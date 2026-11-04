Bobby Pulido madruga a los repúblicanos y gana escaño en el Congreso de EEUU

Bobby Pulido gana un escaño en el Congreso de EEUU tras imponerse a Monica De La Cruz en las elecciones intermedias. (Instagram: Bobby Pulido)

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El cantante de ascendencia mexicana Bobby Pulido se impuso a la republicana Monica de la Cruz en la contienda por el Distrito 15 de Texas y aseguró una victoria para el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El cantante declaró su triunfo la noche del martes y agradeció a los habitantes del sur de Texas por respaldar su candidatura.

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“Gracias, sur de Texas, esta noche hicimos historia”, expresó en su mensaje. El artista también recordó que durante más de tres décadas su público acompañó su música en bodas, quinceañeras y reuniones familiares, y que ahora le confió una responsabilidad política.

“Esta noche, me confiaste algo aún más grande que una canción: me confiaste tu futuro, y trabajaré duro cada día para honrar esa confianza”, añadió.

Pulido aseguró que trabajará por todos los habitantes del distrito, incluso por quienes no votaron por él. “No estoy aquí para ser leal a un partido”, sostuvo.

Los resultados más actualizados reportan 103 mil 11 sufragios para Pulido y 50 mil 547 para De la Cruz. (Especial Infobae)

¿Quién es Bobby Pulido, el cantante que ganó un escaño en Texas?

José Roberto Pulido Jr., nombre real del cantante de 54 años, nació en Edinburg, Texas, y es hijo del músico Roberto Pulido. Se convirtió en una de las figuras reconocidas de la música tejana durante la década de 1990, con canciones como “Desvelado”.

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A lo largo de su trayectoria ha recibido cinco nominaciones al Latin Grammy y obtuvo dos premios.

Su incursión en la política no comenzó con esta campaña. Antes de consolidar su carrera artística, estudió Ciencias Políticas en San Antonio.

En marzo de 2026 ganó las primarias demócratas y se convirtió en el candidato para disputar el Distrito 15, que comprende parte del Valle del Río Grande.

La región, con una amplia población latina y una tradición demócrata, ha experimentado cambios en sus preferencias electorales. Pulido centró su campaña en temas como inmigración, economía fronteriza y el impacto de las políticas migratorias.

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En una entrevista con El País, el cantante señaló: “La gente está desilusionada con ambos partidos. Quieren escuchar lo que cada candidato tiene que decir, no lo que el partido les dice que deben pensar”.

También criticó las redadas y deportaciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump, al considerar que afectan a la economía local y pueden derivar en perfiles raciales.

En redes sociales circularon videos de Pulido festejando en su centro de campaña en Texas e interpretando uno de sus temas. (X: Josue Aguilar)

Reacciones al triunfo de Bobby Pulido: celebran con música tejana

La victoria del cantante generó celebraciones entre sus simpatizantes. En redes sociales circularon videos de Pulido festejando en su centro de campaña en Texas e interpretando uno de sus temas.

Medios texanos también reportaron que seguidores del demócrata celebraron el resultado con “Llorarás”, en una noche en la que el artista convirtió su popularidad musical en respaldo electoral.

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En su mensaje de victoria, Pulido agradeció a su familia, equipo de campaña, voluntarios y votantes. “Le demostramos a todo el país lo que sucede cuando uno se presenta, escucha y antepone a las personas al partido”, afirmó.

El resultado desplaza a Monica de la Cruz, representante republicana que buscaba conservar el Distrito 15, y coloca a Pulido ante una nueva etapa lejos de los escenarios.

El cantante tejano llegará al Congreso con una ventaja de más de 34 puntos porcentuales, tras una campaña en la que convirtió su arraigo en el sur de Texas en una victoria electoral.

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