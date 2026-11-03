México

De cantar “Desvelado” a buscar un lugar en el Congreso de EEUU: Bobby Pulido define hoy su futuro en la política de Texas

El cantante tejano compite contra la republicana Monica De La Cruz en el Distrito 15, uno de los más observados de las elecciones intermedias. Su vínculo con México ha sido parte de la campaña

El intérprete de “Desvelado” compite este martes 3 de noviembre por la representación del Distrito 15, una demarcación que Donald Trump ganó por 18 puntos en 2024, según The Texas Tribune. REUTERS/Gabriel V. Cardenas
El intérprete de “Desvelado” compite este martes 3 de noviembre por la representación del Distrito 15, una demarcación que Donald Trump ganó por 18 puntos en 2024, según The Texas Tribune. REUTERS/Gabriel V. Cardenas
Guardar

El intérprete tejano Bobby Pulido, conocido en México por “Desvelado”, es candidato demócrata a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas. Este martes 3 de noviembre se mide con la republicana Monica De La Cruz, quien busca un tercer periodo.

¿Quién es Bobby Pulido?

El sondeo de Texas Southern University le asigna 50% de preferencias frente a 45% de su rival, mientras una medición demócrata registra una ventaja de 51% contra 45% en el Distrito 15. (Gabriel V. Cárdenas/The New York Times)
El sondeo de Texas Southern University le asigna 50% de preferencias frente a 45% de su rival, mientras una medición demócrata registra una ventaja de 51% contra 45% en el Distrito 15. (Gabriel V. Cárdenas/The New York Times)

Pulido nació en Edinburg, Texas, y es hijo del músico Roberto Pulido, figura de la música tejana. Se hizo famoso en los años 90 con temas como “Desvelado” y “Se Murió de Amor”. Según el Tribune, es cinco veces nominado al Latin Grammy y 22 veces a los Tejano Music Awards, de los que ganó ocho al inicio de su carrera.

PUBLICIDAD

Anunció su candidatura el 17 de septiembre de 2025, el mismo día en que recibió su quinta nominación al Latin Grammy, según NPR. El 3 de marzo de 2026 ganó la primaria demócrata frente a la médica Ada Cuellar, con 67.5 % de los votos, de acuerdo con Récord y AP.

Qué se juega en el Distrito 15

Las proyecciones de Cook Political Report califican la contienda como muy competida, mientras los resultados se conocerán durante la noche tras una jornada récord con más de 7.7 millones de votos anticipados. REUTERS/Gabriel V. Cardenas
Las proyecciones de Cook Political Report califican la contienda como muy competida, mientras los resultados se conocerán durante la noche tras una jornada récord con más de 7.7 millones de votos anticipados. REUTERS/Gabriel V. Cardenas

El distrito va de McAllen al centro de Texas, tras la redistritación que impulsó el Congreso estatal. Según el Tribune, los hispanos son 75 % de su población ciudadana en edad de votar. De La Cruz, quien lo representa desde 2023, ganó en 2024 por 14 puntos.

El Tribune describe la campaña de Pulido como “meteórica”. La publicación ubica el Distrito 15 entre las contiendas del sur de Texas que ambos partidos siguen para saber quién controlará la Cámara. Cook Political Report lo califica como toss-up (muy competido), según Latin Times.

PUBLICIDAD

Lo que dicen las encuestas

  • Un sondeo de Texas Southern University entre 700 votantes probables dio 50 % a Pulido y 45 % a De La Cruz, con margen de error de 3.7 puntos, según Fox 26 y Daily Signal.
  • Una encuesta patrocinada por el comité demócrata House Majority PAC lo ubicó en 51 % contra 45 %, según Newsweek.
  • Al 30 de junio, De La Cruz había recaudado 5.27 millones de dólares y Pulido 2.96 millones, según Newsweek con datos de Ballotpedia.
  • Más de 7.7 millones de texanos votaron de forma anticipada, un récord para una elección intermedia en el estado, según el Tribune.

El factor México

La disputa entre Pulido y De La Cruz en un distrito con 75% de población ciudadana hispana en edad de votar ilustra la competencia de ambos partidos por un electorado cuya fidelidad política ya no puede darse por sentada. REUTERS/Gabriel V. Cardenas
La disputa entre Pulido y De La Cruz en un distrito con 75% de población ciudadana hispana en edad de votar ilustra la competencia de ambos partidos por un electorado cuya fidelidad política ya no puede darse por sentada. REUTERS/Gabriel V. Cardenas

El cantante tiene una presencia constante en México. El 15 de marzo se presentó en La Cura Fest, el festival de Carín León en Hermosillo, Sonora. Según El Imparcial, cerró la jornada en el escenario Rodeo y luego subió al concierto de Carín León para cantar “Desvelado”.

En campaña, ese vínculo fue tema de debate. Fox News reportó que sus últimos cinco conciertos fueron en México y recordó que en 2023 se describió como “winter Texan”. Pulido ha dicho que lo expresó en broma. Su portavoz aseguró a Fox que tiene una sola ciudadanía, la estadounidense, y que no hay nada malo en tener lazos familiares a ambos lados de la frontera.

En su lanzamiento, Pulido dijo al Tribune que la caída del turismo desde México y el temor en comunidades migrantes frenan la economía del sur de Texas. Propuso una reforma migratoria integral junto con la expulsión de personas con antecedentes criminales que estén en el país sin permiso.

Los cuestionamientos en campaña

De La Cruz plantea su reelección en torno a seguridad fronteriza, agricultura, energía y economía, según Daily Signal. Cuestionó el tiempo que Pulido pasa en México y escribió en X que la elección no debería definirse por quién anima mejor una quinceañera. Pulido respondió: “Don’t threaten me with a good time”, y su campaña afirmó haber recibido casi mil invitaciones a este tipo de fiestas en el distrito, según Fox News.

San Antonio Current reportó que Pulido enfrenta críticas por publicaciones ofensivas en redes sociales y porque un músico condenado por delito sexual tocó en su banda. Añadió que esos ataques no han tenido el efecto que buscaban sus adversarios.

¿Qué sigue?

Los resultados se irán conociendo durante la noche. Una victoria de Pulido sería uno de los cambios más notorios en el sur de Texas, mientras que una de De La Cruz mantendría el distrito en manos republicanas.

Temas Relacionados

Estados UnidosEEUUTexasBobby PulidoPartido DemócrataRegional mexicanoMéxicomexico-entretenimientomexico-norticiasPolítica MexicanaElecciones en Estados UnidosElecciones Estados Unidos 2026Elecciones de medio término Estados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum confirma apoyo a Xóchitl, niña de Chiapas que un influencer viralizó por inventar un calentador de agua

La presidenta no detalló cómo apoyará a la joven ni definió una fecha para el encuentro

Sheinbaum confirma apoyo a Xóchitl, niña de Chiapas que un influencer viralizó por inventar un calentador de agua

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de noviembre? Cerrada estación de la L2 del MB por obras

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de noviembre? Cerrada estación de la L2 del MB por obras

Nació por la adicción al juego y casi causa una tragedia en el espacio: Los datos más insólitos del sándwich en su día mundial

La anécdota se sitúa hacia 1746 y convirtió para siempre el apellido de un noble del condado de Kent en el nombre de una preparación que hoy tiene alrededor de 2 mil 800 recetas distintas en todo el mundo

Nació por la adicción al juego y casi causa una tragedia en el espacio: Los datos más insólitos del sándwich en su día mundial

Terence Crawford defiende a Canelo Álvarez de las críticas tras haber conquistado el título supermediano del CMB: “Digan lo que quieran”

Santos Álvarez impuso su experiencia arriba del cuadrilátero en Riad, Arabia Saudita, y derrotó al pugilista de raíces francesas de manera unánime

Terence Crawford defiende a Canelo Álvarez de las críticas tras haber conquistado el título supermediano del CMB: “Digan lo que quieran”

EEUU acusa a 8 mexicanos de delitos electorales: Sheinbaum pide a SRE aclarar caso

El Departamento de Justicia difundió el lunes imputaciones contra 63 extranjeros por registro fraudulento o sufragio ilegal; los reportes difieren entre tres y ocho connacionales señalados

EEUU acusa a 8 mexicanos de delitos electorales: Sheinbaum pide a SRE aclarar caso
MÁS NOTICIAS

NARCO

El gesto que le hizo El Vicentillo a su ‘compadre’ El Chapo al declarar en su contra en EEUU: “No es mi enemigo”

El gesto que le hizo El Vicentillo a su ‘compadre’ El Chapo al declarar en su contra en EEUU: “No es mi enemigo”

De Jalisco a Oaxaca: Marina golpea liderazgos del CJNG, Los Salazar y Cártel de Guasave en solo dos semanas

Defensa de los Farías Laguna acusa contradicciones en la FGR por no investigar a Andy López Beltrán tras ser mencionado por testigo

Narco disfraces y falsos embolsados dejan 125 detenidos en Los Mochis y Mazatlán

México supera los 230 agentes de seguridad asesinados en 2026: cinco estados concentran más de la mitad de las víctimas

ENTRETENIMIENTO

Timbiriche arremete contra su bioserie: “Desaprovecharon una historia extraordinaria”

Timbiriche arremete contra su bioserie: “Desaprovecharon una historia extraordinaria”

Nació por la adicción al juego y casi causa una tragedia en el espacio: Los datos más insólitos del sándwich en su día mundial

“Se fue de hocico”: Bellakath acusa a Yeri Mua de ‘rajarse’ y pone en duda su pelea en Ring Royale 2

Karol G, Corona Capital y Coca-Cola Flow Fest: los conciertos que llegan en noviembre a CDMX, Guadalajara y Monterrey

“Si sube, la matan”: La Chicuela recuerda la amenaza que habría recibido Jenni Rivera en Monterrey

DEPORTES

Canelo Álvarez tendría 3 peleas en el 2027: estos son sus posibles rivales

Canelo Álvarez tendría 3 peleas en el 2027: estos son sus posibles rivales

México obtiene su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 dentro del Beisbol 5

Terence Crawford defiende a Canelo Álvarez de las críticas tras haber conquistado el título supermediano del CMB: “Digan lo que quieran”

Villarreal vs PSG: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México

AEK vs Real Madrid: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México la Champions League