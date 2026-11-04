México

Aceptar pagos con tarjeta puede salir caro: los retos que enfrentan los pequeños negocios en México

El estudio señaló que el 41% de los comercios que reciben pagos con tarjeta enfrenta comisiones superiores al 3.6% más IVA

Pagos digitales
Pagos digitales pueden afectar a los pequeños negocios. (Foto: Shutterstock)
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La incorporación de pagos digitales representa una oportunidad para que las pequeñas empresas amplíen sus opciones de cobro y respondan a las nuevas formas de consumo, pero adoptar estas herramientas también implica enfrentar costos por comisiones, mejorar el control de los ingresos y conocer las implicaciones fiscales que puede tener el registro de las operaciones.

En México, todavía existe una diferencia importante entre el uso de efectivo y la aceptación de medios electrónicos. De acuerdo con el estudio Digitalización de pagos en micro y pequeños comercios en México, elaborado en septiembre de 2026 por Financiera para el Bienestar (FINABIEN), con apoyo de CONCANACO SERVYTUR, el 95.2% de los establecimientos participantes recibe efectivo, mientras que el 74.8% acepta transferencias y el 47.6% cobra con tarjeta.

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La falta de alternativas también puede representar pérdidas para los comerciantes: el 29% de los negocios encuestados reconoció haber dejado de concretar al menos una venta por no disponer del método de pago solicitado. Ante este escenario y la discusión de la propuesta de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, especialistas identifican tres desafíos para avanzar hacia una mayor digitalización.

Comisiones y costos: el primer reto para aceptar pagos con tarjeta

Aunque incorporar terminales y otros mecanismos de cobro electrónico permite ampliar las posibilidades de venta, también representa gastos que pueden reducir las ganancias de los pequeños establecimientos.

El estudio señaló que el 41% de los comercios que reciben pagos con tarjeta enfrenta comisiones superiores al 3.6% más IVA. Además, el 82% absorbe directamente estos cargos, por lo que el costo termina incorporándose a sus gastos de operación.

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Raúl Ramírez, director de Producto de Inconnect, integrador de soluciones financieras para pequeños y medianos negocios, explicó que los comerciantes deben evaluar otros aspectos además de las tarifas.

Entre los elementos que conviene revisar se encuentran:

  • El porcentaje de comisión que cobra el proveedor.
  • El tiempo que tarda en depositar los recursos.
  • Las condiciones del servicio contratado.
  • La compatibilidad de la herramienta con el volumen de ventas del establecimiento.

De esta manera, elegir un medio de cobro requiere considerar su costo total y las necesidades particulares de cada empresa.

Infografía con ilustraciones de una tienda, una terminal de cobro, porcentajes, iconos financieros y textos sobre pagos con tarjeta.
Los pequeños comercios en México enfrentan el impacto de las comisiones bancarias y los retos de gestión fiscal al digitalizar sus cobros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener una terminal no significa que un negocio esté digitalizado

Otro desafío consiste en aprovechar la tecnología más allá de recibir pagos electrónicos, el informe revela que el 94% de los establecimientos participantes cuenta con un teléfono inteligente, aunque disponer de estos dispositivos no significa que se utilicen para administrar las actividades comerciales.

Ramírez señaló que aceptar tarjetas representa solamente el comienzo de una transformación que también debe incluir el aprovechamiento de los datos generados por las operaciones.

La información de las ventas puede ayudar a los comerciantes a conocer sus ingresos, mejorar el control financiero y tomar decisiones sobre la administración de sus recursos.

Por ello, la transición tecnológica debe realizarse de manera gradual, con herramientas accesibles que faciliten las actividades cotidianas sin añadir complicaciones a los procesos internos.

¿Los pagos digitales implican mayor fiscalización del SAT?

La propuesta de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos también ha generado dudas entre los establecimientos sobre el manejo de la información financiera y sus posibles consecuencias fiscales.

Al respecto, es importante distinguir entre la trazabilidad de las transacciones y las facultades de fiscalización. El registro electrónico de una operación no significa que la iniciativa otorgue automáticamente nuevas atribuciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, los movimientos financieros pueden tener implicaciones para el cumplimiento de las obligaciones fiscales que ya existen.

Por ello, los comerciantes deben conocer aspectos como:

  • La información que queda registrada en cada operación.
  • El funcionamiento de los comprobantes.
  • Las responsabilidades fiscales relacionadas con sus ingresos.

En este contexto, la digitalización de los pequeños comercios no depende únicamente de incorporar nuevas formas de cobro, también requiere claridad sobre los costos, orientación para cumplir con las obligaciones fiscales y herramientas que permitan mejorar la administración. El objetivo es que adoptar pagos electrónicos represente una ventaja para los negocios y no una barrera adicional para su funcionamiento.

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