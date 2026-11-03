México

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 2 de noviembre

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día. (Infobae/Jovani Pérez)
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 2 de noviembre, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá vencido y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 12349.

Número ganador: 03-12-16-17-23.

Chispazo Clásico

Sorteo: 12350.

Número ganador: 07-09-18-20-24.

Chispazo lleva a cabo dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

PUBLICIDAD

¿Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo?

Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Cuartoscuro)
Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Cuartoscuro)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dos miembros de la "Banda del Río" asesinaron a botellazos a una persona durante una fiesta en el Edomex: recibieron más de 50 años de cárcel

Los dos responsables arrojaron botellas de cerveza contra dos individuos, lo que provocó la muerte de uno y lesiones al otro

Dos miembros de la "Banda del Río" asesinaron a botellazos a una persona durante una fiesta en el Edomex: recibieron más de 50 años de cárcel

Doña Alegría se suma a La Mansión VIP 2: la madre de Poncho de Nigris entra al reality de HotSpanish

La influencer regiomontana convivirá durante 30 días junto a figuras como Karely Ruiz y Paolita Suárez en la competencia digital que arranca el 8 de noviembre

Doña Alegría se suma a La Mansión VIP 2: la madre de Poncho de Nigris entra al reality de HotSpanish

La Aldea Navideña de los Michis llega a Coyoacán: fechas, horarios y qué habrá en el bazar a beneficio de gatos rescatados

Regalos de temporada, propuestas artesanales y productos para gatos formarán parte de la Aldea Navideña de los Michis

La Aldea Navideña de los Michis llega a Coyoacán: fechas, horarios y qué habrá en el bazar a beneficio de gatos rescatados

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 2 de noviembre: frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 2 de noviembre: frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de noviembre?: Manifestación en la Línea 1 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de noviembre?: Manifestación en la Línea 1 del MB
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

Capturan a “El Tartas” y dos más, presuntos operadores del CJNG en Puebla: se les acusa de ser parte de la logística del cártel en la zona

Ocho periodistas fueron agredidos en cobertura del abatimiento de El Mencho: RSF acusa al CJNG como “depredador de la libertad de prensa”

Inés Gómez Mont busca ‘amparo’ en Estados Unidos para recuperar su libertad tras detención migratoria

Investigan si policías estatales dispararon desde un helicóptero contra una familia durante narcobloqueos en Matamoros

ENTRETENIMIENTO

Quién es Hugo Martínez Manterola, el empresario que sería la nueva pareja de la actriz Cinthia Aparicio

Quién es Hugo Martínez Manterola, el empresario que sería la nueva pareja de la actriz Cinthia Aparicio

Doña Alegría se suma a La Mansión VIP 2: la madre de Poncho de Nigris entra al reality de HotSpanish

La Aldea Navideña de los Michis llega a Coyoacán: fechas, horarios y qué habrá en el bazar a beneficio de gatos rescatados

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 2 de noviembre: frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas

Qué pasará con la hija de José Eduardo Derbez tras la separación: Paola Dalay ventila el acuerdo al que llegaron

DEPORTES

Liga MX salva al América por el caso Ícaro Da Conceição: niega violación al reglamento

Liga MX salva al América por el caso Ícaro Da Conceição: niega violación al reglamento

Selección Mexicana Femenil presenta lista preliminar para el Campeonato Concacaf 2026: Charlyn Corral, Scarlett Camberos y Ovalle entre los nombres

Eddy Reynoso enaltece el legado de Canelo Álvarez afirmando que es el mejor mexicano “le duela a quien le duela”

Daniel Saborío queda cerca del podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud al terminar en quinto lugar

Las imágenes que dejó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y el campeonato de Kimi Antonelli