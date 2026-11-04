Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: pasos que siguen tras el registro para poder recibir el apoyo

Las y los estudiantes que se registraron en septiembre para la Beca Benito Juárez o Jóvenes Escribiendo el Futuro deben esperar la validación de su CURP y de su inscripción escolar antes de ser incorporados al padrón (Gobierno de México)

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Las y los estudiantes que se registraron en septiembre para la Beca Benito Juárez o Jóvenes Escribiendo el Futuro deben esperar la validación de su CURP y de su inscripción escolar antes de ser incorporados al padrón y recibir una cuenta del Banco del Bienestar.

Por su parte, la entrega de tarjetas se perfila para noviembre y diciembre de 2026, aunque la fecha del primer depósito para los nuevos registros sigue sin confirmarse.

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La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez otorga 1,900 pesos cada dos meses a estudiantes de preparatorias y bachilleratos públicos, mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro entrega 5,800 pesos bimestrales a alumnos de educación superior inscritos en instituciones consideradas prioritarias.

La validación revisa la CURP y la inscripción en escuelas públicas

El primer paso es la validación de la CURP y del sector educativo. Las autoridades revisan que las y los solicitantes estén inscritos en preparatorias públicas, en el caso de la Beca Benito Juárez, o en universidades participantes, para Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Esta revisión se realiza después del registro y forma parte del proceso para los tres programas: el apoyo de transporte Gertrudis Bocanegra, la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

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La validación define si la persona puede avanzar al padrón de beneficiarios. Por ello, las y los estudiantes deben mantenerse atentos a los avisos oficiales de las Becas para el Bienestar Benito Juárez, de su escuela y de los canales del Banco del Bienestar.

Un hombre vestido con camisa verde, que lleva el logo de Becas Benito Juárez, presenta información en un formato de reel. Durante la emisión, se superpone una imagen de Claudia Sheinbaum. Se anuncian detalles de registro y las fechas del 17 al 30 de septiembre. El presentador se identifica como Tío León.

El padrón permite abrir una cuenta en el Banco del Bienestar

Tras concluir la revisión de datos, las personas aceptadas se integran al padrón. El siguiente movimiento consiste en la apertura de una cuenta a su nombre en el Banco del Bienestar.

La tarjeta asociada a esa cuenta es el medio por el cual se dispersan los apoyos. La integración al padrón y la apertura de cuentas ocurren una vez que termina la validación escolar.

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La programación del pago depende de que esas etapas se completen. Para las personas que ya eran beneficiarias. Cabe indicar que el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026 se llevó a cabo entre el 19 y el 30 de octubre, de acuerdo con la inicial del primer apellido.

La tarjeta asociada a esa cuenta es el medio por el cual se dispersan los apoyos (X@avisosbienestar)

La entrega de tarjetas se espera entre noviembre y diciembre

Finalmente, la tercera etapa es la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar. Este proceso se realizaría durante noviembre y diciembre, por lo que las y los estudiantes deberán revisar si reciben una convocatoria con sede, día y horario.

Los requisitos pueden seguir el esquema aplicado en dispersiones anteriores. Las autoridades pueden modificar la documentación o el procedimiento, por lo que será necesario consultar las indicaciones de la convocatoria asignada.

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Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la persona estudiante es menor de edad, debe acudir con su madre, padre o tutor. Se contemplan copias del acta de nacimiento y de la CURP certificada del alumno.

El adulto responsable debe llevar identificación oficial, acta de nacimiento, CURP certificada y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses.

En el caso de estudiantes mayores de edad, se pide identificación oficial en original y copia, además de copia del acta de nacimiento, CURP certificada y comprobante de domicilio con vigencia no mayor a seis meses.

Esperar la validación del registro.

Confirmar la incorporación al padrón de beneficiarios.

Acudir por la tarjeta cuando reciban la convocatoria.

Consultar el calendario oficial para conocer la fecha del primer pago.

Las y los estudiantes que concluyeron el registro deberán esperar la validación, confirmar su incorporación al padrón, acudir por la tarjeta cuando reciban la convocatoria y consultar el calendario que se publique para conocer la fecha de su primer pago.

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