ya, de los argentinos Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas, entre otras.

“Ahora México” presenta nueve películas con estrenos mundiales y de CDMX

La sección Ahora México concentra 9 películas mexicanas con propuestas que, según el festival, buscan ampliar la lectura colectiva de lo mexicano. Dos de ellas tienen estreno mundial: Acá pasó, de Edén Bastida Kullick, y Un murmullo recorre la tierra, de Gabriela Dominguez Ruvalcaba.

El resto de la sección se estrena en Ciudad de México. Figuran Boli derretido, de Augusto Castillo Ancona; El arte es oscuro y está lleno de horrores, de Artemio Narro; Frío metal, de Clemente Castor; La peluca, de Emiliano Rocha Minter; Mi sangre es petróleo, de Vania Carolina Quevedo Priego; y Reportaje, de Nicolás Gutiérrez Wenhammar. La sección se completa con Como tú me ves, coproducción México-Argentina de M sin título, con estreno americano.

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Competencia Umbrales de Vanguardia Latinoamericana es la sección dedicada al cine experimental de la región. Presenta 16 películas de países como México, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y República Dominicana. Cuatro de ellas tienen estreno mundial: El mar no es azul, de Ana Alcántara; Paseo al parque, de Pascal Viveros; Tnani: Bultos Sagrados, de Julio César Saavedra Castro; y Uma fonte, de Raffaella Rosset.

9 largometrajes internacionales, 9 películas mexicanas, 16 cortometrajes experimentales latinoamericanos y ocho trabajos de escuelas de cine iberoamericanas conforman la Selección Oficial de FICUNAM en su edición 2026. (Facebook FICUNAM)

Los títulos van de los 2 a los 30 minutos de duración, lo que da cuenta del carácter experimental y de cortometraje que predomina en esta competencia.

La sección Aciertos • Encuentro Internacional de Escuelas de Cine presenta ocho cortometrajes realizados por estudiantes de instituciones de Colombia, España, República Dominicana, Chile, México, Cuba y Brasil. El cortometraje Manual para (des)habitar un cuerpo, de Arantza Gutiérrez Fiesco, es el único de la sección con estreno mundial y proviene de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM.

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El resto de los trabajos provienen de instituciones como la Elías Querejeta Zine Eskola de España, la ECAM de Madrid, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Escola Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Los cortos en competencia tienen duraciones de entre 10 y 23 minutos.

Ryusuke Hamaguchi, Julie Delpy y Kiyoshi Kurosawa llegan al FICUNAM 16 con clases magistrales y la Medalla Filmoteca UNAM

Ryusuke Hamaguchi, Julie Delpy y Kiyoshi Kurosawa llegan al FICUNAM 16 con clases magistrales y la Medalla Filmoteca UNAM. (Facebook FIC UNAM)

El Festival Internacional de Cine de la UNAM también contará con una lista de invitados internacionales encabezada por el japonés Ryusuke Hamaguchi, la francesa Julie Delpy, el japonés Kiyoshi Kurosawa y el ruso Andrey Zvyagintsev, dos de ellos en plena campaña por el Óscar a Mejor Película Internacional.

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El director artístico del certamen, Maximiliano Cruz, explicó en conferencia de prensa en Ciudad de México que la presencia de Hamaguchi y Zvyagintsev responde a una estrategia deliberada: “Hamaguchi y Zvyagintsev están en plena campaña por el Óscar, su paso por el FICUNAM es parte de esa estrategia. México es un territorio importante tanto para el cine como para la industria y se empotra en esa estrategia”.

Hamaguchi y Kurosawa recibirán la Medalla Filmoteca UNAM

El ganador del Óscar por Drive My Car (2021) llega al festival para presentar All of a Sudden, candidata oficial de Japón a Mejor Película Internacional en los próximos premios de la Academia. La cinta se estrenó recientemente en el Festival de Cine de Nueva York, lo que permitió que México se integrara a la gira internacional del largometraje.

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Hamaguchi compartirá la Medalla Filmoteca UNAM con su mentor Kiyoshi Kurosawa, referente del terror japonés, el próximo 10 de noviembre en la Cineteca Nacional Xoco. La distinción es uno de los reconocimientos más relevantes que otorga el cine mexicano.

Julie Delpy recibirá la misma medalla el 7 de noviembre. La actriz, guionista y directora francesa estará acompañada de la proyección de Before Sunset (2004), parte de la trilogía Before del director Richard Linklater. Los tres invitados ofrecerán además clases magistrales abiertas al público, en las que hablarán sobre sus carreras y conversarán con estudiantes universitarios.

FIC UNAM rendirá homenaje a la cineasta con una retrospectiva, una clase magistral y la entrega de la Medalla Filmoteca UNAM. (Festival FICUNAM)

El ruso Andrey Zvyagintsev estará presente en el estreno nacional de Minotauro (2026), película que generó controversia por sus críticas al gobierno de Vladímir Putin y a la invasión de Ucrania.

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El festival abre con la ganadora de Venecia 2026 y un jurado internacional de tres países

FICUNAM 16 inaugura su edición con A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, de la cineasta cordobesa María Aparicio, reciente ganadora del premio a la mejor dirección en las Giornate degli Autori del Festival de Venecia 2026. El jurado de la sección Internacional estará integrado por el productor estadounidense Carter Logan, el tailandés Sompot Chidgasornpongse y la española Montse Triola.

En la sección Panorama se proyectarán Posible Love, del coreano Lee Chang-dong, candidata de Corea a los Óscar, y Al sur de Teherán, el más reciente cortometraje del brasileño Kleber Mendonça Filho.

Sedes confirmadas de FICUNAM 2026

Centro Cultural Universitario de la UNAM

Sala Miguel Covarrubias

Sala Julio Bracho

Sala José Revueltas

Sala Carlos Monsiváis

Sala Carlos Chávez

Museo Universitario Arte Contemporáneo ( MUAC )

Explanada de La Espiga

Otros espacios de la UNAM

ENAC, Sala Manuel González Casanova

Cinematógrafo del Chopo

Casa del Lago

FES Acatlán

Museo Universum

Sala Fósforo

Salas y recintos de la Ciudad de México

Cineteca Nacional México, sede Xoco

Cineteca Nacional de las Artes

Cineteca Chapultepec

Cine Tonalá

La Casa del Cine

Cinemanía Loreto

Centro de Cultura Digital

Cinemateca Luis Buñuel

Utopías CDMX

Programación en TV UNAM, Canal 22 y MUBI Latinoamérica.