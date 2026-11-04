México

Bobby Pulido madruga a los repúblicanos y gana escaño en el Congreso de EEUU

El cantante declaró su triunfo en Texas la noche del martes frente a la republicana Monica de la Cruz

Bobby Pulido con sombrero negro y chaqueta de cuero marrón sonríe y sujeta el ala de su sombrero en un escenario
Bobby Pulido gana un escaño en el Congreso de EEUU tras imponerse a Monica De La Cruz en las elecciones intermedias. (Instagram: Bobby Pulido)
Guardar

El cantante de ascendencia mexicana Bobby Pulido se impuso a la republicana Monica de la Cruz en la contienda por el Distrito 15 de Texas y aseguró una victoria para el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El cantante declaró su triunfo la noche del martes y agradeció a los habitantes del sur de Texas por respaldar su candidatura.

PUBLICIDAD

“Gracias, sur de Texas, esta noche hicimos historia”, expresó en su mensaje. El artista también recordó que durante más de tres décadas su público acompañó su música en bodas, quinceañeras y reuniones familiares, y que ahora le confió una responsabilidad política.

“Esta noche, me confiaste algo aún más grande que una canción: me confiaste tu futuro, y trabajaré duro cada día para honrar esa confianza”, añadió.

Pulido aseguró que trabajará por todos los habitantes del distrito, incluso por quienes no votaron por él. “No estoy aquí para ser leal a un partido”, sostuvo.

Bobby Pulido con sombrero y micrófono sobre un gráfico con los resultados de la votación frente a Monica De La Cruz
Los resultados más actualizados reportan 103 mil 11 sufragios para Pulido y 50 mil 547 para De la Cruz. (Especial Infobae)

¿Quién es Bobby Pulido, el cantante que ganó un escaño en Texas?

José Roberto Pulido Jr., nombre real del cantante de 54 años, nació en Edinburg, Texas, y es hijo del músico Roberto Pulido. Se convirtió en una de las figuras reconocidas de la música tejana durante la década de 1990, con canciones como “Desvelado”.

PUBLICIDAD

A lo largo de su trayectoria ha recibido cinco nominaciones al Latin Grammy y obtuvo dos premios.

Su incursión en la política no comenzó con esta campaña. Antes de consolidar su carrera artística, estudió Ciencias Políticas en San Antonio.

En marzo de 2026 ganó las primarias demócratas y se convirtió en el candidato para disputar el Distrito 15, que comprende parte del Valle del Río Grande.

La región, con una amplia población latina y una tradición demócrata, ha experimentado cambios en sus preferencias electorales. Pulido centró su campaña en temas como inmigración, economía fronteriza y el impacto de las políticas migratorias.

En una entrevista con El País, el cantante señaló: “La gente está desilusionada con ambos partidos. Quieren escuchar lo que cada candidato tiene que decir, no lo que el partido les dice que deben pensar”.

También criticó las redadas y deportaciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump, al considerar que afectan a la economía local y pueden derivar en perfiles raciales.

Cuatro músicos con sombreros tocan instrumentos en un escenario frente a una pantalla grande con cifras y nombres electorales
En redes sociales circularon videos de Pulido festejando en su centro de campaña en Texas e interpretando uno de sus temas. (X: Josue Aguilar)

Reacciones al triunfo de Bobby Pulido: celebran con música tejana

La victoria del cantante generó celebraciones entre sus simpatizantes. En redes sociales circularon videos de Pulido festejando en su centro de campaña en Texas e interpretando uno de sus temas.

Medios texanos también reportaron que seguidores del demócrata celebraron el resultado con “Llorarás”, en una noche en la que el artista convirtió su popularidad musical en respaldo electoral.

En su mensaje de victoria, Pulido agradeció a su familia, equipo de campaña, voluntarios y votantes. “Le demostramos a todo el país lo que sucede cuando uno se presenta, escucha y antepone a las personas al partido”, afirmó.

El resultado desplaza a Monica de la Cruz, representante republicana que buscaba conservar el Distrito 15, y coloca a Pulido ante una nueva etapa lejos de los escenarios.

El cantante tejano llegará al Congreso con una ventaja de más de 34 puntos porcentuales, tras una campaña en la que convirtió su arraigo en el sur de Texas en una victoria electoral.

Temas Relacionados

Bobby PulidoTexasElecciones Estados UnidosCongreso Estados Unidosmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Entre la batalla por un sindicato de futbolistas y su enfrentamiento contra La Volpe: así construyó Carlos Albert un legado como voz crítica

El exfutbolista de Necaxa dejó una trayectoria de 43 años en medios, marcada por la defensa de los jugadores y cuestionamientos a directivos del futbol mexicano

Entre la batalla por un sindicato de futbolistas y su enfrentamiento contra La Volpe: así construyó Carlos Albert un legado como voz crítica

Temblor hoy 3 de noviembre en México: se reporta sismo de magnitud 4.1 en Matías Romero, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 3 de noviembre en México: se reporta sismo de magnitud 4.1 en Matías Romero, Oaxaca

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: capturan a “El Chopercito”, objetivo prioritario ligado con al menos 10 homicidios en CDMX

Sigue las noticias más destacadas sobre seguridad y narcotráfico en tiempo real en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: capturan a “El Chopercito”, objetivo prioritario ligado con al menos 10 homicidios en CDMX

Alerta de fraude: Condusef detecta esquema de curso e inversión falsos que suplanta a Barclays México

El organismo reveló que delincuentes promovieron publicidad en Facebook y trasladaron a las víctimas a grupos de WhatsApp para ofrecer capacitaciones

Alerta de fraude: Condusef detecta esquema de curso e inversión falsos que suplanta a Barclays México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 3 de noviembre: activan alerta amarilla por bajas temperaturas en cuatro alcaldías

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 3 de noviembre: activan alerta amarilla por bajas temperaturas en cuatro alcaldías
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: capturan a “El Chopercito”, objetivo prioritario ligado con al menos 10 homicidios en CDMX

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: capturan a “El Chopercito”, objetivo prioritario ligado con al menos 10 homicidios en CDMX

Autoridades llevan a juicio al "Negro Pimentel", integrante del Cártel de Sinaloa arrestado en Ensenada

Golpe a Los Tlacos: detienen a “El Pikachu” por el homicidio del abogado Anselmo Campuzano en Guerrero

Capturan a seis miembros del Cártel de Sinaloa en Tuxtla: les decomisaron armas de fuego y equipo táctico

Detienen en Iztapalapa a Alan Rafael, alias “El Chopercito”, objetivo prioritario ligado con al menos 10 homicidios

ENTRETENIMIENTO

Kunno adelanta que peleará contra Ricardo Peralta en Ring Royale 2

Kunno adelanta que peleará contra Ricardo Peralta en Ring Royale 2

Hijos de Inés Gómez Mont están en México, revela familiar de su exesposo Javier Díaz

De rap en zapoteco a rock en tsotsil: así será el Festival Música ORIGINAL gratis en Los Pinos

De un mensaje en Instagram a un final polémico: la historia de amor de casi 6 años entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay

La saga completa de Los juegos del hambre regresa a los cines de México: cuándo será el reestreno

DEPORTES

Entre la batalla por un sindicato de futbolistas y su enfrentamiento contra La Volpe: así construyó Carlos Albert un legado como voz crítica

Entre la batalla por un sindicato de futbolistas y su enfrentamiento contra La Volpe: así construyó Carlos Albert un legado como voz crítica

De cinco mil hasta 57 mil pesos: así quedaron los precios para el Gran Premio de México 2027

Muerte de Carlos Albert: José Ramón Fernández, Faitelson, Antonio Moreno, Rosique y más se despiden del periodista deportivo

Juan Brunetta y exjugadores de la Liga MX denunciarían un millonario fraude inmobiliario

Ramón Juárez señala “toxicidad” dentro de la Selección Mexicana: “Todos siguen con la playera de su equipo abajo”