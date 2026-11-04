Higinio Martínez advierte focos rojos para Morena rumbo a 2027 y cuestiona gobiernos del partido

Higinio Martínez, presidente del Senado, analiza el contexto electoral para Morena en 2027 (CUARTOSCURO)

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El senador de Morena, Higinio Martínez Miranda, reconoció que su partido enfrenta problemas de corrupción, impunidad y gobiernos que no han cumplido con las expectativas ciudadanas, factores que podrían afectar sus resultados en las elecciones de 2027.

Además, identificó diversas entidades que requieren especial atención por sus condiciones políticas y de seguridad.

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En una entrevista con el diario EL PAÍS, el legislador mexiquense expresó su inconformidad con el rumbo que ha tomado el movimiento político por el que luchó durante décadas para desplazar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) del poder en el Estado de México.

“El proyecto que soñé cuando quitáramos al PRI en mi Estado no era así. Ya no está el PRI. Lo que hay hoy, no era lo que yo soñé y por lo que luché tantos años”, afirmó.

Martínez Miranda sostuvo que una de las principales preocupaciones es que las prácticas de corrupción que Morena cuestionó durante años al PRI y al Partido Acción Nacional (PAN) continúen presentes en gobiernos surgidos del movimiento.

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Corrupción y impunidad

El senador señaló que existe conocimiento público sobre presuntos actos de corrupción en diversos niveles, más allá de las denuncias que han llegado a los medios de comunicación (haciendo referencia al caso Taddei).

“Porque es vox populi la corrupción que corroe todavía, a ocho años del cambio democrático en este país, en el ámbito estatal y municipal”, dijo.

Por ello, consideró necesario que las autoridades tomen decisiones para establecer sanciones y terminar con la impunidad.

“Una buena parte de quienes somos integrantes de Morena, toda nuestra vida acusamos al PRI y al PAN de corrupción. Y duele saber que hay muchos elementos”, expresó.

También advirtió que no basta con señalar las irregularidades, sino que es indispensable actuar contra quienes incurran en ellas. “No hay corrupción si no hay impunidad”, enfatizó.

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Desempeño de gobiernos, factor para las elecciones de 2027

Mapa político del Edomex tras las elecciones de 2024. (IEEM)

Al referirse a los comicios del próximo año, el legislador consideró que Morena deberá concentrarse en seleccionar a sus mejores perfiles para competir por gubernaturas, diputaciones y presidencias municipales.

Sin embargo, advirtió que la elección de candidatos no será el único factor determinante, pues los ciudadanos también evaluarán el desempeño de los gobiernos emanados del partido.

Explicó que una administración estatal que no cumpla sus compromisos ni responda a las expectativas de la población puede generar una percepción negativa que termine afectando a Morena en las urnas. Esta situación, agregó, puede agravarse cuando también existen malos resultados en los gobiernos municipales.

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“El ciudadano, a la hora de emitir su voto, tomará en cuenta la actuación de su alcalde o de su gobernador. Y ahí creo que tenemos varios negativos, no en todos lados, pero tenemos varios”, sostuvo.

El senador, quien ha sido dos veces alcalde de Texcoco, tres veces diputado local y tres veces senador de la República, reconoció así que el partido enfrenta retos internos que podrían convertirse en obstáculos electorales.

Sinaloa y Michoacán, entre los focos rojos

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, se perfila para ser aspirante a la gubernatura de Michoacán, donde podría ganarle a Morena (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Sobre los posibles conflictos que Morena deberá atender antes de las elecciones de 2027, Martínez Miranda mencionó particularmente a Sinaloa y Michoacán, debido a las condiciones políticas y de seguridad que atraviesan.

“Indudablemente nos debe preocupar Sinaloa, para empezar; Michoacán, por las condiciones políticas y de seguridad que se viven ahí”, señaló.

También mencionó la posibilidad de que surjan dificultades en otras entidades por las disputas internas dentro del partido, entre ellas Campeche, donde llamó a evitar que las diferencias políticas se conviertan en un problema electoral.

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Transporte, agua e inseguridad, pendientes del Edomex

Construcción de la Línea V del Mexibús en Tlalnepantla, Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae Mexico)

En el ámbito mexiquense, el senador identificó el transporte público, el acceso al agua y la inseguridad como algunos de los principales problemas que todavía afectan a la población.

Uno de sus mayores señalamientos fue la falta de un sistema de Metro en el Estado de México, pese a que cuenta con aproximadamente 18 millones de habitantes, el doble de la población de la Ciudad de México, que dispone de alrededor de 240 kilómetros de este sistema de transporte.

Consideró que la falta de infraestructura de transporte masivo, eficiente y accesible representa una de las injusticias históricas para los habitantes de la entidad, una situación que, dijo, se ha mantenido durante los últimos 50 años.

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A este rezago sumó el problema del agua, cuya atención acumula décadas de retraso, así como la inseguridad, que continúa afectando a los mexiquenses pese a los avances registrados.

Martínez Miranda aclaró que sus críticas no se limitan a la actual administración estatal, sino que corresponden a una problemática histórica que, desde su perspectiva, no ha sido resuelta.

El senador sostuvo que la transformación de su municipio demostró que los cambios son posibles, pero insistió en que el resultado actual no corresponde al proyecto político que imaginó durante tantos años de lucha.

Finalmente, reiteró su decepción por el rumbo que tomó el cambio político en la entidad, al recordar que hace cinco décadas decidió enfrentar al PRI porque consideraba que representaba uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país, del Estado de México y de Texcoco.

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