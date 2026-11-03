De cantar “Desvelado” a buscar un lugar en el Congreso de EEUU: Bobby Pulido define hoy su futuro en la política de Texas

El intérprete de “Desvelado” compite este martes 3 de noviembre por la representación del Distrito 15, una demarcación que Donald Trump ganó por 18 puntos en 2024, según The Texas Tribune. REUTERS/Gabriel V. Cardenas

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El intérprete tejano Bobby Pulido, conocido en México por “Desvelado”, es candidato demócrata a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas. Este martes 3 de noviembre se mide con la republicana Monica De La Cruz, quien busca un tercer periodo.

¿Quién es Bobby Pulido?

El sondeo de Texas Southern University le asigna 50% de preferencias frente a 45% de su rival, mientras una medición demócrata registra una ventaja de 51% contra 45% en el Distrito 15. (Gabriel V. Cárdenas/The New York Times)

Pulido nació en Edinburg, Texas, y es hijo del músico Roberto Pulido, figura de la música tejana. Se hizo famoso en los años 90 con temas como “Desvelado” y “Se Murió de Amor”. Según el Tribune, es cinco veces nominado al Latin Grammy y 22 veces a los Tejano Music Awards, de los que ganó ocho al inicio de su carrera.

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Anunció su candidatura el 17 de septiembre de 2025, el mismo día en que recibió su quinta nominación al Latin Grammy, según NPR. El 3 de marzo de 2026 ganó la primaria demócrata frente a la médica Ada Cuellar, con 67.5 % de los votos, de acuerdo con Récord y AP.

Qué se juega en el Distrito 15

Las proyecciones de Cook Political Report califican la contienda como muy competida, mientras los resultados se conocerán durante la noche tras una jornada récord con más de 7.7 millones de votos anticipados. REUTERS/Gabriel V. Cardenas

El distrito va de McAllen al centro de Texas, tras la redistritación que impulsó el Congreso estatal. Según el Tribune, los hispanos son 75 % de su población ciudadana en edad de votar. De La Cruz, quien lo representa desde 2023, ganó en 2024 por 14 puntos.

El Tribune describe la campaña de Pulido como “meteórica”. La publicación ubica el Distrito 15 entre las contiendas del sur de Texas que ambos partidos siguen para saber quién controlará la Cámara. Cook Political Report lo califica como toss-up (muy competido), según Latin Times.

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Lo que dicen las encuestas

Un sondeo de Texas Southern University entre 700 votantes probables dio 50 % a Pulido y 45 % a De La Cruz, con margen de error de 3.7 puntos, según Fox 26 y Daily Signal.

Una encuesta patrocinada por el comité demócrata House Majority PAC lo ubicó en 51 % contra 45 %, según Newsweek.

Al 30 de junio, De La Cruz había recaudado 5.27 millones de dólares y Pulido 2.96 millones , según Newsweek con datos de Ballotpedia.

Más de 7.7 millones de texanos votaron de forma anticipada, un récord para una elección intermedia en el estado, según el Tribune.

El factor México

La disputa entre Pulido y De La Cruz en un distrito con 75% de población ciudadana hispana en edad de votar ilustra la competencia de ambos partidos por un electorado cuya fidelidad política ya no puede darse por sentada. REUTERS/Gabriel V. Cardenas

El cantante tiene una presencia constante en México. El 15 de marzo se presentó en La Cura Fest, el festival de Carín León en Hermosillo, Sonora. Según El Imparcial, cerró la jornada en el escenario Rodeo y luego subió al concierto de Carín León para cantar “Desvelado”.

En campaña, ese vínculo fue tema de debate. Fox News reportó que sus últimos cinco conciertos fueron en México y recordó que en 2023 se describió como “winter Texan”. Pulido ha dicho que lo expresó en broma. Su portavoz aseguró a Fox que tiene una sola ciudadanía, la estadounidense, y que no hay nada malo en tener lazos familiares a ambos lados de la frontera.

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En su lanzamiento, Pulido dijo al Tribune que la caída del turismo desde México y el temor en comunidades migrantes frenan la economía del sur de Texas. Propuso una reforma migratoria integral junto con la expulsión de personas con antecedentes criminales que estén en el país sin permiso.

Los cuestionamientos en campaña

De La Cruz plantea su reelección en torno a seguridad fronteriza, agricultura, energía y economía, según Daily Signal. Cuestionó el tiempo que Pulido pasa en México y escribió en X que la elección no debería definirse por quién anima mejor una quinceañera. Pulido respondió: “Don’t threaten me with a good time”, y su campaña afirmó haber recibido casi mil invitaciones a este tipo de fiestas en el distrito, según Fox News.

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San Antonio Current reportó que Pulido enfrenta críticas por publicaciones ofensivas en redes sociales y porque un músico condenado por delito sexual tocó en su banda. Añadió que esos ataques no han tenido el efecto que buscaban sus adversarios.

¿Qué sigue?

Los resultados se irán conociendo durante la noche. Una victoria de Pulido sería uno de los cambios más notorios en el sur de Texas, mientras que una de De La Cruz mantendría el distrito en manos republicanas.