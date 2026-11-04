Cómo reproducir una planta lengua de suegra en agua y tierra usando hojas cortadas: método fácil y rápido

Dos esquejes de lengua de suegra desarrollan raíces en un frasco con agua sobre una mesa de madera junto a una tijera de jardinería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La lengua de suegra es una de las plantas de interior más resistentes y fáciles de cuidar.

También puede reproducirse en casa con hojas sueltas, sin necesidad de semillas ni herramientas especiales.

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Con un corte limpio, un poco de paciencia y agua o sustrato con buen drenaje, es posible obtener nuevas plantas a partir de una sola hoja.

Es por eso que aquí te damos un método fácil y rápido para lograrlo.

Un esqueje de Dracaena trifasciata reposa con la base sumergida en agua dentro de un frasco de vidrio para su enraizamiento sobre una mesa iluminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reproducir lengua de suegra con hojas cortadas

La lengua de suegra, también llamada sansevieria, se puede reproducir con esquejes de hoja en agua o directamente en tierra. Es un método sencillo, aunque los hijuelos tardan más en aparecer que las raíces.

Importante: si tu planta tiene bordes amarillos, los esquejes de hoja suelen producir plantas completamente verdes. Para conservar las franjas amarillas, conviene dividir la planta desde la raíz.

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Materiales

Una hoja sana y madura

Tijeras o cuchillo limpio y desinfectado

Vaso con agua o maceta con sustrato

Sustrato para cactus y suculentas

Maceta con orificios de drenaje

Método 1: reproducir en agua

Corta una hoja sana cerca de la base. Divide la hoja en secciones de 8 a 12 centímetros. Marca cuál es la parte inferior de cada corte. Debe ir hacia abajo, como crecía en la planta. Deja secar los trozos entre 24 y 48 horas, en un lugar seco y sin sol directo. Esto ayuda a cerrar la herida y evita que se pudran. Coloca la parte inferior de cada esqueje en un vaso con 2 o 3 centímetros de agua. Pon el vaso en un sitio con mucha luz indirecta. Cambia el agua cada semana o cuando se vea turbia.

Las raíces suelen aparecer en 3 a 6 semanas. Cuando tengan al menos 3 centímetros de largo, pasa el esqueje a una maceta con sustrato para suculentas.

No entierres demasiado la hoja: basta con cubrir la base y mantenerla firme.

Una infografía de Infobae detalla los pasos para propagar hojas de suculenta en agua, desde el corte hasta su trasplante en sustrato tras el desarrollo de raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Método 2: reproducir directamente en tierra

Corta una hoja sana y divídela en segmentos de 8 a 12 centímetros. Deja que las piezas cicatricen de 24 a 48 horas. Llena una maceta pequeña con sustrato suelto, de preferencia mezcla para cactus o suculentas. Entierra la parte inferior de cada esqueje entre 2 y 3 centímetros. Riega ligeramente una vez para asentar el sustrato. Coloca la maceta en un lugar iluminado, sin sol directo intenso.

Después, riega sólo cuando la tierra esté completamente seca. El exceso de agua es la causa más común de que los esquejes se pudran.

Una infografía de Infobae detalla los pasos para reproducir plantas por esquejes de hoja en tierra, desde el corte y secado hasta la siembra y el riego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo aparecerán las plantas nuevas

Las raíces pueden salir en pocas semanas, pero los nuevos brotes pueden tardar entre 2 y 6 meses. Ten paciencia y evita mover los esquejes o regarlos de más.

Errores que conviene evitar

Poner el esqueje al revés: no echará raíces.

Usar una maceta sin drenaje.

Mantener la tierra húmeda todo el tiempo.

Dejar los cortes recién hechos en agua o tierra sin que cicatricen.

Exponerlos al sol directo fuerte, que puede quemarlos.

El método en agua permite ver las raíces y resulta práctico para principiantes. El método en tierra reduce el cambio de ambiente y suele ser mejor para evitar que las raíces se adapten primero al agua.

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Un tutorial muestra los procedimientos prácticos para la propagación y trasplante de la sansevieria. Durante la demostración, se observa el corte en secciones de hojas maduras sobre una superficie de madera, el uso de canela en polvo como componente de curación y la preparación de macetas con sustrato para el trasplante de brotes con raíces expuestas. (@HuertoAdictos)

Cuidados de la planta lengua de suegra

La lengua de suegra o sansevieria es una planta resistente. Tolera descuidos, pero crece mejor con estas condiciones:

Luz

Prefiere luz brillante indirecta. Puede vivir en interiores con poca luz, aunque crecerá más lento.

Evita el sol directo intenso durante muchas horas, porque puede quemar las hojas. El sol suave de la mañana suele ser tolerable.

Riego

Riega sólo cuando el sustrato esté completamente seco. En interior, suele bastar cada 2 o 3 semanas; en invierno, incluso menos.

El exceso de agua es su principal problema. Si las hojas se ponen blandas, amarillas o se pudren desde la base, probablemente tiene demasiada humedad.

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Tierra y maceta

Usa un sustrato ligero, con buen drenaje, como el de cactus y suculentas. Puedes añadir perlita o tezontle para que no retenga tanta agua.

La maceta debe tener agujeros abajo. Nunca dejes agua acumulada en el plato.

Temperatura

Se desarrolla bien entre 18 y 30 °C. No tolera heladas ni corrientes de aire frío prolongadas.

Procura mantenerla lejos de ventanas abiertas durante noches frías y de aires acondicionados directos.

Fertilizante

Abona en primavera y verano una vez al mes, con fertilizante líquido para suculentas diluido a la mitad de la dosis indicada.

En otoño e invierno no necesita fertilizante.

Limpieza y mantenimiento

Limpia las hojas con un trapo húmedo para retirar polvo y ayudar a que reciba mejor la luz. No hace falta podarla, salvo para retirar hojas secas, dañadas o podridas.

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Si la maceta se llena de raíces o aparecen muchos hijuelos, trasplántala a una maceta apenas más grande, preferentemente en primavera.

Señales comunes

Hojas amarillas o suaves: exceso de riego.

Hojas arrugadas: falta prolongada de agua.

Hojas pálidas o sin firmeza: poca luz.

Manchas secas cafés: sol directo fuerte o daño por frío.

Mantén la planta fuera del alcance de perros y gatos, ya que puede causar malestar si la mastican.